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Στα άκρα ανέβηκε η αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή, με τον Πρωθυπουργό να βάζει ονοματεπώνυμα στο εκλογικό δίλημμα και να χαρακτηρίζει «εθνικά επικίνδυνη» την αιχμή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα ελληνοτουρκικά.

«Το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος», είπε στη δευτερολογία του, απαντώντας ευθέως στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Μπορεί να σας ενοχλεί αυτό το δίλημμα. Αλλά αυτό είναι το δίλημμα των εκλογών», πρόσθεσε.

«Εθνικά επικίνδυνη» η αιχμή για τα ελληνοτουρκικά

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη ότι το δίλημμα δεν μπορεί να είναι «Μητσοτάκης ή Ερντογάν».

Ο Πρωθυπουργός αντέδρασε στην αιχμή ότι η κυβέρνηση μπορεί να επιλέγει την αύξηση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προσβλέποντας σε κομματικά οφέλη.

«Αυτή η θεώρηση είναι εθνικά επικίνδυνη», είπε.

Και συνέχισε σε υψηλούς τόνους: «Πιστεύετε πραγματικά ότι μία υπεύθυνη κυβέρνηση θα μπορούσε ποτέ να ασκεί μια μακροπρόθεσμη εξωτερική πολιτική και να θέσει σε κίνδυνο ενδεχομένως τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μόνο και μόνο επειδή σε κάποιους μήνες από τώρα θα έχουμε εκλογές;».

«Αν αυτό πιστεύετε, κύριε Ανδρουλάκη, οφείλετε να το πείτε και να το δηλώσετε ξεκάθαρα», πρόσθεσε.

«Μην μπλέκετε τα εξωτερικά στην εσωτερική αντιπαράθεση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της τετραετίας να «υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια», να προστατεύει τα σύνορα και να θωρακίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Έκανε μάλιστα αναφορά στα γεγονότα του Έβρου το 2020, λέγοντας ότι η κυβέρνηση ακολούθησε αυτή την πολιτική «από την πρώτη μέρα» και θα εξακολουθήσει να την ακολουθεί «μέχρι το τέλος της τετραετίας».

Και αμέσως μετά απηύθυνε ευθεία προειδοποίηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

«Μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική αντιπαράθεση».

Ζήτησε, μάλιστα, από τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανακαλέσει, σημειώνοντας ότι ο ρόλος του ως αρχηγού της αντιπολίτευσης «δεν σας επιτρέπει να αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα, ειδικά για θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική».

Η «πρόκληση» στον Ανδρουλάκη για το άρθρο 86

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε περάσει στην αντεπίθεση και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στη συνταγματική αναθεώρηση, χρησιμοποιώντας μάλιστα την πρόβλεψη του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη για τις επόμενες εκλογές.

«Αν ήσασταν τόσο σίγουρος ότι θα κερδίσετε τις εκλογές και με αυτοδυναμία, όπως προβλέψατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σήμερα θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές για το άρθρο 86 τουλάχιστον», είπε.

Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αυτόν τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ, εφόσον γινόταν η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα μπορούσε στη συνέχεια να διαμορφώσει το άρθρο περί ευθύνης υπουργών «έτσι όπως ακριβώς επιθυμείτε».

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