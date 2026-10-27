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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε από το Νέο Αγιονέρι του Κιλκίς το γάντι απέναντι σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν αγγίζει τα «μεγάλα ψάρια» της φοροδιαφυγής, επικαλούμενος δύο μεγάλες υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν μέσα σε λίγες ημέρες. Την ίδια ώρα, έστειλε αυστηρή προειδοποίηση προς τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη ότι δεν θα ανεχθεί φαινόμενα αλαζονείας στην πορεία προς τις εκλογές, ενώ αναφέρθηκε στη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις διεθνείς κρίσεις.

Μιλώντας σε πολίτες της περιοχής, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπενθυμίζοντας ότι η συγκεκριμένη μάχη είχε τεθεί ως πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα από το 2023.

«Η φοροδιαφυγή είναι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας γιατί όταν κάποιος κλέβει το στερείστε εσείς», τόνισε, πριν περάσει στην κριτική που είχε δεχθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των μεγάλων παραβατών.

«Μας λέγαν “γιατί δεν πιάνετε τα μεγάλα ψάρια;”. Μέσα σε λίγες μέρες, δύο μεγάλες υποθέσεις εξιχνιάστηκαν από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιτυχίες αποδεικνύουν την πολιτική βούληση να υπάρξει σύγκρουση και με τους μεγάλους.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI», επισημαίνοντας ότι η δημιουργία της πριν από δύο χρόνια έχει συμβάλει στην εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων.

«Δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αλαζονείας»

Από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, θέτοντας ως προϋπόθεση για την πορεία προς τις κάλπες τη διαρκή επαφή με την κοινωνία.

«Πρέπει να ακούμε τους πολίτες που έχουν προβλήματα. Δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας από τώρα μέχρι τις εκλογές», ξεκαθάρισε.

Η συγκεκριμένη αποστροφή ήρθε σε μια ομιλία κατά την οποία ο Πρωθυπουργός έθεσε υψηλούς εκλογικούς στόχους, επιμένοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση οφείλει να ακούει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Τα μέτρα στήριξης και τα δημοσιονομικά περιθώρια

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να στηρίζει τα νοικοκυριά απέναντι στις εξωγενείς κρίσεις.

Όπως υποστήριξε, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει δημιουργήσει τα αναγκαία αποθέματα για παρεμβάσεις στήριξης, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αναγκάζονται να αυξάνουν φόρους.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο αγροτικό πετρέλαιο και στα προβλήματα των επιδοτήσεων, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνητικές επιλογές έχουν ως γνώμονα τη στήριξη της κοινωνίας και τη βελτίωση των προοπτικών των πολιτών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον «το μαύρο πρόβατο» στις Βρυξέλλες, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Η φρεγάτα «Κίμων» και η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Με αφορμή την αυριανή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, στην οποία θα παραστεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδύσεις για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και στο ενδιαφέρον των πολιτών για τη φρεγάτα «Κίμων».

«Με συγκίνηση είδαμε τους Θεσσαλονικείς να περιμένουν ώρες για να επισκεφθούν αυτό το κόσμημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αμυντικές επενδύσεις «ήταν μόνο η αρχή».

Προανήγγειλε μάλιστα ότι στην παρέλαση θα παρουσιαστούν πολλά καινοτόμα συστήματα, περιγράφοντας την Ελλάδα ως μια χώρα που επιμένει στον διάλογο, αλλά είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

«Δεν ζούμε σε κανονικούς, φυσιολογικούς καιρούς», υπογράμμισε, συνδέοντας τις διεθνείς αναταράξεις με τη σημασία της πολιτικής εμπειρίας και του διεθνούς κύρους της χώρας ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Είχαμε 40άρια, θέλουμε 40άρια» – Η αιχμή κατά του ΠΑΣΟΚ

Ο Πρωθυπουργός έθεσε και τον εκλογικό πήχη της Νέας Δημοκρατίας για την άνοιξη του 2027, αξιοποιώντας μια αναφορά στις υψηλές θερμοκρασίες.

«Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο από το να έχουμε θερμοκρασίες καύσωνα, όπως είπατε και εσείς, στις εκλογές του 2027. Είχαμε 40άρια, θέλουμε 40άρια», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στη συνέχιση της σημερινής πορείας και στην επιστροφή σε προηγούμενες εποχές.

Επανέφερε, παράλληλα, το αίτημα της αυτοδυναμίας, επικαλούμενος ως παράδειγμα των δυσκολιών συνεργασίας με άλλα κόμματα τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο για τα social media και την προστασία των ανηλίκων.

«Τα παιδιά μας δεν είναι προϊόν για να βγάζουν κάποιες πλατφόρμες χρήματα», τόνισε, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την επιλογή του ΠΑΣΟΚ να δηλώσει «παρών» αντί να υπερψηφίσει τη νομοθετική πρωτοβουλία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί τη μόνη επιλογή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ακυβερνησίας μετά τις εκλογές.

Τέλος, αναφερόμενος στα ζητήματα της περιοχής, διαβεβαίωσε ότι οι δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί το 2023 υλοποιούνται, ενώ υποσχέθηκε να υπάρξει μέριμνα ώστε το Γυμνάσιο και Λύκειο του Νέου Αγιονερίου να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».