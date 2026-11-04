Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τέσσερις ημερομηνίες, ένα ερώτημα για «γραμμάτια» και οι καταγγελίες ενός πρώην υπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Με αυτά τα όπλα το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να βάλει τους όρους της σκληρής αντιπαράθεσης για τη διαφθορά, μεταφέροντας τη συζήτηση από τις κατηγορίες κατά της σημερινής κυβέρνησης στις αποφάσεις των τελευταίων ημερών του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.

Στην πραγματικότητα, πίσω από την ανταλλαγή βαριών χαρακτηρισμών βρίσκεται μια πολιτική επιλογή. Να μην περιοριστεί η κυβέρνηση στην απόκρουση των επιθέσεων Τσίπρα, αλλά να τον καλέσει να δώσει εξηγήσεις για το δικό του κυβερνητικό παρελθόν.

Η αφορμή δόθηκε με τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» που χρησιμοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η απάντηση ήρθε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος από το ραδιόφωνο του Alpha επανέφερε την ψήφιση του Ποινικού Κώδικα λίγο πριν από τις εκλογές του 2019. «Γιατί κράτησε τη Βουλή ανοιχτή; Ποια γραμμάτια εξαργύρωσε με αυτή του την επιλογή;», διερωτήθηκε, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης.

Οι τέσσερις ημερομηνίες

Το Μαξίμου επέμεινε ιδιαίτερα στο ημερολόγιο εκείνων των ημερών. Όπως υπενθύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις 26 Μαΐου 2019, μετά την ήττα στις ευρωεκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι θα ζητούσε την προκήρυξη εθνικών εκλογών μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών, στις 2 Ιουνίου. Η Βουλή, ωστόσο, παρέμεινε ανοιχτή. Στις 6 Ιουνίου ψηφίστηκε ο νέος Ποινικός Κώδικας και στις 10 Ιουνίου προκηρύχθηκαν οι εκλογές.

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέφερε αυτή την αλληλουχία, ζητώντας να εξηγηθεί γιατί μια νομοθετική μεταρρύθμιση που προετοιμαζόταν επί χρόνια ολοκληρώθηκε στο «και πέντε» της κυβερνητικής θητείας. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ακόμη και μία ημέρα εφαρμογής των επιεικέστερων διατάξεων αρκούσε για να μπορούν να τις επικαλεστούν πρόσωπα που ευνοούνταν από αυτές.

Στο κυβερνητικό επιχείρημα προστέθηκε και η σύγκριση με τη μεταγενέστερη αυστηροποίηση της ποινικής νομοθεσίας από τη ΝΔ. Ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον νόμο Παρασκευόπουλου και στις αλλαγές του 2019 για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τον ομαδικό βιασμό και την παθητική δωροδοκία, επιμένοντας ότι αυτές ήταν επιλογές της κυβέρνησης που σήμερα τον κατηγορεί για διαφθορά.

Η απάντηση που γύρισε πίσω

Ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να αντικρούσει τις αιχμές, επικαλούμενος τη μακρά επεξεργασία του Ποινικού Κώδικα από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Απέρριψε τους υπαινιγμούς περί συναλλαγών, ζήτησε αποδείξεις, «ονόματα και διευθύνσεις» και ανταπέδωσε την κριτική για τις αλλαγές στην ποινική νομοθεσία.

Η επίκληση των ειδικών, όμως, έγινε το σημείο στο οποίο ο Μαρινάκης στήριξε την απάντησή του. «Οι νόμοι ψηφίζονται στη Βουλή», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική ευθύνη για το περιεχόμενο και τον χρόνο ψήφισης ενός νομοσχεδίου ανήκει στην κυβέρνηση που το εισηγείται. Και στην απαίτηση για ονόματα έφερε ένα πρόσωπο από την ίδια την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τον Σταύρο Κοντονή.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης είχε καταγγείλει ως «ακραίο σημείο διαπλοκής της πρώην κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της ολιγαρχίας» τον τρόπο με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο Ποινικός Κώδικας. Είχε μάλιστα προειδοποιήσει όσους, κατά τον ίδιο, οργάνωσαν τη διαδικασία «να μην κρύβονται πίσω από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή», ενώ είχε αναφερθεί και σε «παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης» στο τότε Μαξίμου.

Η άλλη πτυχή

Η κυβερνητική απάντηση δεν περιορίστηκε στον Ποινικό Κώδικα. Από την εκδήλωση για τη δεύτερη επέτειο του ελληνικού FBI, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την κριτική του για το παρελθόν με τη σημερινή δράση των διωκτικών μηχανισμών. «Όλα αυτά δεν κρύβονται πίσω από κανένα rebranding», ανέφερε για τις παλαιότερες νομοθετικές επιλογές, συνεχίζοντας την πρωινή αιχμή του ότι «το rebranding δεν είναι παρθενογένεση».

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παρουσίασε στη διετία της 259 εξαρθρωμένες εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, 1.510 υποθέσεις και 5.454 πρόσωπα στα οποία αποδόθηκαν κατηγορίες. Για την κυβέρνηση, τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν απάντηση στην κριτική περί ανοχής απέναντι στην παρανομία.