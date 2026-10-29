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Στα έργα και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κιλκίς αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δημοσιεύοντας σήμερα, Πέμπτη (29/10), στιγμιότυπα από την πρόσφατη επίσκεψή του στην περιοχή.

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρωθυπουργός θέλησε να αναδείξει τις πρωτοβουλίες που αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας και την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγικής δραστηριότητας.

«Η κυβέρνησή μας κλείνει μεθοδικά εκκρεμότητες δεκαετιών», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το στίγμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους, να ενημερωθεί για ζητήματα της καθημερινότητάς τους και να παρακολουθήσει την πρόοδο σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κιλκίς.