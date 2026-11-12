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Αλλαγές στην κυβέρνηση πραγματοποιήθηκαν με απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Βασίλη Σπανάκη να αναλαμβάνει υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας μετά την αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από το κυβερνητικό σχήμα περνάει στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στη θέση του Βασίλη Σπανάκη, υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, Βαγγέλης Λιάκος, ο οποίος μπαίνει για πρώτη φορά στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Υγείας επιστρέφει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος αναλαμβάνει και πάλι το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας, το οποίο είχε μεταβιβαστεί στον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη.