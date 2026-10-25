Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στο Ριάντ βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία που δεν είχε γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων, λόγω των αυξημένων κινδύνων ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, το ταξίδι του πρωθυπουργού πραγματοποιείται υπό συνθήκες μυστικότητας και αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα, δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο και των νέων ισορροπιών που διαμορφώνονται στην περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισκεφθεί επανειλημμένα τη Σαουδική Αραβία τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας οικοδομήσει απευθείας επικοινωνία με τον διάδοχο του θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν (MBS). Ωστόσο, η τρέχουσα επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και έντονων διπλωματικών διεργασιών.

Η πρόσφατη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στη λεγόμενη Συμμαχία της Μέκκας, μαζί με την Τουρκία και το Πακιστάν, αποτελεί μία από τις εξελίξεις που παρακολουθεί στενά η Αθήνα. Παράλληλα, το σαουδαραβικό έδαφος έχει βρεθεί στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων εξαιτίας της πολεμικής σύγκρουσης στον Κόλπο.

Στην ευρύτερη γεωπολιτική εξίσωση προστίθεται και η πρόσφατη κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Βεγγάζης, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη της ελληνικής διπλωματίας να διατηρήσει ενεργούς τους διαύλους επικοινωνίας με σημαντικούς περιφερειακούς εταίρους.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται τόσο η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση του εναπομείναντος τμήματος της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης όσο και η προσπάθεια ενίσχυσης των ελληνικών συμμαχιών στον αραβικό κόσμο.

Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot και οι σχέσεις με το Ριάντ

Ξεχωριστή θέση στην ατζέντα των ελληνοσαουδαραβικών σχέσεων κατέχει η ελληνική συστοιχία αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot, η οποία έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων.

Η παρουσία της ελληνικής δύναμης είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα στο επίκεντρο συζητήσεων, ιδιαίτερα μετά τη συγκρότηση της Συμμαχίας της Μέκκας. Η Αθήνα είχε καταστήσει σαφές ότι η παραμονή των Patriot θα επανεξεταζόταν σε μηνιαία βάση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το protothema.gr, φαίνεται πλέον να διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας σε πιο μακροπρόθεσμη βάση.

Σημαντικό ρόλο στις σχετικές επαφές είχε και η πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στη Σαουδική Αραβία, όπου συναντήθηκε με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και επισκέφθηκε τα στελέχη της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).

Παράλληλα, η σαουδαραβική πλευρά προχώρησε στην εξόφληση οικονομικών εκκρεμοτήτων που υπήρχαν.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η ελληνική πλευρά φέρεται να θεωρεί ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος λόγος αποχώρησης της πυροβολαρχίας, καθώς η ανάπτυξή της έχει εξελιχθεί σε σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Η αναβληθείσα Σύνοδος ΕΕ – Κόλπου και ο σχεδιασμός Μητσοτάκη

Η παρουσία του πρωθυπουργού στο Ριάντ συνδέεται και με τον αρχικό προγραμματισμό των διεθνών επαφών του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επρόκειτο ούτως ή άλλως να επισκεφθεί τη σαουδαραβική πρωτεύουσα για τη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Κόλπου, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι πολεμικές εξελίξεις και η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή οδήγησαν, ωστόσο, στην αναβολή της Συνόδου, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης των δύο πλευρών που είχε πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες πριν από δύο χρόνια.