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Διπλή επίθεση σε ΝΔ και ΕΛΑΣ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στο κλειστό γήπεδο του Αιγάλεω «Σταύρος Βενέτης» για τα 45 χρόνια από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου στις 18 Οκτωβρίου 1981.

«Δεν θα επιτρέψουμε να εγκλωβιστεί ξανά η Ελλάδα ανάμεσα σε μια κυβέρνηση που εξάντλησε την εμπιστοσύνη των πολιτών και σε εκείνους που κυβέρνησαν, απέτυχαν και σήμερα επιστρέφουν ζητώντας να ξεχάσουμε. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε μια τρίτη θητεία αλαζονείας ούτε μια δεύτερη ευκαιρία στην αποτυχία. Χρειάζεται μια νέα αρχή», τόνισε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος αντίστοιχα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στελέχη, όπως ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, μαζί με τον γιο του, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιάννης Μανιάτης.

Θέτοντας ως στόχο την πρώτη θέση, ο κ. Ανδρουλάκης απηύθυνε κάλεσμα «σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που μπορεί να ψήφισε Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν συμβιβάζεται με μια Ελλάδα όπου κυριαρχεί η διαφθορά και τη ατιμωρησία» και πρόσθεσε ότι «πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει».

«Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ο αξιόπιστος εγγυητής για να γυρίσει η χώρα σελίδα με σχέδιο, ήθος και σιγουριά». «Η σχέση εμπιστοσύνης του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες δεν βασίστηκε σε φθηνές απομιμήσεις»

«Η σχέση εμπιστοσύνης του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες δεν βασίστηκε σε πανάκριβες επικοινωνιακές εκστρατείες, ούτε σε φθηνές απομιμήσεις», είπε, με νέο «καρφί» προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι ο ιστορικός ρόλος του κόμματός του αποτελεί «τον αυτόνομο, ισχυρό πόλο της Δημοκρατικής Παράταξης και της σύγχρονης Κεντροαριστεράς».

Το ΠΑΣΟΚ, είπε, έχει ρόλο εγγυητή, ότι «ο προοδευτικός χώρος δεν θα γίνει ούτε συμπλήρωμα της συντήρησης, ούτε όμηρος του λαϊκισμού».

Για οικονομία και στέγαση

Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε τις δεσμεύσεις που παρουσίασε και στη ΔΕΘ, όπως τον 13ο μισθό στο Δημόσιο αλλά και τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Επανέλαβε επίσης τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για να μπει τέλος στην golden visa, να υπάρξουν περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση και να τεθεί πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων. Αρνητικός εμφανίστηκε στην πρόταση του πρωθυπουργού για το μπόνους ορόφων. «Το μέλημά τους είναι να κερδίσουν οι κατασκευαστές. Όχι να κερδίσει ο πολίτης», είπε.

Ειδική αναφορά έκανε και στις 120 δόσεις, λέγοντας ότι η κυβέρνηση, αρχικά επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ και τώρα «με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις ανακάλυψε ότι είναι ένα μέτρο ανακούφισης για χιλιάδες επαγγελματίες και μικρομεσαίους με χρέη στο Δημόσιο. Αλλά και πάλι, οι 120 δόσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι μια λειψή λύση. Γιατί έρχεται με υψηλό επιτόκιο και αποκλείει όσους έχουν πρόσφατα χρέη».

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή του Νίκου Ανδρουλάκη, με συγκεντρωμένους να του φωνάζουν «νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός». «ΠΑΣΟΚ χωρίς Παπανδρέου δεν γίνεται», ήταν το σχόλιο που ακούστηκε, όταν ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στο Αιγάλεω.

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