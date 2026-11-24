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Ο δεύτερος Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός (ΠΔΠ) 2027-2030, που θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο Τετάρτη μαζί με τον προϋπολογισμό του 2027, αποκαλύπτει τον οδικό χάρτη των στόχων και των αλλαγών που περιέγραψε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ως το 2030.

Αφορά στην περίοδο μετά τις εκλογές αποτυπώνει τις αποφάσεις και τους στόχους της κυβέρνησης για την επόμενη κυβερνητική περίοδο. Στο τέλος της διαδρομής θα προβλέπει ένα ισχυρό πακέτο παρεμβάσεων, με ετήσιο κόστος που θα έχει ανέλθει στα 9 δισ. ευρώ το 2030, δηλαδή τετραπλάσιο από τα 2,2 δισ. που επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας για το 2027.

Η διαδρομή προς τα 9 δισ. ευρώ

Το ετήσιο όφελος και η δυναμική των παροχών που εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό στην 90ή ΔΕΘ και εκτείνονται ως τη λήξη της επόμενης τετραετίας το 2030 , ξεκινάει από τα 1,5 δισ. ευρώ το 2026, ανεβαίνει σε 5 δισ. ευρώ το 2027 και σταδιακά φτάνει έως τα 9 δισ. ευρώ το 2030.

Το πλάνο αυτό, θα αποτυπώνεται στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό, που ενσωματώνει προβλέψεις και στηρίζει στόχους όπως οι εξής: ο κατώτατος μισθός να φτάσει σε τουλάχιστον 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 (σημειώνοντας αύξηση 54% από τα 650 ευρώ που ίσχυε από το 2019) και ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να υπερβεί τα 1.700 ευρώ έως το 2028 και τα 1.800 ευρώ έως το 2030, από 1.516 ευρώ το 2025.

Στα καθαρά, η μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες από Απρίλιο 2027 προσθέτει 163 εκατ. ευρώ στις τσέπες των εργαζομένων το 2027 και αυξάνεται σε 218 εκατ. ευρώ και πάνω από το 2028 και μετά.

Στις συντάξεις, η μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο θα προσθέτει όφελος 516 εκατ. ευρώ ετησίως σε σύγκριση με το 2025, ενώ το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027 θα αποδώσει στους δημοσίους υπαλλήλους άλλα 433 εκατ. ευρώ ετησίως.

Φοροελαφρύνσεις, στέγη, ενέργεια

Στο φορολογικό σκέλος, ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τις τρίτεκνες οικογένειες εφαρμόζεται από το 2027, με κόστος 87 εκατ. ευρώ το 2027 και 56 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2028 και μετά. Η σταδιακή μείωση προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα από 80% σε 50% ξεκινά το 2028 και ολοκληρώνεται έως το 2034, με κόστος που αυξάνεται από 382 εκατ. ευρώ το 2028 σε 1.371 εκατ. ευρώ το 2030.

Στη στέγη, το «Σπίτι μου ΙΙΙ» με δάνεια άνω του 1,5 δισ. ευρώ μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και η κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς αποτελούν βασικά μέτρα, ενώ στη ενέργεια η επιχορήγηση 200 εκατ. ευρώ για μπαταρίες το 2027-2028 και η μείωση κατά 50% της πρώτης κλίμακας του ΥΚΩ από το 2027 επενδύονται για την συγκράτηση του ενεργειακού κόστους έως 30% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αρχικά από το 2028 αλλά σε μόνιμη και συνεχώς αυξανόμενη βάση για όλα τα επόμενα χρόνια.

Επενδύσεις και επιδόσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι δημόσιες επενδύσεις (ΠΔΕ) προβλέπεται να αυξηθούν από 5,642 δισ. ευρώ το 2019 σε 14,2 δισ. ευρώ το 2030, με Εθνικό Σκέλος 4,2 δισ. και συγχρηματοδοτούμενο 10 δισ. ευρώ, για να μην υπάρξει επενδυτικό κενό μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026.

Οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης αποτελούν προϋπόθεση για να μειωθεί το δημόσιο χρέος, από 135,8% του ΑΕΠ στο τέλος του το 2026 και 128,5% το 2027, σε κάτω από 120% έως το 2029.

Για να συμβεί αυτό το οικονομικό επιτελείο στηρίζει τις προβλέψεις του σε ανάπτυξη 2% το 2026 και 2,3% το 2027 που θα παραμένει σταθερά πάνω από 2% ως το 2030, πληθωρισμό 4% το 2026 που υποχωρεί στο 2,8% το 2027 και έως 2% το 2029, αλλά και πτώση της ανεργίας σταθερά κάτω από 8% από το 2027 με μετά.

Και όλα αυτά χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο το πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% το 2026 και 3,2% το 2027, αλλά και να παραμένει σταθερά πάνω από 2% ως το 2030.