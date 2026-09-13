Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στο Καστελλόριζο, βρίσκεται σήμερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 83ης επετείου από την απελευθέρωση του νησιού, που ξεκινούν στις 10:30 με δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Κωσταντίνου και Ελένης.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στην προκυμαία και θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης –όπως ανέφερε ήδη στην κυριακάτικη ανάρτησή του– αναμένεται να ανακοινώσει ολοκληρωμένο σχέδιο και νέα μέτρα μόνιμης στήριξης για τους κατοίκους του ακριτικού νησιού, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των ακριτικών περιοχών απαιτεί συγκεκριμένα έργα και κίνητρα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντας «μεμψίμοιρες» τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση «έδωσε λίγα», ενώ υπογράμμισε ότι το μέτρο του «κουμπαρά» το εφαρμόζει στην Ελλάδα μια κεντροδεξιά κυβέρνηση.

Επιπλέον έστειλε σαφές μήνυμα στα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι «σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα», ενώ eιδική αναφορά έκανε και στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», σημειώνοντας ότι ο νέος ελληνικός θόλος θα αναβαθμίσει την αεράμυνα της χώρας και ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό.

Διαβάστε ακόμη

Τριπλή ενεργειακή παγίδα στον δρόμο για τον χειμώνα

Ανησυχητική σύμπνοια: Άλτμαν, Αμοντέι και Μασκ ζητούν να μπει«φρένο» στην κούρσα της AI

To ελληνικό K-Studio μεταμόρφωσε ένα παλιό αγροτικό σπίτι στην Ιμπιζα σε μια εντυπωσιακή εξοχική κατοικία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ