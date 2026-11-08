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Ο Πρωθυπουργός νωρίς το πρωί της Κυριακής επισκέφθηκε το Αυτοκινητοδρόμιο (πίστα) Σερρών, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς και τους βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλο Λεονταρίδη.

Τον υποδέχθηκε η Δήμαρχος Σερρών και Πρόεδρος του φορέα Βαρβάρα Μητλιάγκα, όπου μαζί με τα μέλη της διοίκησης του Αυτοκινητοδρομίου τον ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις της πίστας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης -που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην πίστα- συζήτησε μαζί τους τα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν στην πίστα και για τη χρηματοδότηση 11,16 εκ. ευρώ, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση, μέσω του ΕΠΑ Αθλητισμού.

Τι περιλαμβάνει η χρηματοδότηση 11.160.000 €

Επανασχεδιασμός και επέκταση της πίστας κατά 1 χλμ. σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.

σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα. Εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού.

Πλήρης συμμόρφωση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοδοξεί να καταστεί η πρώτη ελληνική πίστα που θα αποκτήσει πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B.

Η αναβάθμιση αυτή θα επιτρέψει τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, συμπεριλαμβανομένων αγώνων επιπέδου World Superbike.

Οι Σέρρες κερδίζουν επάξια υψηλή θέση στον διεθνή χάρτη του motorsport.