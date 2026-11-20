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Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δημοσίευσε ένα νέο βίντεο δημοσίευσε στο TikTok στο οποίο αυτή τη φορά συνομιλεί με μια νεαρή κοπέλα, η οποία δηλώνει απογοητευμένη από τους πολιτικούς, προσθέτοντας ότι απευθύνθηκε σε εκείνον «γιατί σας βλέπω σαν πατέρα».

Με αφορμή τις παρατηρήσεις της νεαρής συνομιλήτριάς του ο κ. Σαμαράς επιχειρεί να περάσει αφενός το μήνυμα «να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας» και αφετέρου ότι «δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι».

Στην τελευταία ερώτηση, δε, της κοπέλας «σε τι να πιστέψουμε;», ο πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποιεί τη λέξη «βιλάδα» για την οποία εξηγεί ότι «είναι το keep going στα καλαματιανά».

Ο διάλογος του Αντώνη Σαμαρά με την νεαρή κοπέλα

Κοπέλα: Πρόεδρε να σας πω κάτι. δεν περνάει καλά η γενιά μου

Σαμαράς: Τι σας απασχολεί;

Κοπέλα: Όλοι μας ζητάνε πτυχία, μεταπτυχιακά αλλά δουλειά με αμοιβή δεν μας δίνουνε Ούτε μια γκαρσονιέρα δεν μπορούμε να νοικιάσουμε. Οι γονεί μας, μας στηρίζουν αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει κάτι να γίνει, πώς θα ανοίξουμε τα φτερά μας; Πώς θα κάνουμε δική μας οικογένεια; Η Ελλάδα μας διώχνει

Σαμαράς: Μην το ξαναπείς αυτό. Κάθε γενιά φτιάχνει την πατρίδα που ονειρεύεται Η απογοήτευση δεν είναι λύση, η απάντηση είναι να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας

Κοπέλα: Η πολιτική είναι αδιάφορη

Σαμαράς: Γιατί;

Κοπέλα: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη Είμαστε η γενιά των Τεμπών, μας δουλεύουν οι πολιτικοί

Σαμαράς: Για κάτσε δεν είμαστε όλοι ίδιοι

Κοπέλα: Για αυτό ήρθα σε εσάς γιατί σας βλέπω σαν πατέρα και μου δίνετε μια σιγουριά. Τελικά σε τι πρέπει να πιστέψουμε;

Σαμαράς: Να είστε αισιόδοξοι, και με πίστη ότι θα πετύχετε. Να έχετε βιλάδα μέσα σας

Κοπέλα: Τι σημαίνει αυτό;

Σαμαράς: Πως να σας το πω, είναι το keep going που λέμε στα Καλαματιανά