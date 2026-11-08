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Ο Πρωθυπουργός νωρίς το πρωί της Κυριακής επισκέφθηκε το Αυτοκινητοδρόμιο (πίστα) Σερρών, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς και τους βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλο Λεονταρίδη.

Τον υποδέχθηκε η Δήμαρχος Σερρών και Πρόεδρος του φορέα Βαρβάρα Μητλιάγκα, όπου μαζί με τα μέλη της διοίκησης του Αυτοκινητοδρομίου τον ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις της πίστας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης -που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην πίστα- συζήτησε μαζί τους τα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν στην πίστα και για τη χρηματοδότηση 11,16 εκ. ευρώ, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση, μέσω του ΕΠΑ Αθλητισμού.

Τι περιλαμβάνει η χρηματοδότηση 11.160.000 €

  • Επανασχεδιασμός και επέκταση της πίστας κατά 1 χλμ. σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.
  • Εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων.
  • Αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού.
  • Πλήρης συμμόρφωση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφάλειας.
  • Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοδοξεί να καταστεί η πρώτη ελληνική πίστα που θα αποκτήσει πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B.

Η αναβάθμιση αυτή θα επιτρέψει τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, συμπεριλαμβανομένων αγώνων επιπέδου World Superbike.

Οι Σέρρες κερδίζουν επάξια υψηλή θέση στον διεθνή χάρτη του motorsport.