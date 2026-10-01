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Το πολιτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας ήταν σαφές κατά την εισήγησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο: πρέπει άπαντες να είναι προσεκτικοί στο ύφος των τοποθετήσεων τους, πρέπει όλοι οι υπουργοί να βγαίνουν στα ΜΜΕ και να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο ανεξαρτήτως χαρτοφυλακίου και ο μόνος που μπορεί να κρίνει το κυβερνητικό πολιτικό προσωπικό μέχρι την ώρα της κρίσης των πολιτών είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ομολογουμένως, το τελευταίο σκέλος του πρωθυπουργικού μηνύματος συζητήθηκε περισσότερο και από τη μάλλον ήπια «κίτρινη κάρτα» προς υπουργούς της κυβέρνησης και βουλευτές της ΝΔ, καθώς ήταν η έμμεση πλην σαφής απάντηση του κ. Μητσοτάκη στα «καβαλημένα καλάμια» που απέδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη σε κάποια μέλη της κυβέρνησης προ ημερών.

Στην πραγματικότητα, απαντώντας στην κυρία. Μπακογιάννη και πέραν της ιδιαιτερότητας της οικογενειακής σχέσης, ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς όλους για διάφορα «καπετανάτα» που διαμορφώνονται στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Σε ορισμένες περιπτώσεις σχετίζονται με προσωπικές δυσαρέσκειες, σε άλλες με τοπικούς ανταγωνισμούς και ούτω καθ’ εξής. Το μήνυμα ευκρινές: ο πρωθυπουργός έχει το προνόμιο και την ευθύνη να κρίνει το πολιτικό προσωπικό. Και θα κριθεί και αυτός γι’ αυτό την ώρα της κάλπης.

Συγκυριακά, λίγο πριν την τοποθέτηση Μητσοτάκη στο υπουργικό, είχε προηγηθεί η εμφάνιση του πρώην δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη στο Action24, όπου είπε τη φράση «ο κόσμος το’ χει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι» για τα φαινόμενα αλαζονείας. Ο κ. Μπακογιάννης στη συνέχεια της τοποθέτησης του δεν εξαίρεσε και τον εαυτό του από την ανάγκη οι πολιτικοί να αφίστανται της αλαζονείας της εξουσίας, όμως η τοποθέτηση συζητήθηκε ακριβώς λόγω του ποιος το είπε.

Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν θέλησε να συνεχίσει τη συζήτηση «σηκώνοντας το γάντι», αν και η άποψη της είναι ευκρινής για όσους συζήτησαν μαζί της αυτές τις μέρες: εκτιμά ότι απλά είπε δυνατά κάτι που συζητούν πολλοί εντός της ΝΔ, κάτι που αναγνώριζαν προ ημερών και αρκετοί βουλευτές.

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