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Τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην επανέναρξη των συνομιλιών για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, αλλά και την προσήλωση Αθήνας και Λευκωσίας στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, παρά τα εμπόδια που έχουν προκύψει, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά την ολοκλήρωση της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου στη Λευκωσία.

«Η θέση μας είναι σταθερή, στηρίζουμε τον ΟΗΕ να ξεκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν και στόχος είναι η ένωση του νησιού, αναζητούμε βιώσιμη λύση», είπε ο κ. Μητσοτάκης για το Κυπριακό.

«Οι χώρες είναι δυνάμεις σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν πάλι οι έρευνες για την πολύ σημαντική ηλεκτρική διασύνδεση. Είναι ένα έργο που προχωρά ομαλά, απρόσκοπτα και βάσει αρχικού σχεδιασμού έργο που προχωρά ομαλά, απρόσκοπτα και βάσει αρχικού σχεδιασμού. Θα έχει σημαντικό αντίκτυπο για την Μεγαλόνησο, γι’ αυτό και επιμείναμε και επιμένουμε στην υλοποίηση του στρατηγικού έργου ξεπερνώντας τους όποιους σκοπέλους συναντήσαμε στην πορεία»», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Επιμένουμε στην υλοποίηση του έργου ξεπερνώντας όποιους σκοπέλους βρήκαμε στην πορεία», πρόσθεσε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκίνησε τις δηλώσεις τους τονίζοντας το καλό κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο ενώ έκανε ειδική αναφορά στο καλώδιο λέγοντας ότι υπάρχει «διαρκής συνεργασία για το καλώδιο και είναι σημαντικό έργο για την περιοχή».

Δείτε τις δηλώσεις τους:

Νωρίτερα οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη σύμπλευση Αθήνας και Λευκωσίας ενόψει των κρίσιμων ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων για τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό, με αιχμή την προστασία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των κονδυλίων συνοχής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η Αθήνα μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία της Λευκωσίας κατά την προετοιμασία της δικής της προεδρίας.

Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η διαπραγμάτευση του προϋπολογισμού αναμένεται να απαιτήσει ακόμη και δύο πολυήμερα Ευρωπαϊκά Συμβούλια.

Στο ζήτημα αυτό, όπως υπογράμμισε, Ελλάδα και Κύπρος προσέρχονται με ταυτόσημες θέσεις ως προς την ανάγκη διαφύλαξης των βασικών πυλώνων της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Συνεργασία με αποτέλεσμα

Η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος πραγματοποιείται με τη συμμετοχή διευρυμένων κυβερνητικών αντιπροσωπειών, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση των δύο χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και πέρα από τα παραδοσιακά πεδία της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας και της ασφάλειας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ψηφιακή διακυβέρνηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η πολιτική προστασία, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι η καθιέρωση των διακυβερνητικών συνόδων αποφασίστηκε το 2023 και έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η συνεργασία αυτή έχει αποκτήσει συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, επισημαίνοντας πως «η κλιματική κρίση είναι μαζί μας και μας υποχρεώνει συνέχεια να βελτιωνόμαστε».