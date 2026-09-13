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Συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι της κυβέρνησης και της ΕΛΑΣ αναζητεί το ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας το μοντέλο διακυβέρνησης και το πρόγραμμα από το βήμα της ΔΕΘ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία χθες στη ΔΕΘ περιέγραψε ένα πακέτο μέτρων για τις νεότερες γενιές και τους συνταξιούχους, υποστήριξε ότι είναι απολύτως τεκμηριωμένο και αξιόπιστο και ζήτησε «ψήφο εμπιστοσύνης» για την «πολιτική αλλαγή» στις εκλογές. Η «συνταγή» του σχεδίου είχε μειώσεις άμεσων φόρων –κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και τέλους επιτηδεύματος- 13η σύνταξη, 13ο μισθό στο δημόσιο, κίνητρα για 4ήμερη εργασία, κατάργηση 13ωρου, μείωση 20% στην τιμή της κιλοβατώρας το 2027, προσωρινή μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ΕΦΚ στα καύσιμα, προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλαγές στην παιδεία, την υγεία και το μοντέλο διακυβέρνησης. Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης από τη αρχή της ομιλίας του δεσμεύτηκε ότι αν το ΠΑΣΟΚ ξεκινήσει την κυβερνητική θητεία, θα προχωρήσει, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, σε επτά «εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις»:

1η παρέμβαση: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά.

2η: Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία.

3η : Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις.

4η : Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος.

5η : Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό.

6η : Αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.

7η: Ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

«Αυτές οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε έτοιμοι», ισχυρίστηκε καλώντας τους πολίτες να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, με το επιχείρημα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αξιόπιστο, ενώ ΝΔ και ΕΛΑΣ κρατούν τη χώρα πίσω. «Παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Λίγη ντροπή, κύριοι της ΝΔ», είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ενώ έβαλε στο στόχαστρο και την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα λέγοντας ότι: «Η χώρα χρειάζεται νέα πορεία, όχι άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειαζόμαστε μια χώρα που να μας χωρά όλους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης «επέστρεψε» το «κλίμα επιθέσεων» στο ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη «βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την Κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει». Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε στους προτεινόμενους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έθεσε ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά σπίτια τα οποία επίσης εφαρμόζονται. «Έταξε εθνικά προγράμματα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, τα οποία η Κυβέρνηση ήδη εφαρμόζει και σύγχρονες υποδομές σε νοσοκομεία όταν υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε αποδομώντας την «κυβερνησιμότητα» του ΠΑΣΟΚ με περαιτέρω επισημάνσεις: «Μίλησε για Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο όταν η Κυβέρνηση ήδη έχει ανοίξει τον διάλογο για την αναμόρφωση του σχολείου, ενώ υποσχέθηκε 13ο μισθό και 13η σύνταξη, χωρίς βέβαια για κανένα απολύτως οικονομικό μέτρο να αναφέρει συγκεκριμένες δαπάνες.Το μόνο που δεν ακούσαμε, για ακόμα μία φορά, από τον κ. Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα».

Ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε πάντως να απευθυνθεί σε όλες τις ηλικίες και τις επαγγελματικές κατηγορίες, έκανε ειδική αναφορά στους αγρότες και στους νέους και δήλωσε ότι στην αναθεωρητική Βουλή: «Αλλάζουμε το άρθρο 86: αναθέτουμε την ποινική ευθύνη των υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας». Πρότεινε αλλαγές στο ΕΣΥ, Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο, με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση και σημείωσε ότι «μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, φέρνουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου».

Ειδικά για το αναπτυξιακό-επενδυτικό πλάνο οι αναφορές του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ παραπέμπουν σε:

-Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και μία «καθαρή προτεραιότητα»: «Παράγουμε στην Ελλάδα. Δημιουργούμε Εθνική Προστιθέμενη Αξία».

-Έναν ισχυρό Όμιλο Αναπτυξιακής Τράπεζας, με δύο διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς πυλώνες:

⮚ την αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

⮚ και ένα πραγματικό Ταμείο Εθνικού Πλούτου.

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παύει να λειτουργεί απλώς ως ενδιάμεσος διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Γίνεται μόνιμος βραχίονας της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Παράλληλα, μετασχηματίζουμε το Υπερταμείο σε πραγματικό Ταμείο Εθνικού Πλούτου», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης συνεχίζοντας στον ίδιο τόνο:. «Όχι με μια ακόμη επικοινωνιακή μετονομασία όπως έκανε η κυβέρνηση. Αλλά με πραγματική αλλαγή αποστολής. Από μηχανισμό που δημιουργήθηκε στη λογική της επιτήρησης και της δέσμευσης της δημόσιας περιουσίας, σε εργαλείο εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής».

-Αλλαγή των φορολογικών κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις. Καθιερώνουμε – είπε-επιταχυνόμενες αποσβέσεις για την επιχείρηση που επενδύει σε εξοπλισμό, στις νέες τεχνολογίες και αυξάνει την παραγωγική της δυναμικότητα.

-Αλλαγή της πολιτικής προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων. «Τέλος στη Golden Visa ως εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας. Τέλος στον αφελληνισμό της εθνικής περιουσίας. Γι’ αυτό συνδέουμε πλέον τις άδειες διαμονής μόνο με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι επενδύσεις σε real estate», σημείωσε.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου και του μη μισθολογικού κόστους, η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και η επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους και η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ώστε να προστατεύεται η αναγκαία ρευστότητα για τη λειτουργία κάθε βιώσιμης επιχείρησης.

Σχετικά με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για:

-Ένα Ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό, που θα χρηματοδοτείται από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπώλια*.

-Το πρόγραμμα GenRent

-Την καθολική και δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή.

-Τη στήριξη των πολιτών- γονιών μ περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

-Τον μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη.

-Τη θέσπιση μηνιαίας στήριξης 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως την ηλικία των τριών ετών, με εισοδηματικά κριτήρια.

-«Προσαρμόζουμε τη φορολογική κλίμακα για τις οικογένειες, ιδιαίτερα για εκείνες με δύο παιδιά, ώστε η φορολογική μεταχείριση να συγκλίνει περισσότερο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», πρόσθεσε και κατέληξε

-«Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα στις πολύτεκνες οικογένειες».

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