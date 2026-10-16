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Σε ευθεία αμφισβήτηση της στάσης του Νίκου Ανδρουλάκη απέναντι στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, την οποία κατηγόρησε ότι έχει αναγάγει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) σε βασικό πολιτικό της αντίπαλο. Η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματός του την Παρασκευή (16/10), προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία τον κατηγόρησε για «πολιτικό πανικό» και απόπειρα αναθεώρησης της πολιτικής του διαδρομής.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. δήλωσε ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε προσωπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ωστόσο αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του στις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ευθέως το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να αποκλειστεί μια μελλοντική συγκυβέρνηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη ΝΔ.

«Δεν πρόκειται να απαντήσω με προσωπικούς χαρακτηρισμούς ό,τι κι αν ακούσω. Ούτε πρόκειται να επιτρέψω να μετατραπεί η πολιτική μας αντιπαράθεση σε έναν εμφύλιο στον προοδευτικό χώρο», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια αντιπαράθεση ευνοεί πολιτικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Δεν θα κάνω λοιπόν τη χάρη στον κ. Μητσοτάκη, αντί να ασχοληθώ μαζί του, να ασχολούμαι με τις διαρκείς επιθέσεις του κ. Ανδρουλάκη», πρόσθεσε.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήταν εξίσου αιχμηρή. «Δυστυχώς για εσάς κύριε Τσίπρα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας», ανέφερε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλήγοντας ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον πρώην πρωθυπουργό «στον κατήφορο και την τοξικότητα».

«Ποιος αποκλείει εντελώς μια συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ;»

Ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε ιδιαίτερα στις τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τις προϋποθέσεις σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές. Αναγνώρισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει πως αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενος και τη σχετική συνεδριακή απόφαση του κόμματός του. Αντιπαρέβαλε, ωστόσο, τις δηλώσεις του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οποίες οι πολίτες θα καθορίσουν με την ψήφο τους τη διακυβέρνηση της χώρας, καθώς και τη θέση του ότι πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι θέσεις αυτές δημιουργούν αντιφάσεις, δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις. «Πώς συνάδουν όλα αυτά μαζί, ας μου εξηγήσει κάποιος», ανέφερε, θέτοντας στη συνέχεια το ερώτημα αν υπάρχει πολίτης που αποκλείει εντελώς το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Αντιπαρέβαλε τη δική του πολιτική στάση, αποκλείοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε μελλοντική κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

«Εμείς με τη Δεξιά είμαστε ασύμβατες ευθείες. Μην το ταλαιπωρούμε άλλο. Άλλοι όμως πρέπει να ξαναδούν τις ευθείες και τις τεθλασμένες τους γραμμές», δήλωσε. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι θεωρεί αδιανόητη τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Νίκο Δένδια, τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Ευάγγελο Βενιζέλο ή τον Γιάννη Στουρνάρα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η δική του πολιτική παράταξη δεν έχει συνεργαστεί κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019 και στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τότε, μεταξύ άλλων στην ιθαγένεια, στην ταυτότητα φύλου, στην εργασία και στην επίλυση του Μακεδονικού μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών.

«Νόμιζαν οι αφελείς πως αν έχανα, θα ήταν αυτοί η εναλλακτική λύση»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. όταν αναφέρθηκε στη στάση άλλων δυνάμεων της αντιπολίτευσης απέναντι στην προοπτική προοδευτικής διακυβέρνησης.

Κατηγόρησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει να στρέφει την πολιτική αντιπαράθεση εναντίον της ΕΛ.Α.Σ., επειδή, κατά την εκτίμησή του, αντιμετωπίζει με ανησυχία το ενδεχόμενο να συγκροτηθεί μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση με βασικό κορμό το κόμμα του. «Μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη, και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ», υποστήριξε.

Επανήλθε μάλιστα στις πολιτικές εξελίξεις του 2023, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάμεις ότι δεν υποστήριξαν την προοπτική προοδευτικής διακυβέρνησης, παρά το σκάνδαλο των υποκλοπών και την τραγωδία των Τεμπών. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην επιλογή του να αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογική ήττα.

«Νόμιζαν οι αφελείς πως αν έχανε ο Τσίπρας, θα ήταν αυτοί η εναλλακτική λύση. Κι όμως, εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Τους έστρωσα τον δρόμο, μήπως και τα καταφέρουν αυτοί απέναντι στη Δεξιά. Και τι έκαναν τρία χρόνια τώρα; Τίποτα», είπε.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν θεωρεί πολιτικό αντίπαλο τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ή τους πολίτες που τοποθετούνται στον δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο. «Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του», ανέφερε.

Στόχος η κυβέρνηση και όχι η δεύτερη θέση στις εκλογές

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως εκλογικό στόχο της ΕΛ.Α.Σ. τη συγκρότηση κυβέρνησης, απορρίπτοντας την προοπτική να περιοριστεί το κόμμα στην κατάληψη της δεύτερης θέσης. «Η δεύτερη θέση στις εκλογές δεν είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να ενώσουμε τη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη και να συγκροτήσουμε την κυβέρνησή της», ανέφερε.

Περιγράφοντας την πολιτική του επιδίωξη, σημείωσε ότι η δημοκρατική παράταξη δεν εξαντλείται στους κομματικούς σχηματισμούς, αλλά περιλαμβάνει πολίτες από την Αριστερά έως τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Υποστήριξε ακόμη ότι η ΕΛ.Α.Σ. θα πρέπει να επιδιώξει τη δημιουργία ευρύτερου πολιτικού ρεύματος, με προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της διαφθοράς.

Αναφέρθηκε επίσης στην παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, υποστηρίζοντας ότι δεν επιχείρησε να αξιοποιήσει κοινοβουλευτικά προνόμια ή κρατικούς πόρους για την υλοποίηση των πολιτικών του σχεδίων. Υπενθύμισε, παράλληλα, την απόφαση για καθιέρωση της απλής αναλογικής κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, την οποία συνέδεσε με την επιδίωξή του για συνεργασίες μεταξύ προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων. «Μου κόστισε, αλλά δεν το μετανιώνω. Γιατί πιστεύω στην ανάγκη προγραμματικής συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων», ανέφερε.

Επίθεση στην κυβέρνηση για την αποπομπή Γκιλφόιλ

Ξεχωριστό μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. και στην υπόθεση της αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις σχετικές αποκαλύψεις. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου ότι υποβάθμισε αρχικά τα δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου και στη συνέχεια απέφυγε να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις από την Ουάσινγκτον.

Υποστήριξε ότι η υπόθεση αναδεικνύει προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αναφερόμενος στις επιλογές των ΗΠΑ για τη διπλωματική τους εκπροσώπηση, αντιπαρέβαλε την περίπτωση της Γκιλφόιλ με την τοποθέτηση του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα κατά τη δική του πρωθυπουργική θητεία. «Τελικά οι Αμερικάνοι στέλνουν σε κάθε χώρα τον πρεσβευτή που της ταιριάζει», σχολίασε.

Στη συνέχεια κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η άνευ όρων ευθυγράμμιση με την Ουάσινγκτον δεν εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα.

«Η λογική της λευκής επιταγής στις σχέσεις με τις ΗΠΑ βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα», σημείωσε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε φράση που απέδωσε στην πρώην πρέσβειρα σχετικά με τη δυνατότητα των ΗΠΑ να συμβάλουν στην ανατροπή μιας εκλεγμένης κυβέρνησης, κατηγορώντας την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν έχει ζητήσει διευκρινίσεις για το περιστατικό.

«Η χώρα όμως δεν είναι ούτε αποικία ούτε προτεκτοράτο. Και πρέπει να απαιτήσουμε εξηγήσεις για την αποπομπή και τα πεπραγμένα της Γκιλφόιλ», ανέφερε.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι κάθε Αμερικανός πρέσβης οφείλει να γνωρίζει πως υπάρχουν σαφή όρια στις δημόσιες παρεμβάσεις και τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα, ενώ επέκρινε και τις κοινωνικές εμφανίσεις κυβερνητικών στελεχών με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν την πολιτική τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα για την υπόθεση και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

ΠΑΣΟΚ: «Ο πολιτικός χρυσός χορηγός του Μητσοτάκη έχει αποκαλυφθεί»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την ομιλία Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις αιτιάσεις του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως εκφραστής της δημοκρατικής παράταξης, παραβλέποντας τις επιλογές της δικής του κυβερνητικής θητείας.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός επενδύει στη λήθη των πολιτών, προκειμένου να επαναπροσδιορίσει την πολιτική του εικόνα. «Δυστυχώς για εσάς κύριε Τσίπρα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας», ανέφερε.

Το ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στον κ. Τσίπρα ότι, παρά τις αναφορές του στην ανάγκη ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, η ομιλία του είχε ως κύριο στόχο την επίθεση εναντίον της Χαριλάου Τρικούπη. Στη συνέχεια επανέφερε ζητήματα που συνδέονται με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό για τη συνεργασία με τον Πάνο Καμμένο, την πολιτική του στο ζήτημα των funds και των πλειστηριασμών, καθώς και για τις θέσεις του σχετικά με τον 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη και τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε ακόμη στη στάση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τον πολιτικό «χρυσό χορηγό» του πρωθυπουργού.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξε επίσης ότι η ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται σε κατάσταση πολιτικής πίεσης και κατηγόρησε τον πρόεδρό της ότι επιλέγει μια μονομέτωπη αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ.

«Συμμεριζόμαστε τον πολιτικό πανικό του κόμματος ΕΛΑΣ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας «σήμερα έπεισε και τον πιο καλοπροαίρετο απέναντί του ότι κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ». «Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο και την τοξικότητα», ήταν η καταληκτική αναφορά της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ.