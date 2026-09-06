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Δύο λάθη της επταετίας αναγνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ: την καθυστέρηση στις αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πανεπιστημιακή αστυνομία. «Έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς τη μεγάλη αλλαγή», είπε για τις αγροτικές επιδοτήσεις, παραδεχόμενος ότι «χάσαμε αρκετά χρόνια», ενώ για την πανεπιστημιακή αστυνομία αναγνώρισε ότι ήταν μια «αχρείαστη» προσπάθεια.

Ερωτηθείς ποια θεωρεί τα σημαντικότερα λάθη της περιόδου 2019-2026, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την ανάγκη να αναγνωρίζονται οι κυβερνητικές αστοχίες και να διορθώνονται.

«Έχω κατηγορηθεί ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Είναι καλό αυτά τα λάθη να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος», είπε.

Πρόσθεσε ότι στον δημόσιο λόγο του έχει προσπαθήσει να είναι «ειλικρινής και, γιατί όχι, αυτοκριτικός» και πέρασε αμέσως σε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα.

Τα χαμένα χρόνια στις αγροτικές επιδοτήσεις

Πρώτο έβαλε το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων, αναγνωρίζοντας ότι η μεγάλη αλλαγή έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

«Να μιλήσουμε για το περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης», ανέφερε.

Και παραδέχθηκε ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος στην προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογίσουμε έναν οργανισμό ο οποίος απέδειξε ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί».

Τι είπε για την πανεπιστημιακή αστυνομία

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στην πανεπιστημιακή αστυνομία, κρίνοντας εκ των υστέρων ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν ήταν ο κατάλληλος τρόπος για την αντιμετώπιση ενός πραγματικού προβλήματος στα πανεπιστήμια.

«Η πανεπιστημιακή αστυνομία απέδειξε ότι ήταν μια προσπάθεια η οποία ήταν αχρείαστη. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μία προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα», είπε.

Στην ίδια αυτοκριτική ενέταξε και τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή κυβερνητικών πολιτικών: «Έχουμε πολλά ζητήματα στην ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητα».

«Άλλο αυτοκριτική και άλλο αυτομαστίγωμα»

Έβαλε, πάντως, και το όριο της αυτοκριτικής, απορρίπτοντας τη συνολική απαξίωση του κυβερνητικού έργου λόγω των λαθών που αναγνωρίζει.

«Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Να αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχτώ στο πλαίσιο αυτής της αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ συγκεκριμένο έργο το οποίο έχει υλοποιηθεί τα τελευταία επτά χρόνια», κατέληξε.

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