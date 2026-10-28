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Μήνυμα ισχύος και αποφασιστικότητας, με αποδέκτες όσους αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, συνδέοντας την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με την οικονομική σταθερότητα και τη δυνατότητα της Ελλάδας να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά της συμφέροντα.

«Η Ελλάδα είναι μια δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει αλλά ούτε εκβιάζεται, δεν απειλεί αλλά ούτε δέχεται απειλές», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την πάγια ελληνική θέση απέναντι στις προκλήσεις και τις απειλές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στην παρέλαση, σημειώνοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις υλοποιούν το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ιστορία τους.

Όπως ανέφερε, τα καινοτόμα συστήματα που παρουσιάστηκαν ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας «απέναντι σε όσους ενδεχομένως να εποφθαλμιούν την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε ευθέως την αμυντική θωράκιση με τις επιδόσεις της οικονομίας, υπενθυμίζοντας ότι οι εξοπλισμοί χρηματοδοτούνται από το υστέρημα των Ελλήνων φορολογουμένων.

«Χωρίς μια οικονομία ευημερούσα, χωρίς οικονομική σταθερότητα, δεν είναι δυνατόν καμία χώρα να προβάλλει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη», τόνισε.

Αναφερόμενος στο ιστορικό μήνυμα της επετείου, επισήμανε ότι η ελευθερία και η ειρήνη δεν είναι ποτέ δεδομένες, αλλά κατακτήθηκαν με θυσίες από τη γενιά που αντιστάθηκε στον φασισμό και τον ναζισμό. Μια παρακαταθήκη που, όπως είπε, αποτελεί «πυξίδα ευθύνης», την οποία η σημερινή Ελλάδα οφείλει να υπηρετεί «με έργα και όχι με λόγια».