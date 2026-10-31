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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την απόσυρση του άρθρου 23 από το νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη διάταξη θα επέτρεπε στα funds να προχωρούν σε κατασχέσεις χωρίς τις συνήθεις δικαστικές διαδικασίες προστασίας των δανειοληπτών.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η απόσυρση της διάταξης δεν αρκεί, καλώντας τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να διευκρινίσει ποιος συνέταξε και ποιος ενέκρινε το συγκεκριμένο άρθρο. Παράλληλα, άσκησε κριτική και στη ρύθμιση που προβλέπει προκαταβολή για την επίτευξη διμερούς συμφωνίας οφειλέτη με τράπεζα ή servicer.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη να επιχειρεί να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό με μια πρωτοφανή στα νομικά χρονικά διάταξη. Δεν αρκεί η απόσυρση. Ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να μας πει ποιος την συνέταξε και ποιος την ενέκρινε. Δεν ξέρει ο κ. Πιερρακάκης, δεν βλέπει σαν Υπουργός Οικονομικών τα άρθρα του νόμου που το Υπουργείο του καταθέτει;

Το συγκεκριμένο άρθρο έλεγε ότι αν υπάρξει μία διμερής σύμβαση και η μία πλευρά είναι το fund, όπου – για παράδειγμα – η άλλη πλευρά του χρωστάει 100.000 ευρώ πέραν του ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αλλά πρέπει να το υπογράψει, ακόμη και αν πληρώνει για τέσσερα με πέντε έτη, αν για τέσσερις μήνες δεν πληρωθεί η δόση τότε το fund μπορεί να του κάνει κατάσχεση χωρίς να βγάλει διαταγή πληρωμής, χωρίς να έχει δικαίωμα ανακοπής. Μπορεί ακόμη να πάρει και το σπίτι των εγγυητών. Εδώ πήγαν με μια διαδικασία στην ουσία να αφαιρέσουνε το σύνολο των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ένα ακόμη παράδειγμα: έως τώρα αν κάποιος αθετήσει – κατά τη γνώμη του fund – κάποια ρύθμιση τότε εκείνο θα προβεί σε καταγγελία δανείου, θα βγάλει διαταγή πληρωμής, ο οφειλέτης θα κάνει ανακοπή ή αναστολή, θα ασκήσει έφεση, θα κάνει ασφαλιστικά στην έφεση, θα κινήσει το fund διαδικασίες πλειστηριασμού, ο οφειλέτης θα κάνει ανακοπή. Όλα αυτά τα ένδικα μέσα που προανέφερα, χθες η κυβέρνηση προσπάθησε να τα καταργήσει ως δυνατότητες άμυνας με ένα άρθρο», σημείωσε αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις της προαναφερθείσας διάταξης για τους δανειολήπτες.

«Η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί. Επιχείρησε να πάρει τις περιουσίες των πολιτών νύχτα. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την απόσυρση και αποκάλυψε τις προθέσεις σας, γιατί τρέχατε να πάρετε τη διάταξη πίσω;», διερωτήθηκε.

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς στάθηκε και σε άλλη πρόβλεψη του νομοσχεδίου για τους οφειλέτες που αναφέρει ότι για να επιτευχθεί απευθείας διμερής ρύθμιση οφειλής με τράπεζα ή servicer υπάρχει ένα όριο προκαταβολής:

«Και για να μην υπάρχει κάποια παρανόηση, σε άλλο άρθρο της η κυβέρνηση ψηφίζει ότι αν για παράδειγμα ένας οφειλέτης χρωστάει 200.000 ευρώ πρέπει να πληρώσει το 15% αυτού σε ένα μήνα για να μην έχει πλειστηριασμό. Είναι εφικτό αυτό; Να βρει κάποιος 30.000 σε λίγες μέρες; Πριν δεν υπήρχε οριοθέτηση βάσει νόμου», κατέληξε.