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Νέα πίεση προς το Βρετανικό Μουσείο αλλά και τη βρετανική κυβέρνηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκαλύπτοντας ότι οι συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν απέδωσαν. «Θα εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας», είπε, ενώ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για την απομάκρυνση των Γλυπτών από την Αθήνα: «Ήταν μέρος ενός ενιαίου μνημείου, το οποίο διαμελίστηκε και, ξεκάθαρα, εκλάπη».

Μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος «Διάλογοι για την Αθήνα», ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Παρθενώνα παγκόσμιο σύμβολο, όχι μόνο του ελληνικού πολιτισμού αλλά της ανθρωπότητας, συνδέοντας το αίτημα της επανένωσης και με τον συμβολισμό της δημοκρατίας.

Όπως είπε, ο Παρθενώνας δεν ήταν απλώς ένας ναός αφιερωμένος στην προστάτιδα θεά της Αθήνας, αλλά αφηγείται και την ιστορία της πρώτης δημοκρατίας. Μια παρατήρηση που συνέδεσε ευθέως με τη σημερινή συγκυρία, «σε μια εποχή κατά την οποία η δημοκρατία αμφισβητείται από τα δεξιά ή από τα αριστερά».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε και το επιχείρημα ότι η επιστροφή των Γλυπτών θα άνοιγε τον δρόμο για αντίστοιχες διεκδικήσεις από τα μεγάλα μουσεία του κόσμου. «Δεν υποστηρίζουμε ότι πρέπει να αδειάσουν τα μεγάλα μουσεία», τόνισε, επιμένοντας ότι ο Παρθενώνας αποτελεί μοναδική περίπτωση και ότι η επανένωση θα μπορούσε να συνοδευτεί από μια ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία.

Για την πορεία των συζητήσεων με τη βρετανική πλευρά, ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι «δυστυχώς δεν υπήρξε πρόοδος» και έδωσε το στίγμα των επόμενων κινήσεων: «Θα εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας, όχι μόνο προς το Βρετανικό Μουσείο αλλά και προς τη βρετανική κυβέρνηση».

Αναφέρθηκε μάλιστα στον British Museum Act του 1963, εξηγώντας ότι η βρετανική νομοθεσία περιορίζει τη δυνατότητα του Μουσείου να αποφασίσει την επιστροφή τους και ότι «θα χρειαστεί μια εξαίρεση».

Στην προσπάθεια αυτή η Αθήνα είναι έτοιμη να αξιοποιήσει και την πολιτιστική διπλωματία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανακαίνιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και στη δυνατότητα αντικειμένων από τις συλλογές του να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής συνεργασίας.

«Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα», είπε, επικαλούμενος τη στήριξη της βρετανικής κοινής γνώμης στην επανένωση των Γλυπτών.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε, τέλος, τη νέα προσπάθεια και με το κλίμα στις σχέσεις Λονδίνου – Βρυξελλών μετά το Brexit, σημειώνοντας ότι η Αθήνα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού για στενότερη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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