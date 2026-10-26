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Στη συνθήκη της εκλογικής ετοιμότητας επιχειρεί να στρέψει το «όλον ΠΑΣΟΚ» η Χαριλάου Τρικούπη, αξιοποιώντας τις πρώτες φθινοπωρινές ανάσες στα γκάλοπ ως μία νέα ευκαιρία προς την δύσκολη μάχη των εκλογών.

Η πρώτη αποτίμηση της προσπάθειας θα γίνει γύρω στις γιορτές των Χριστουγέννων, όπου οι πιο αισιόδοξοι αναμένουν την δημοσκοπική επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και οι πιο επιφυλακτικοί τη διατήρηση του θετικού κλίματος που δημιούργησε το κόμμα με την παρουσία του στη φετινή ΔΕΘ. Όσο κι αν αρνούνται να δεχτούν ότι επί του παρόντος δίνουν τη μάχη για να προσπεράσουν στην πρώτη στροφή την ΕΛΑΣ, όλες τους οι κινήσεις δείχνουν ότι ακολουθούν στρατηγικής ανακατάληψης της δεύτερης θέσης πριν ο Αλέξης Τσίπρας «κλειδώσει» την «εικόνα» του ανίκητου παίκτη στην πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς.

Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, αργά αλλά σταθερά, ενώ το κόμμα Τσίπρα ξεκίνησε με απώλειες τη φθινοπωρινή του πορεία, αυξάνει τις προσδοκίες τους και λειτουργεί συσπειρώνοντας τις δυνάμεις της κομματικής πυραμίδας προς τον κοινό σκοπό: τη συγκρότηση ενός ισχυρού εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που περνά αναπόδραστα μέσα από την αναμέτρηση με τον Αλέξη Τσίπρα. «Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα και δυνατό «υπουργικό συμβούλιο»- κάποιοι άλλοι έχουν;», ρώτησε προ ημερών σε μία από τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο κ. Ανδρουλάκης, θέλοντας να προκαλέσει τη σύγκριση του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών του με την ηγετική ομάδα του πρώην πρωθυπουργού, η οποία άρχισε να συμπληρώνεται τελευταίως με πρώην υπουργούς και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ανδρουλάκης ποντάρει πλέον στην ανάδειξη στην πρώτη γραμμή όλων των κορυφαίων στελεχών, είτε είναι υποψήφιοι βουλευτές, είτε όχι. Άλλωστε στις περισσότερες μετρήσεις γνωστά στελέχη του ΠΑΣΟΚ «ξεχωρίζουν» για το αξιόπιστο προφίλ και τη μαχητική αντιπολίτευση που ασκούν, μέσα και έξω από τη βουλή.

Συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο την Παρασκευή

Η επιχείρηση εκλογικής ετοιμότητας θα εγκαινιαστεί με τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Στο όργανο συμμετέχουν στελέχη όπως οι Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Δούκας, Κώστας Τσουκαλάς, Λευτέρης Καρχιμάκης, Θανάσης Γλαβίνας, Δημήτρης Μάντζος,Κώστας Σκανδαλίδης, Χρήστος Κακλαμάνης, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Παύλος και οι κυρίες Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Όλγα Μαρκογιαννάκη και Τόνια Αντωνίου. Το Πολιτικό Συμβούλιο μαζί με τους βουλευτές, όπως η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Ευαγγελία Λιακούλη και ο Πάρις Κουκουλόπουλος αναλαμβάνουν ρόλους στην πανελλαδική εκστρατεία που θα αρχίσει να αναπτύσσεται μέσα στο Νοέμβριο. «Το ΠΑΣΟΚ είναι παντού» είναι ένα δοκιμασμένο σύνθημα από το παρελθόν που ατόνησε στην πορεία, αλλά προσπαθούν τώρα να το κάνουν πράξη, με συνεχείς περιοδείες ανά νομό και περιφέρεια, στο λεκανοπέδιο και στην επαρχία. Μία από τις εβδομάδες του Νοεμβρίου θα αφιερωθεί στην «Ελλάδα που παράγει»- η οργάνωση της συγκεκριμένης ενότητας είναι πρόταση της κυρίας Διαμαντοπούλου με στόχο την ανάδειξη των απαντήσεων που περιμένουν οι πολίτες από το ΠΑΣΟΚ για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Ένας από τους πρώτους σταθμούς, μετά από την περιοδεία του κ. Ανδρουλάκη αύριο στη Δράμα και στον Δρυμό Θεσσαλονίκης είναι η Θεσσαλία, μια κατά βάση αγροτική περιφέρεια, όπου το ΠΑΣΟΚ διατηρεί αξιοσημείωτα δίκτυα επαφών. Η παρουσία της ηγεσίας και στελεχών του ΠΑΣΟΚ εν τω μεταξύ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ (των Δημάρχων) στην Καλαμάτα έχει προγραμματιστεί να συνδυαστεί με την εξόρμηση κλιμακίων ανά την Πελοπόννησο, ενώ η ζωτικής σημασίας μάχη στην Αττική συνεχίζεται με την «επανάληψη» εκδηλώσεων με μαζική προσέλευση, όπως η πρόσφατη στο Αιγάλεω.

Τα ψηφοδέλτια είναι κατά 80% έτοιμα και δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν προς το τέλος του Νοεμβρίου κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου στην Αθήνα, που απαρτίζεται από τα 300 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τα ανά την Ελλάδα στελέχη των εκλεγμένων από το Συνέδριο Περιφερειακών Συμβουλίων. Πρόκειται για τον πολιτικό και οργανωτικό «στρατό» του ΠΑΣΟΚ που φαίνεται να αφήνει στην άκρη τις εσωκομματικές κόντρες προκειμένου να δράσει συλλογικά -όπως υποστηρίζουν στελέχη από διάφορες τάσεις- προς τον διακηρυγμένο στόχο. Η πρωτιά στις εκλογές δεν ακούγεται ιδιαίτερα ρεαλιστικός στόχος με φόντο τα γκάλοπ, όμως στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι «το κλίμα ολοένα και βελτιώνεται» κι ότι «το εκλογικό σώμα είναι μια κινούμενη άμμος που θέλει κατά 70% πολιτική αλλαγή και αρχίζει να ελπίζει σιγά και σταθερά στην αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ».

Τσουκαλάς: δεν έχουν βάση τα περί συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ

Με καθαρά λόγο επιχειρεί εν τω μεταξύ να κλείσει η Χαριλάου Τρικούπη τα σενάρια περί συνεργασίας με την Κουμουνδούρου, που άρχισαν να ακούγονται όλο και πιο έντονα μετά και από το «τετ- α- τετ» σε δημόσια θέα του Κώστα Τσουκαλά και του Δημήτρη Μελίδη (εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ), παρουσία του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Θανάση Ζαννιά. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς με δηλώσεις του σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 δηλώνει για τα σχετικά σενάρια ότι «τα περί συνεργασίας δεν έχουν καμία βάση». Και υποστηρίζει: «Δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση σε κανένα επίπεδο για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει ψήφο πολιτικής αλλαγής και νίκης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για γυρίσει σελίδα η χώρα. Τώρα, προφανώς δεν είναι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δεδομένο. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση για αυτόνομη εκλογική πορεία. Άλλωστε δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή μετά τις εκλογές».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά: «Το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρό μήνυμα και γι’ αυτό ζητάμε από τον δημοκρατικό κόσμο να μας στηρίξει ώστε να έρθει η πολιτική αλλαγή. Ο δημοκρατικός κόσμος, αν θέλει να απαλλαγούμε από μία κυβέρνηση που βρίσκεται σε ένα κρεσέντο αυταρχισμού, πρέπει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, ό,τι επιλογές και να έκανε στο παρελθόν. Είτε επέλεξε Νέα Δημοκρατία είτε επέλεξε ΣΥΡΙΖΑ, τον καλούμε να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ για να γυρίσει σελίδα η χώρα».

Διεύρυνση και ψηφοδέλτια

Η διεύρυνση πάει χέρι-χέρι με τα ψηφοδέλτια. Η Μυρτώ Κοροβέση ήταν η τελευταία «άφιξη» στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνει το τετ-α-τετ του Νίκου Ανδρουλάκη με την ανεξάρτητη (από τον ΣΥΡΙΖΑ), Νίνα Κασιμάτη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη προσανατολίζεται στην ένταξη στο ΠΑΣΟΚ και κεντρογενών στελεχών, με πιθανολογούμενη απήχηση στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι προφανές ότι το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ βασίζεται εν πολλοίς στην προσέγγιση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων που προέκυψαν από τις «διαρροές» που υπέστη η ΝΔ μεταξύ των εθνικών εκλογών του 2023 και των ευρωεκλογών του 2024. Στις προτεραιότητές τους λοιπόν είναι η προσέγγιση αυτού του «πολύτιμου» κοινού, μέσω της «κυβερνησιμότητας» που θα εκπέμψουν κατά τη μακρά προεκλογική περίοδο. Οι καλά γνωρίζοντες επισημαίνουν ότι το πρόγραμμα ήταν η βάση για το άνοιγμα της βεντάλιας προς όλα τα προσεγγίσιμα κοινά: πχ προς του συνταξιούχους απευθύνθηκαν με τη 13η σύνταξη, προς τους δημόσιους υπαλλήλους με τον 13ο μισθό, προς τους μικρομεσαίους με το πακέτο μέτρων για τα καύσιμα προς τον δύσκολο χειμώνα και προς τους αγρότες για το αφορολόγητο στην αντλία.

Η βουλή, με δεδομένο ότι το κόμμα Τσίπρα δεν συμμετέχει ως μη κοινοβουλευτικό κόμμα, είναι για το ΠΑΣΟΚ ένα σημαντικό πεδίο για την αναμέτρηση με την κυβερνητική παράταξη. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και το φινάλε με τη συνεδρίαση της ψηφοφορίας, όπου αντιπαρατίθεται ο πρωθυπουργός με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, συμπίπτει με το στοίχημα του κ. Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ γενικότερα: να εμφανίσει μια στιβαρή εικόνα, αντάξια των προσδοκιών που καλλιεργούν για την επάνοδο στη δεύτερη θέση από τα φετινά Χριστούγεννα.