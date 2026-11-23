Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Για τις δυνατότητες νέων παρεμβάσεων και νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος παράλληλα άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση ότι «μιλάει με βάση τα χρήματα που δεν έχει». «Κάθε ευρώ που υπάρχει ως χώρος θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία» ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του υπουργού Οικονομικών που μίλησε στον ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε «αν κάτι έχουμε αποδείξει είναι ότι δεν λειτουργούμε με βάση το εκλογικό ημερολόγιο. Ο κόσμος έχει ανάγκες που δεν έχουν να κάνουν με το πότε θα γίνουν εκλογές. Κάθε ευρώ που δημιουργείται στον δημοσιονομικό χώρο σε μια διαρκή διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, τα χρήματα θα επιστρέφουν εκεί που υπάρχει ανάγκη».

«Στο κείμενο του προϋπολογισμού αποτυπώνονται τα υφιστάμενα μέτρα όμως η διαπραγμάτευση, τα μέτρα που παίρνουμε για να δημιουργείται νέος δημοσιονομικός χώρος, είναι καθημερινή» πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης.

«Δεν συναρτούμε τον χρόνο των εκλογών με τις κινήσεις που κάνουμε, έχουμε κατακτήσει αυτή την αξιοπιστία. Είναι μια διαρκής προσπάθεια για να κατακτούμε δημοσιονομικό χώρο – ως ελληνική οικονομία τα πηγαίνουμε καλύτερα – για να επιστρέφουν χρήματα στην κοινωνία εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

Ερωτηθείς στη συνέχεια για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών έθεσε το ερώτημα «αν έχετε 2,5 δισ. ευρώ θέλετε να τα δώσετε απευθείας ή με διαμεσολάβηση;» και επέκρινε τη στάση της αντιπολίτευσης λέγοντας «η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως παλιά πριν τα χρόνια της κρίσης. Όπως λέει και το ρητό δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα».

«Όταν έχεις έναν διαθέσιμο χώρο προτιμάς κατά βάση να επιστρέψει απευθείας στην κοινωνία. Η αντιπολίτευση μιλάει με βάση τα χρήματα που δεν έχει. Το να πας στοχευμένα σε συγκεκριμένους κωδικούς με περιορισμένο αριθμό εμπόρων, μπορείς να το κάνεις. Κάθε ποσό που έχουμε, σκεφτόμαστε ποιοι το έχουν περισσότερη ανάγκη και το χρειάζονται παραπάνω. Αυτό είναι το κριτήριό μας και εκεί υπάρχει ό κανόνας να πάρουν πάρουν τα χρήματα αδιαμεσολάβητα» πρόσθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με αφορμή, δε, την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχετικά με το θέμα των πλειστηριασμών, ο υπουργός Οικονομικών είπε «το να ακούσω από τον Τσίπρα αυτή την κριτική, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό επίθετο. Ο Τσίπρας είναι αυτός που εφηύρε τα funds το 2015. Έχω την εντύπωση ότι θέλει να θυμόμαστε τις υποσχέσεις του και όχι τα πεπραγμένα του. Όλα αυτά έχουν ΦΕΚ και υπογραφές Το 2015 φτιάχτηκε το θεσμικό πλαίσιο, το 2017 θεσμοθετήθηκαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, το 2018 έγινε το μοναδικό διαθέσιμο μέσο».

«Η δουλειά μιας κυβέρνησης είναι να βοηθάει μια οικογένεια ώστε να μην αντιμετωπίσει πλειστηριασμούς. Εμείς έχουμε μετατρέψει τον εξωδικαστικό μηχανισμό ως κατεξοχήν μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Η κριτική σε έναν νόμο που μόλις ψήφισαν είναι αστεία, δεν μπορείς να αντιστρέψει την πραγματικότητα και τι λέει ο νόμος».

Στο πλαίσιο αυτό καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα ότι «διαστρεβλώνει την πραγματικότητα» σε σχέση με την 13η σύνταξη, λέγοντας «η 13η σύνταξη καταργήθηκε επί Μνημονίων. Η κυβέρνηση μας ακύρωσε την προσωπική διαφορά που έφερε ο κ. Τσίπρας».