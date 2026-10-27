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Από το βουλευτικό αξίωμα παραιτήθηκε και επίσημα ο Διονύσης Καλαματιανός καταθέτοντας στον Πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησής του, υλοποιώντας την απόφαση που είχε ανακοινώσει δημόσια την περασμένη εβδομάδα.

Ο βουλευτής Ηλείας είχε γνωστοποιήσει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, μέσω βίντεο, την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την έδρα που κατείχε ως ανεξάρτητος και να προσχωρήσει στην ΕΛΑΣ. Ωστόσο, η επίσημη επιστολή παραίτησης δεν είχε κατατεθεί μέχρι σήμερα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε εκδώσει ανακοίνωση, θέτοντας δημόσια ερωτήματα για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

«Το βίντεο της παραίτησης το είδαμε, την επιστολή της παραίτησης γιατί δεν την είδαμε;», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου.

Λίγο αργότερα, ο Διονύσης Καλαματιανός κατέθεσε επισήμως τη σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής.

Η επιστολή

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Την Παρασκευή 23/10/2026, ο βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός διένειμε βίντεο με προσωπική του δήλωση ότι παραιτείται με την προβλεπόμενη επιστολή από τη βουλευτική έδρα που διακρατούσε ως ανεξάρτητος και προσχωρεί στην ΕΛΑΣ.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, στις 27 Οκτωβρίου, ουδεμία επιστολή παραίτησής του έχει κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής.

Εκ των πραγμάτων προκύπτει το ερώτημα: “Το βίντεο της παραίτησης το είδαμε, την επιστολή της παραίτησης γιατί δεν την είδαμε;”».