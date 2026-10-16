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Ανοιχτό το παράθυρο για πρόσθετα μέτρα στήριξης, αλλά κλειστή την πόρτα σε έναν προεκλογικό διαγωνισμό παροχών, κράτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Με την ενεργειακή κρίση να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει εξαντλήσει τα περιθώρια παρέμβασης, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα στην αντιπολίτευση.

«Αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα και θα μοιράσουμε χρήματα δεξιά και αριστερά για να γίνουμε πιο ευχάριστοι ενόψει εκλογών, λυπάμαι, αλλά έχω αποδείξει πολλές φορές ότι δεν είναι η δική μου πολιτική», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για όσους «στο παρελθόν έριξαν τη χώρα στα βράχια».

Η κυβερνητική γραμμή, όπως την περιέγραψε, είναι περισσότερη στήριξη όπου χρειάζεται, αλλά χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

«Η στήριξη δεν σταματά εδώ» – Τι είπε για νέα μέτρα

«Η στήριξη της κοινωνίας δεν σταματά σε αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, ανάλογα με την πορεία της κρίσης.

Ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι η Ελλάδα έχει σήμερα τη δυνατότητα να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

«Δεν περιμένω μαγικές ευρωπαϊκές λύσεις», είπε, περιγράφοντας τον στόχο της Αθήνας να εξασφαλίσει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, χωρίς να αλλάξουν οι στόχοι για τα πλεονάσματα.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έκανε «πραγματικά το καλύτερο» που μπορούσε.

«Δεν είμαστε γαλατικό χωριό» – Η προειδοποίηση για την ακρίβεια

Με μια χαρακτηριστική αναφορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να προσγειώσει τις προσδοκίες για τις δυνατότητες προστασίας της ελληνικής οικονομίας από τη διεθνή αναταραχή.

«Αν πιστεύει κάποιος ότι η Ελλάδα θα είναι κάποιο γαλατικό χωριό που θα μείνει απομονωμένη και δεν θα πιεστεί καθόλου από αυτή την κρίση, λυπάμαι», ανέφερε.

Επικαλέστηκε τους δύο πολέμους και τη μεγάλη ενεργειακή κρίση, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να προβλέψει εκ των προτέρων όλες τις ανάγκες που θα δημιουργήσουν οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και των υπόλοιπων προϊόντων.

«Καμία έκπτωση» σε αγρότες και συνοχή – Το μέτωπο των 16 χωρών

Σκληρή γραμμή χάραξε ο Πρωθυπουργός και στη διαπραγμάτευση για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να συντάσσεται με άλλες 15 χώρες για την προστασία των κονδυλίων της αγροτικής πολιτικής και της συνοχής.

«Νομίζω ότι κατέστη απολύτως σαφές από τις συζητήσεις που είχαμε ότι η αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχής πρέπει να προστατευθούν τουλάχιστον στα ποσά που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», τόνισε.

«Δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε εκπτώσεις ως προς αυτό το πλάνο και άλλες 15 χώρες συντάσσονται με αυτήν την άποψη», πρόσθεσε.

Δεν απέκλεισε συμβιβασμούς σε άλλα πεδία της διαπραγμάτευσης, αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να εξευρεθούν πόροι χωρίς να επιβαρυνθούν δυσανάλογα οι πλουσιότερες χώρες.

Για το χρονοδιάγραμμα εμφανίστηκε επιφυλακτικός, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει συμφωνία έως τον Δεκέμβριο και προειδοποιώντας πως «το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα είναι δύσκολο».

Η μπηχτή στον Ανδρουλάκη για τα «γαλάζια γράμματα»

Δεν έλειψε και η πολιτική αιχμή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή το μεταναστευτικό και τη συζήτηση για τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

«Βλέπετε ότι τα γαλάζια γράμματα έχουν συχνά ανταπόκριση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι μία ελληνική πρωτοβουλία η οποία γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική», πρόσθεσε, επιμένοντας ότι «το χρέος μας είναι να προστατέψουμε τα σύνορά μας».

Το μήνυμα για τη βιομηχανία και την πράσινη μετάβαση

Στο ενεργειακό μέτωπο, ο Πρωθυπουργός επέμεινε στην ανάγκη να προχωρήσει η πράσινη μετάβαση χωρίς να υπονομευθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

«Δεν πρέπει να επιβάλλουμε ένα πρόσθετο κόστος σε κλάδους της οικονομίας μας οι οποίοι δεν έχουν ακόμα τις τεχνικές λύσεις για να μπορέσουν να πετύχουν την απανθρακοποίηση», ανέφερε.

«Η πράσινη μετάβαση πρέπει να συνδυάζεται με τη στήριξη της παραγωγικής Ευρώπης και της παραγωγικής Ελλάδας», υπογράμμισε, επιμένοντας στην αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, ως βασική επιλογή για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους.

Στο τραπέζι των επόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων μπαίνει και η ακτοπλοΐα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων, προκειμένου οι αυξήσεις στα καύσιμα να μη μεταφερθούν στις τιμές των εισιτηρίων.

«Έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε σταθερά τα εισιτήρια μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβέρνηση εξετάζει και τα επόμενα βήματα. «Θέλω να είμαι σίγουρος ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι νησιώτες μας με αυξήσεις στα εισιτήρια ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους του ντίζελ που χρησιμοποιούν τα καράβια μας», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για «ένα μόνο παράδειγμα των ενδεχόμενων μελλοντικών πρωτοβουλιών» και συνδέοντας τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων με την πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία που διεκδικεί η Αθήνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.