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Με τη δηκτική φράση «Ηρεμήστε, κύριε Τσίπρα. Νομίζατε πως θα σας επιβάλλουν οικονομικά συμφέροντα αλλά λογαριάζατε χωρίς τον λαό», το ΠΑΣΟΚ απάντησε στην επίθεση που εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήρθε λίγο μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματός του, κατά την οποία άφησε αιχμές για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά της ηγεσίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι «νόμιζαν οι αφελείς πως αν ο έχανε ο Τσίπρας, θα ήταν αυτοί η εναλλακτική λύση. Κι όμως, εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Τους έστρωσα τον δρόμο, μήπως και τα καταφέρουν αυτοί απέναντι στη Δεξιά. Και τι έκαναν τρία χρόνια τώρα; Τίποτα».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, με τη Χαριλάου Τρικούπη να στρέφει τα πυρά της κατά του πρώην Πρωθυπουργού και του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι «το κόμμα που τάχα δίνει τον αγώνα να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, σήμερα ασχολείται μόνο με το ΠΑΣΟΚ», ενώ παράλληλα του καταλογίζει «εξουσιολαγνεία».

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στον χαρακτηρισμό περί «αφελών» που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, με το ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Αν για όποιον κατατάσσουν στην κατηγορία του «αφελούς», καταναλώνουν τόση προσπάθεια, τα πράγματα είναι προφανώς πολύ σκούρα για το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα».

Απαντώντας ειδικότερα στις αιχμές περί πιθανής συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπενθυμίζει τη στάση που τήρησε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, τονίζοντας ότι «ανέλαβε το πατριωτικό του καθήκον να σώσει τη χώρα από το χείλος του γκρεμού, όταν ο κ. Τσίπρας “ξέπλενε” τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και εξαπατούσε τους πολίτες τάζοντας σεισάχθεια και σκίσιμο των μνημονίων».

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με νέα προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς το ΠΑΣΟΚ τον καλεί να αναζητήσει αλλού τους πολιτικούς συμμάχους της κυβερνητικής παράταξης, αναφέροντας: «Αν ψάχνει εταίρους της Νέας Δημοκρατίας, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του και να αναρωτηθεί πως κατέληξε να παπαγαλίζει τις νεοφιλελεύθερες θέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

Το κόμμα ΕΛΑΣ που τάχα δίνει τον αγώνα να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, σήμερα ασχολείται μόνο με το ΠΑΣΟΚ.

Αν για όποιον κατατάσσουν στην κατηγορία του «αφελούς», καταναλώνουν τόση προσπάθεια, τα πράγματα είναι προφανώς πολύ σκούρα για το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα.

Ο κ. Τσίπρας που έτρεχε περιχαρής να φωτογραφηθεί με την αποπεμφθείσα πρέσβειρα των ΗΠΑ, έχει το θράσος να ταυτίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Μάλλον ξεχνά ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πάει τον κ. Γεωργιάδη στα δικαστήρια για όσα συκοφαντικά εκστόμισε σε βάρος του, ενώ ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε καν στους πρωτοφανείς ισχυρισμούς Γεωργιάδη ότι χρηματίστηκε ως Πρωθυπουργός για να αλλάξει άρον άρον τους ποινικούς κώδικες.

Το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε το πατριωτικό του καθήκον να σώσει τη χώρα από το χείλος του γκρεμού, όταν ο κ. Τσίπρας «ξέπλενε» τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και εξαπατούσε τους πολίτες τάζοντας σεισάχθεια και σκίσιμο των μνημονίων.

Ας του θυμίσει κάποιος ότι είναι άλλο να πληρώνεις το πολιτικό κόστος να μη χρεοκοπήσει η χώρα, κι άλλο να χρεοκοπείς την εμπιστοσύνη των πολιτών για να μην χάσεις την καρέκλα της εξουσίας.

Αν ψάχνει εταίρους της Νέας Δημοκρατίας, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του και να αναρωτηθεί πως κατέληξε να παπαγαλίζει τις νεοφιλελεύθερες θέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ηρεμήστε, κύριε Τσίπρα. Νομίζατε πως θα σας επιβάλλουν οικονομικά συμφέροντα αλλά λογαριάζατε χωρίς τον λαό της δημοκρατικής παράταξης.

Τα προοδευτικά κόμματα γεννιούνται μέσα από τον λαό, όπως το ΠΑΣΟΚ. Δεν επωάζονται στα θερμοκήπια της διαπλοκής.

Συνεχίστε στον δρόμο της τοξικότητας. Το “νέο” που δήθεν εκπροσωπείτε, είναι πιο παλιό και από το παλιό.

Ματαιοπονείτε, αν νομίζετε ότι θα αποπροσανατολίσετε το ΠΑΣΟΚ.

Η χώρα θα πάει μπροστά και όχι λίγο παραπίσω όπως θα βόλευε την εξουσιολαγνεία σας.

ΥΓ. Δεδομένου ότι θέλετε να συγκρίνουμε διαδρομές, πώς αξιολογείτε τη δική σας πορεία που διαλύσατε το κόμμα που σας ανέδειξε και πετάξατε σαν βαρίδια τους πολιτικούς σας συντρόφους;