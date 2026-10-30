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Η γαλανόλευκη κυματίζει πλέον και στον «Νέαρχο», τη δεύτερη ελληνική Belharra μετά τον «Κίμωνα», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει την εξέλιξη ορόσημο για το Πολεμικό Ναυτικό και να στρέφει ήδη το βλέμμα στις επόμενες δύο φρεγάτες που θα συμπληρώσουν την τετράδα.

Με αφορμή την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο νέο πολεμικό πλοίο, ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα γίνεται «πιο ασφαλής από ποτέ», συνδέοντας την ενίσχυση του στόλου με τη θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

«Σήμερα είναι μία σπουδαία στιγμή για το Πολεμικό μας Ναυτικό και μία ακόμη ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα», αναφέρει στην ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι με την προσθήκη του «Νέαρχου» «διευρύνεται η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων μας Δυνάμεων και ενισχύεται η σταθερότητα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Τα χρήματα των Ελλήνων

Στην ίδια ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο οικονομικό βάρος των εξοπλισμών, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της εθνικής άμυνας πρέπει να έχει ουσιαστικό αντίκρισμα.

«Με το κάθε ευρώ απ’ το υστέρημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων να πιάνει τόπο και να φέρνει αποτέλεσμα», σημειώνει, εντάσσοντας τις νέες φρεγάτες στον συνολικό σχεδιασμό αμυντικής και διπλωματικής θωράκισης της Ελλάδας.

Οι επόμενες παραλαβές

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στη συνέχεια του προγράμματος των Belharra, καθώς μετά τον «Νέαρχο» αναμένεται σύντομα ο «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ακολουθήσει ο «Θεμιστοκλής».

Παράλληλα, ευχαριστεί τις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού που εκπαιδεύονται εντατικά για να υπηρετήσουν στα νέα υπερσύγχρονα πλοία.

«Συνεχίζουμε, έτσι, να βαδίζουμε μπροστά. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια», τονίζει, κλείνοντας με την ευχή «Καλοτάξιδος, λοιπόν ο “Νέαρχος” στις πάντα ελεύθερες και γαλανές θάλασσές μας».