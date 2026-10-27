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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε στο προσκήνιο από το Κιλκίς μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, τη φροντίδα μιας κοινωνίας που γερνά, βάζοντας παράλληλα στην ατζέντα της περιοδείας του τις υποδομές και την παραγωγική δραστηριότητα της περιφέρειας.

Με αφορμή την επίσκεψή του σε ένα δημόσιο γηροκομείο που χρειάστηκε σχεδόν 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί, ο Πρωθυπουργός μίλησε για το κλείσιμο μιας «ανοιχτής πληγής» του Κιλκίς και ανέδειξε την ανάγκη για περισσότερες δομές φροντίδας ηλικιωμένων, σε μια περίοδο που το δημογραφικό πρόβλημα αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην περιοδεία του στο Κιλκίς, ο πρωθυπουργός συνδυάζει την ανάδειξη των κοινωνικών υποδομών με την πρόοδο των μεγάλων οδικών έργων και την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η επιθεώρηση του νέου οδικού άξονα που θα αναβαθμίσει τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και οι επισκέψεις σε επιχειρήσεις με παραγωγικό και εξαγωγικό προσανατολισμό.

Το γηροκομείο που περίμενε σχεδόν 20 χρόνια

Στον νέο Οίκο Ευγηρίας και Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε σε μια δημόσια μονάδα δυναμικότητας 50 κλινών, η οποία φιλοξενεί ήδη 38 ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες, με προσωπικό 30 εργαζομένων.

Το έργο είχε ξεκινήσει το 2006, αλλά παρέμεινε για χρόνια ημιτελές, μέχρι την πρόσφατη ολοκλήρωσή του. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι το ζήτημα είχε τεθεί ήδη από το 2019 από τον βουλευτή Κιλκίς και αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Γεωργαντά.

«Θέλω να συγχαρώ την κα Υπουργό, αλλά και τον κ. Αντιπρόεδρο της Βουλής, γιατί με πολύ μεγάλη επιμονή κατάφεραν επιτέλους και έκλεισαν μία ανοιχτή πληγή για το Κιλκίς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη λειτουργία της νέας δομής με την ανάγκη προσαρμογής της κοινωνικής πολιτικής στις δημογραφικές εξελίξεις. «Σε μία κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα, η οποία γερνά, η φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας καθίσταται πια πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής», υπογράμμισε.

Περιγράφοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, έκανε λόγο για περισσότερες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ενίσχυση της υποστήριξης των χρονίως πασχόντων και ανάπτυξη πολιτικών για την αντιμετώπιση της άνοιας.

«Και αυτή εδώ η δομή στο Κιλκίς, θα έλεγα ότι είναι μία εικόνα από ένα μέλλον, το οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε μαζί», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία, όπως ανέφερε, ανταποκρίθηκε στο προσωπικό του αίτημα για τον εξοπλισμό του γηροκομείου με σύγχρονα μηχανήματα και λειτουργικά έπιπλα, συμβάλλοντας στην έναρξη λειτουργίας του.

Από την πλευρά της, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία συνόδευε τον Πρωθυπουργό, στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου έπειτα από δύο δεκαετίες, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα αμιγώς δημόσιο γηροκομείο που εξυπηρετεί ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες της ευρύτερης περιοχής.

Στην τελική ευθεία ο νέος δρόμος Θεσσαλονίκης–Κιλκίς

Στο σκέλος των υποδομών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο του οδικού τμήματος μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ασσήρου και Νέας Σάντας, ένα έργο που αναμένεται να αναβαθμίσει τη σύνδεση του Κιλκίς με τη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για 14 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου και 26 χιλιόμετρα παράπλευρου οδικού δικτύου, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση τόσο των καθημερινών μετακινήσεων όσο και της πρόσβασης στις παραγωγικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τους επιβλέποντες μηχανικούς για την πρόοδο των εργασιών, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει την ολοκλήρωσή τους την άνοιξη του 2027.

Η αναβάθμιση της συγκεκριμένης σύνδεσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την τοπική οικονομία, καθώς διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων του Κιλκίς στη Θεσσαλονίκη και στα βασικά μεταφορικά δίκτυα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Από την αγροτική παραγωγή στις εξαγωγές βιομηχανικού εξοπλισμού

Η παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής αποτέλεσε έναν ακόμη άξονα της περιοδείας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται δύο επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων.

Στη νέα μονάδα της γεωργικής επιχείρησης «Μανιτάρια Κεχαγιά», ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής, από τους θαλάμους ανάπτυξης των μανιταριών έως την τυποποίηση των προϊόντων.

Ακολούθησε επίσκεψη στη βιομηχανία «Zincometal ΑΕ», η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή ιστών και πυλώνων φωτισμού, καθώς και υποδομών οδικής ασφάλειας.

Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 130 εργαζομένους, διαθέτει εξαγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη και την Αφρική και συμμετέχει σε μεγάλα έργα υποδομών στην Ελλάδα.