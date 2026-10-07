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Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η προσχώρηση του βουλευτή Επικρατείας Ευάγγελου Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Για την ένταξη του κ. Αποστολάκη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ είχαν αποσταλεί στον Πρόεδρο της Βουλής αντίστοιχες επιστολές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη και τον ίδιο τον βουλευτή.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Οκτωβρίου ο κ. Αποστολάκης επισκέφθηκε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη βουλή, όπου και ανακοινώθηκε επίσημα η προσχώρησή του στο κόμμα, που μετρά πλέον 35 βουλευτές.

«Ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα καθώς πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Δεν φοβάμαι να πηγαίνω κόντρα στο κύμα, αρνούμαι τις αποστρατεύσεις, αρνούμαι τις προσωπικές λύσεις και αρνούμαι τα επιτακτικά κελεύσματα, τα οποία δεν δέχομαι», είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής.

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