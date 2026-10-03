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Σε νέα φάση εισέρχεται η κούρσα για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρόκειται να συναντηθεί με τους δύο επικρατέστερους υποψηφίους για την κορυφαία θέση της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος και ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ θα έχουν χωριστές συναντήσεις με τον Μερτς προκειμένου να συζητήσουν τις υποψηφιότητές τους.

Η συνάντηση με τον Κνοτ αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ εκείνη με τον Ντε Κος προγραμματίζεται για τις επόμενες εβδομάδες.

Οι επαφές του Γερμανού καγκελάριου αποτελούν μέχρι στιγμής την σαφέστερη ένδειξη ότι οι παρασκηνιακές διεργασίες για την επόμενη ηγεσία της ΕΚΤ επιταχύνονται, μετά και τις ενδείξεις από τη Λαγκάρντ ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει νωρίτερα από τη λήξη της θητείας της.

Τρεις κορυφαίες θέσεις ανοίγουν στην ΕΚΤ

Η διαδικασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς δεν πρόκειται μόνο για την προεδρία της ΕΚΤ.

Η παραίτηση της Γερμανίδας Ίζαμπελ Σνάμπελ δημιουργεί μία άμεσα διαθέσιμη θέση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο από τις αρχές Ιανουαρίου, ενώ η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προβλέψει την περασμένη εβδομάδα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα καταλήξουν σε ένα «μεγάλο παζάρι» για την ταυτόχρονη κάλυψη των τριών κορυφαίων θέσεων.

Η ΕΚΤ έχει ήδη ζητήσει από τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης να αναζητήσουν διάδοχο της Σνάμπελ, με τις σχετικές συζητήσεις να είναι πιθανό να ξεκινήσουν ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, όταν θα συναντηθούν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Κρίσιμος ο ρόλος Γερμανίας και Γαλλίας

Η στάση της Γερμανίας, της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, θεωρείται καθοριστική για οποιαδήποτε συνολική συμφωνία σχετικά με τις κορυφαίες θέσεις της ΕΚΤ.

Ο άλλος βασικός παίκτης είναι ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση στις αγορές ομολόγων, καθώς η κυβέρνησή της αντιμετωπίζει δυσκολίες στην έγκριση του προϋπολογισμού.

Ο Μακρόν δεν έχει συναντήσει μέχρι στιγμής τους δύο υποψηφίους. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg, ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, ο προσωπάρχης του Γάλλου Προέδρου και ο σύμβουλός του για ευρωπαϊκά θέματα έχουν πραγματοποιήσει επαφές μαζί τους τους τελευταίους μήνες.

Γερμανός αξιωματούχος, το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών και ο Κνοτ αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ ο Ντε Κος δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος.

Επιταχύνεται το χρονοδιάγραμμα

Η ανακοίνωση της αποχώρησης της Σνάμπελ έδωσε νέα ώθηση στη διαδικασία επιλογής.

Παράλληλα, η Λαγκάρντ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν αποκλείει να αποχωρήσει «μερικούς μήνες» πριν από τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, αυξάνοντας την πίεση προς τους Ευρωπαίους ηγέτες να προετοιμάσουν εγκαίρως τη διαδοχή της.

Η αναταραχή που εκδηλώθηκε αυτή την εβδομάδα στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, εφόσον συνεχιστεί, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ακόμη λόγο για την επιτάχυνση των αποφάσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Ισπανία πριν από το τέλος του έτους, μετά την κοινοβουλευτική ήττα του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ενδέχεται επίσης να ενισχύσει τις πιέσεις για ταχύτερη συμφωνία.

Οι δύο βασικοί διεκδικητές

Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Ολλανδίας έχουν ήδη εκφράσει δημόσια την υποστήριξή τους στους αντίστοιχους υποψηφίους τους.

Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος είναι πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας και σήμερα γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Ο Κλάας Κνοτ έχει διατελέσει επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας και υπήρξε επί σειρά ετών ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Οι επικείμενες συναντήσεις του Μερτς με τους δύο υποψηφίους αποτελούν παράλληλα ένδειξη ότι το Βερολίνο δεν εξετάζει πλέον την προώθηση του προέδρου της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ, για την προεδρία της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πού μπορεί να στραφεί η Γερμανία

Αντί της προεδρίας, η Γερμανία θα μπορούσε να διεκδικήσει μία από τις άλλες ισχυρές θέσεις που πρόκειται να μείνουν κενές. Μία επιλογή είναι η θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Λέιν. Μια δεύτερη δυνατότητα αφορά στο χαρτοφυλάκιο των αγορών που κατέχει σήμερα η Σνάμπελ.

Μεταξύ των πιθανών Γερμανών υποψηφίων συγκαταλέγονται οι καθηγητές Μάρκους Μπρούνερμαϊερ του Πανεπιστημίου Πρίνστον και Ούλρικε Μάλμεντιερ του Μπέρκλεϊ, καθώς και ο Τομπίας Άντριαν, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τη θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που πρόκειται να αναλάβει η Σνάμπελ.

Ως πιθανός υποψήφιος αναφέρεται επίσης ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Γεργκ Κούκις.

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