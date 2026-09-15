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Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης αποφάσισε να προχωρήσει σε αυξήσεις στις ετήσιες αποδοχές των υπουργών και κορυφαίων κρατικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού, ο οποίος ήδη θεωρείται ο πιο ακριβοπληρωμένος πολιτικός ηγέτης παγκοσμίως.

Ο πρωθυπουργός Λόρενς Γουόνγκ αναμένεται να δει το συνολικό ετήσιο πακέτο αποδοχών του να αυξάνεται κατά περίπου 1,4 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,1 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα κρατήσει το πρόσθετο εισόδημα, αλλά θα διαθέσει την αύξηση σε φιλανθρωπικές δράσεις μέσα στην επόμενη πενταετία.

Ο Γουόνγκ υπερασπίστηκε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η αναπροσαρμογή των μισθών είναι απαραίτητη ώστε η χώρα να μπορεί να προσελκύει ανθρώπους υψηλής κατάρτισης στην πολιτική και τη δημόσια διοίκηση. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση χρειάζεται να διατηρήσει τη δυνατότητα προσέλκυσης κορυφαίων στελεχών από τον επιχειρηματικό κόσμο και τον δημόσιο τομέα.

Η πολιτική των υψηλών αμοιβών για τους κυβερνητικούς αξιωματούχους αποτελεί εδώ και χρόνια χαρακτηριστικό του μοντέλου διακυβέρνησης της Σιγκαπούρης. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι ανταγωνιστικές αποδοχές λειτουργούν ως «ασπίδα» κατά της διαφθοράς, μειώνοντας τα κίνητρα για παράνομες πρακτικές και βοηθώντας στη στελέχωση της διοίκησης με ικανούς επαγγελματίες.

Ωστόσο, η νέα αύξηση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις από το υψηλό κόστος διαβίωσης και την αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας.

Ακόμη και πριν από την εφαρμογή της νέας μισθολογικής ρύθμισης, ο Λόρενς Γουόνγκ βρισκόταν στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερα αμειβόμενους πολιτικούς ηγέτες διεθνώς. Ο σημερινός ετήσιος μισθός του ανέρχεται περίπου στα 2,2 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης, ενώ μετά την αύξηση θα ξεπεράσει τα 3,6 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο άνω του 60%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, με ετήσιες απολαβές περίπου 719.000 δολαρίων, ενώ ακολουθεί ο πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν με περίπου 606.000 δολάρια. Συγκριτικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει ετήσιο μισθό 400.000 δολαρίων, ενώ ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ περίπου 230.000 δολάρια.

Ο Γουόνγκ αναγνώρισε ότι οι αμοιβές των υπουργών αποτελούν αντικείμενο κριτικής, καθώς βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τα εισοδήματα της πλειονότητας των πολιτών. Το διάμεσο μηνιαίο εισόδημα στη Σιγκαπούρη ανέρχεται σε περίπου 5.775 δολάρια Σιγκαπούρης, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από τις υπουργικές αποδοχές.

Παρά τις αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα δυσκολεύεται να πείσει κορυφαίους επιχειρηματίες και δημόσιους λειτουργούς να εγκαταλείψουν τις καριέρες τους για να ακολουθήσουν πολιτική διαδρομή. Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανταγωνιστεί πλήρως τις αμοιβές του ιδιωτικού τομέα, αλλά δεν θέλει να δημιουργεί «υπερβολικά υψηλό οικονομικό εμπόδιο» για όσους επιθυμούν να προσφέρουν στη δημόσια ζωή.

Με το νέο σύστημα, το βασικό πακέτο αποδοχών των υπουργών θα αυξηθεί από περίπου 1,1 εκατ. σε 1,2 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης. Παράλληλα, οι τελικές απολαβές αρκετών υπουργών αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 1,35 εκατ. δολάρια μέχρι το τέλος της κυβερνητικής θητείας, καθώς μέρος των αποδοχών τους συνδέεται με την επίτευξη οικονομικών στόχων.

Τα μπόνους εξαρτώνται από δείκτες όπως η ανεργία, η αύξηση των εισοδημάτων και η πορεία του ΑΕΠ, συνδέοντας έτσι τις αμοιβές της κυβέρνησης με τις οικονομικές επιδόσεις της χώρας.

Το ζήτημα, πάντως, παραμένει πολιτικά ευαίσθητο για το κυβερνών Λαϊκό Κόμμα Δράσης (PAP), που βρίσκεται στην εξουσία από την ανεξαρτησία της Σιγκαπούρης. Στις εκλογές του 2011 το κόμμα είχε καταγράψει το χαμηλότερο ποσοστό ψήφων του εδώ και δεκαετίες, με τη δυσαρέσκεια για τις υπουργικές αμοιβές και τη μεταναστευτική πολιτική να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες.

Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση εξακολουθεί να επικαλείται τη χαμηλή διαφθορά της χώρας ως επιβεβαίωση ότι το μοντέλο υψηλών μισθών λειτουργεί. Η Σιγκαπούρη παραμένει σταθερά μεταξύ των κορυφαίων χωρών στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας.

Ωστόσο, σε μια κοινωνία όπου μεγάλο μέρος των πολιτών δεν πλησιάζει καν τα επίπεδα αυτά εισοδήματος, η συζήτηση για τις αμοιβές των πολιτικών συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, ειδικά σε μια περίοδο που η αγορά εργασίας παρουσιάζει νέες πιέσεις και οι απολύσεις έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

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