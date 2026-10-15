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(Last update 16:20)

Την αναβολή της εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS2) τουλάχιστον έως το 2030 επιδιώκουν έξι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Politico. Η πρωτοβουλία, βρίσκεται σε εξέλιξη την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από τους Ευρωπαίους ηγέτες αναθεώρηση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.

Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία προετοιμάζουν κοινή επιστολή, με την οποία θα ζητούν να μετατεθούν οι νέες περιβαλλοντικές χρεώσεις, επικαλούμενες την άνοδο του ενεργειακού κόστους και τις σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών.

Την πληροφορία επιβεβαίωσαν στο Politico πέντε Ευρωπαίοι διπλωμάτες, σύμφωνα με τους οποίους η πρωτοβουλία των έξι χωρών έρχεται ως συνέχεια της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μετατεθεί η εφαρμογή του συστήματος από το 2027 στο 2028. Ωστόσο, οι έξι χώρες θεωρούν ότι απαιτείται μεγαλύτερη χρονική παράταση, με δεδομένες τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η υπό διαμόρφωση επιστολή αποτελεί επίσης απάντηση στην πρωτοβουλία των σκανδιναβικών χωρών, οι οποίες νωρίτερα την ίδια ημέρα είχαν ζητήσει τη διατήρηση και στήριξη του ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών.

Ένας από τους διπλωμάτες διευκρίνισε, πάντως, ότι το κείμενο της επιστολής δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς αναμένεται επικαιροποιημένη θέση, ενδεχομένως με πρόσθετες παρατηρήσεις από την Ιταλία.

Μητσοτάκης: «Χωρίς αναθεώρηση του ETS κινδυνεύουμε με αποβιομηχάνιση»

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το ζήτημα προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις του υψηλού ενεργειακού κόστους στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Σύμφωνα με Έλληνα αξιωματούχο που μετέφερε στο Politico τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «χωρίς μια σημαντική αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, κινδυνεύουμε με αποβιομηχάνιση της Ευρώπης».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ETS πρέπει να διατηρήσει τον κεντρικό του ρόλο στην προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά να προσαρμοστεί στις νέες οικονομικές και ενεργειακές συνθήκες. «Παρότι πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχει αλλάξει ο κόσμος από τότε που υιοθετήθηκε», ανέφερε.

«Τα συμπεράσματα δεν αντανακλούν τον επείγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης»

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τη διαφωνία του με την τρέχουσα διατύπωση του προσχεδίου συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, ζητώντας να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η ανάγκη άμεσων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων για τις τιμές της ενέργειας.

«Τα συμπεράσματα, στην τρέχουσα μορφή τους, δεν αντανακλούν τον επείγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης», υποστήριξε, σύμφωνα με τον Έλληνα αξιωματούχο που επικαλείται το Politico. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε, παράλληλα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, χωρίς να υπερβαίνουν το ισχύον ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», ανέφερε.

Οι συζητήσεις για την αναθεώρηση του ETS και την περαιτέρω αναβολή του ETS2 συνεχίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις έξι χώρες να προετοιμάζουν την κοινή παρέμβασή τους και τους ηγέτες της ΕΕ να διαπραγματεύονται το περιεχόμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής.

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