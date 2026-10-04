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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Βουλή, μετά από τηλεφώνημα αγνώστου στο τηλεφωνικό κέντρο του Κοινοβουλίου για τοποθέτηση βόμβας.

Όλα ξεκίνησαν στις 16:49 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής και είπε ότι έβαλε βόμβα στην Βουλή, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.

Στο κτίριο της Βουλής έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έγινε έρευνα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και από σκύλο της υπηρεσίας, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της Βουλής χωρίς να βρεθεί κάτι.

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