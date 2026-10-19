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Τον χορό των εντάξεων στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) σήμανε η εβδομάδα που πέρασε, καθώς τα μηνύματα που εξέπεμπε η Αμαλίας για «την κλεψύδρα που έχει γυρίσει αντίστροφα» από τη μια, αλλά και το «τελεσίγραφο» του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να παραδώσουν τις βουλευτικές έδρες τους οι ανεξάρτητοι βουλευτές από την άλλη φαίνεται πως βρήκε πρόσφορο έδαφος. Μετά τον Βασίλη Κόκκαλη και τον Κώστα Ζαχαριάδη, το κατώφλι της ΕΛΑΣ αναμένεται να περάσει τις επόμενες ώρες ο Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ νέα και λαμπερά πρόσωπα θα εντάσσονται στο εξής στις γραμμές του κόμματος.

«Μόλις υπέβαλα την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Ηρακλείου. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Ένας κύκλος έκλεισε. Η αφοσίωσή μου όμως στον τόπο μου και στους ανθρώπους του παραμένει αμετάβλητη. Με βαθιά πίστη στη Δημοκρατία και στις ηθικές και πολιτικές απαιτήσεις της, παραμένω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης. Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά μας. Αλλά και της ευθύνης που μας αναλογεί. Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζω με μοναδικό γνώμονα το μέλλον του τόπου μου και της πατρίδας μας» δήλωσε σε βίντεό του ο κ. Μαμουλάκης.

Σημειώνεται ότι πρώτος επιλαχών στο νομό Ηρακλείου για τον ΣΥΙΡΖΑ είναι ο Σωκράτης Βαρδάκης.

Ήδη η είσοδος στον πολιτικό στίβο και στον κόσμο της ΕΛΑΣ του γνωστού μπασκετμπολίστα Αγγελου Κορωνιού υπήρξε δηλωτική των επόμενων κινήσεων της Αμαλίας, που θα εξελιχθούν τις επόμενες ημέρες με μεγαλύτερη ένταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», ένα από τα πρόσωπα που φαίνεται να έχουν κλειδώσει την υποψηφιότητά τους με την ΕΛΑΣ είναι και ο γνωστός παρουσιαστής Θανάσης Πάτρας, ο οποίος θα κατέλθει ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής. Η προσθήκη νέων προσώπων πλάι στην πρώτη φουρνιά στελεχών της Αμαλίας θα πλαισιωθεί σταδιακά από την ολική επαναφορά των «παλιών του ΣΥΡΙΖΑ», δηλαδή παραιτηθέντων ή ανεξάρτητων βουλευτών που τηρούν στάση αναμονής προς το κομματικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Αντίθετα αποτελέσματα

Η οδός της επιστροφής που θα ακολουθηθεί δεν είναι ασύνδετη με τις επόμενες κινήσεις του προέδρου της ΕΛΑΣ, αφού ο ίδιος έχει εκκινήσει ένα μακρύ πρόγραμμα περιοδειών, το οποίο θα αντιστοιχηθεί με νέα, αλλά και δοκιμασμένα πρόσωπα.

Η ολοκλήρωση δηλαδή της διήμερης περιοδείας του στην Κρήτη θα επισφραγιστεί με την ένταξη στο κόμμα του ανεξάρτητου βουλευτή Ηρακλείου, Χάρη Μαμουλάκη, ενώ εξελίξεις στην ανθρωπογεωγραφία της ΕΛΑΣ αναμένονται και μετά το τέλος της σημερινής περιοδείας του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλία, με φόντο και την προσχώρηση στο κόμμα του Βασίλη Κόκκαλη.

Την ίδια στιγμή, τα πνεύματα όξυνε κατακόρυφα το τελεσίγραφο της Κουμουνδούρου, η οποία επιχείρησε να εκθέσει πολιτικά την ΕΛΑΣ και τον ιδρυτή της ως προς το ζήτημα των βουλευτικών εδρών των ανεξάρτητων βουλευτών.

Με έναν εντυπωσιακό τρόπο, δηλαδή με ένα τηλεοπτικό σποτ και σταχυολογώντας δηλώσεις των ανεξάρτητων βουλευτών, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. κορύφωσε την πίεσή του προς τους βουλευτές που φλερτάρουν με την ΕΛΑΣ, σε μια προσπάθεια απονομιμοποίησης των μεταγραφών τους. Στην «προθεσμία αξιοπρέπειας», δηλαδή το τελεσίγραφο της Κουμουνδούρου, απάντησε η ανεξάρτητη βουλευτής Ολγα Γεροβασίλη, σχολιάζοντας στην «Εφημερίδα των Συντακτών» πως «ναι, μόνο που δεν υπάρχει πια ο ΣΥΡΙΖΑ.Τα παιδιά του Κασσελάκη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», με τις εξελίξεις να αλλάζουν άρδην το σκηνικό.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος» θέλουν τρεις ανεξάρτητους βουλευτές να καθυστερούν τις όποιες αποφάσεις τους επί τούτου μετά την εκπνοή του τελεσίγραφου, αλλά και αρκετούς ακόμη να μην υπαναχωρούν από τον προσωπικό σχεδιασμό τους, να ενταχθούν δηλαδή σε κάποιο άλλο κόμμα πριν από τα Χριστούγεννα.

Σε κάθε περίπτωση, η προωθητική κίνηση που επιχείρησε η Κουμουνδούρου πυροδότησε αντίστροφα αντανακλαστικά, τη στιγμή που δεν φαίνεται να επηρεάζει τη ροή βουλευτών προς την ΕΛΑΣ, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί στο μοτίβο που έχει ήδη διαμορφωθεί.

Ταυτόχρονα, όμως, η έντονη κινητικότητα που εμφανίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο κ. Τσίπρας φαίνεται να επιδρά στα σχέδια των ανεξάρτητων βουλευτών, αφού εντείνει τις πιέσεις και τις παραινέσεις που δέχονται από τους ψηφοφόρους τους προκειμένου να επισπεύσουν τις μεταγραφές τους στο νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Πίσω από την πολεμική

Με αυτά τα δεδομένα, αναζητείται μια «χρυσή τομή αξιοπρέπειας», όπως σχολιάζουν στις ιδιωτικές συζητήσεις τους αρκετοί από τους ανεξάρτητους βουλευτές με συριζαϊκές καταβολές, ενώ φαίνεται να ωριμάζει ολοένα περισσότερο μέσα τους η ιδέα της μεταπήδησης στην ΕΛΑΣ, με φόντο και την κόντρα που έχει εκκινήσει ανάμεσα στην Αμαλίας και το ΠΑΣΟΚ.

Υπό αυτή την έννοια, δεν είναι λίγα τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που εκτιμούν πως η Χαριλάου Τρικούπη έχει σχεδιάσει σε βάθος και ένταση την επιθετική της στάση απέναντι στον κ. Τσίπρα, δίνοντάς της και γι’ αυτόν τον λόγο συνέχεια, ενώ πίσω από την πολεμική της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ διαβλέπουν και μια αγωνία στην προοπτική δυνητικών «πράσινων» μεταγραφών.

Δεν αποτελεί άλλωστε μυστικό ότι στελέχη πασοκικών καταβολών από όλη την Ελλάδα εξακολουθούν να προσεγγίζουν την Αμαλίας, ενώ σειρά από επαφές έχουν κορυφαία στελέχη της ΕΛΑΣ με πρόσωπα από τον προοδευτικό χώρο και στις κατά τόπους περιοδείες του κ. Τσίπρα, οι οποίες μένουν εντέχνως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.