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Tην παραίτηση του από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών υπέβαλε ο Βαγγέλης Λιάκος, ο οποίος στις 10 το πρωί του Σαββάτου πέρασε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το κλίμα όπως αναφέρει το Protothema.gr είχε γίνει εξαιρετικά βαρύ όλες τις προηγούμενες μέρες στο εσωτερικό κυβερνώντος κόμματος, καθώς ο ένας μετά τον άλλον υπουργοί και βουλευτές τον άδειαζαν για το θέμα με τις αδερφές του.

Μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από τον κ. Λιάκο κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν «η απόφαση αυτή τιμά τον κ. Λιάκο, έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης».

Λιάκος: Παραιτούμαι για να σταματήσει η προεκλογική ανθρωποφαγία

Στην ανάρτηση στο Facebook με την οποία ανακοίνωσε την παραίτησή του, ο κ. Λιάκος σημειώνει αρχικά «μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός» επιμένοντας ότι «ουδέποτε είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη».

Κάνοντας λόγο, δε, για «ανήθικη και χυδαία επίθεση», αναφέρει ότι υπέβαλε την παραίτησή του «με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία». Σημειώνει, τέλος, ότι «θα συνεχίσω τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας».

Όλη η ανάρτηση του Βαγγέλη Λιάκου

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός.

Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδέποτε είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.

Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μια ανήθικη και χυδαία επίθεση, που με πλήγωσε βαθιά, αλλά δεν με κάμπτει, γιατί για εμένα η τιμή, η υπόληψη, η διαφάνεια και η νομιμότητα θα υπερισχύουν πάντα.

Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών στον Πρωθυπουργό, τον οποίο και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε, με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία, ενώ θα συνεχίσω τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με στήριξαν αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου, τις συμπολίτισσές μου και τους συμπολίτες μου στη Δυτική Αττική.

Η πολιτική για εμένα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και μόνο. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.»

Οι δηλώσεις για τον Βαγγέλη Λιάκο

Ο πρώην υπουργός Άγγελος Συρίγος υποστήριξε ότι, αν ήταν αυτός, θα είχε παραιτηθεί, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι «δίνονται δικαιώματα», ενώ την παραίτηση του ζήτησε και ο Φίλιππος Φόρτωμας από τις Κυκλάδες.

Στο ίδιο μήκος κύματος και άλλα κορυφαία γαλάζια στελέχη και βουλευτές που έβλεπαν τον νέο υφυπουργό να μετατρέπεται σε εύκολο στόχο, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει πλέον, καθώς η συνέντευξη που παραχώρησε προ ημερών στον ΣΚΑΪ δεν βοήθησε στην εκτόνωση της έντασης. Κάπως έτσι, σήμερα το πρωί ο βουλευτής της ΝΔ. Ο Στέλιος Πέτσας κάλεσε μάλιστα τον πρωθυπουργό να «πατήσει το κουμπί» και να προκηρύξει εκλογές σύντομα, καθώς δεν μπορεί η δημόσια συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από υποθέσεις σκανδάλων για άλλους έξι μήνες.