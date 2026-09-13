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Με το βλέμμα στις κάλπες και με φόντο τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης το βράδυ του Σαββάτου από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, περιγράφοντας τις βασικές προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις για τις αλλαγές σε κάθε τομέα.

«Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων», υποστήριξε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κάνοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ με τις επισημάνσεις του απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στο νέο κόμμα Τσίπρα. Η «συνταγή» του σχεδίου είχε μειώσεις άμεσων φόρων -κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και τέλους επιτηδεύματος- αύξηση συντάξεων, 13ο μισθό, κίνητρα για 4ήμερη εργασία, κατάργηση 13ωρου, μείωση 20% στην τιμή της κιλοβατώρας το 2027, προσωρινή μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ΕΦΚ στα καύσιμα, προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλαγές στην παιδεία, την υγεία και το μοντέλο διακυβέρνησης. Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης από τη αρχή της ομιλίας του δεσμεύτηκε ότι αν το ΠΑΣΟΚ ξεκινήσει την κυβερνητική θητεία, θα προχωρήσει, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, σε επτά «εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις»:

1η παρέμβαση: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά.

2η: Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία.

3η: Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις.

4η: Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος.

5η: Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό.

6η: Αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.

7η: Ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

«Αυτές οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε έτοιμοι», ισχυρίστηκε καλώντας τους πολίτες να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στο ΠΑΣΟΚ, με το επιχείρημα ότι είναι το μόνο κόμμα που έχει αξιόπιστο σχέδιο, πολιτική αυτονομία και ικανά στελέχη. «Παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Λίγη ντροπή, κύριοι της ΝΔ», είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ενώ έβαλε στο «κάδρο» και την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα λέγοντας ότι: «Η χώρα χρειάζεται νέα πορεία, όχι άλλους διαχειριστές της στασιμότητας».

Ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να απευθυνθεί σε όλες τις ηλικίες και τις επαγγελματικές κατηγορίες, έκανε ειδική αναφορά στους αγρότες και στους νέους και δήλωσε ότι στην αναθεωρητική Βουλή: «Αλλάζουμε το άρθρο 86: αναθέτουμε την ποινική ευθύνη των υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας». Πρότεινε αλλαγές στο ΕΣΥ, Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο, με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση και σημείωσε ότι «μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, φέρνουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου». Αναφερόμενος στις προκλήσεις και το ρόλο της Ευρώπης περιέγραψε τις θέσεις του και πρότεινε μια νέα εθνική στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις, «ένα νέο Ελσίνκι». Έκανε επίθεση στην κυβέρνηση θέτοντας το ερώτημα: «Είναι «ήρεμα νερά», κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διακηρυγμένη πρόθεση της Τουρκίας να την νομοθετήσει; Είναι «ήρεμα νερά», κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η επιμονή στη διχοτόμηση της Κύπρου και οι μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο;». Ζήτησε ο πρωθυπουργός να θέσει ζήτημα κυρώσεων στην Τουρκία στο Συμβούλιο Κορυφής και ανέφερε την κόκκινη γραμμή του ΠΑΣΟΚ: «Θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά καλή γειτονία χωρίς σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν υπάρχει».

Στο φινάλε της ομιλίας του και αφού είχε περιγράψει το –κατά την κυβέρνηση ακοστολόγητο- πρόγραμμα, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε το μήνυμα προς τους πολίτες: «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη γιατί όχι μόνο έχουμε σχέδιο αλλά έχουμε σχέδιο χωρίς εξαρτήσεις. Έχουμε αξιοπιστία και βαθιά δημοκρατική αντίληψη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Γι’ αυτό η πολιτική αυτονομία δεν είναι ούτε κομματική εμμονή ούτε σύνθημα. Είναι όρος δημοκρατίας. Είναι προϋπόθεση πραγματικής αλλαγής». Στο Βελλίδειο ήταν στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ενώ «προανήγγειλαν» με την παρουσία τους την ένταξή τους στο ΠΑΣΟΚ δύο ακόμη ανεξάρτητοι βουλευτές (προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ), ο Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

-Για εμάς η επιλογή είναι σαφής: Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα της κοινωνίας: «κάτι πρέπει να αλλάξει». Και για να αλλάξει, πρέπει πρώτα να δούμε κατάματα πού βρισκόμαστε σήμερα.

-Η χώρα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη

-Το πραγματικό καμπανάκι: όταν οι άλλοι προχωρούν γρηγορότερα, η στασιμότητα δεν σημαίνει ότι μένεις στην ίδια θέση. Σημαίνει ότι υποχωρείς. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Φαίνεται στην καθημερινή ζωή.

-Μπροστά μας, λοιπόν, ανοίγονται δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος, που ήδη βαδίζουμε. Από το «Μητσοτάκης ή χάος», έφτασαν στην απόλυτη φαιδρότητα: «Μητσοτάκης ή Ερντογάν». Δηλαδή παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Λίγη ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Είστε επικίνδυνοι.

-Απέναντι σε αυτή την παρακμή, υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της προοπτικής. Της προόδου και της ευθύνης.

-Οι δύο δρόμοι δεν διαφέρουν μόνο στα επιμέρους μέτρα. Διαφέρουν αξιακά. Στο πώς αντιμετωπίζουμε τον πολίτη. Για τη Νέα Δημοκρατία, ο εργαζόμενος είναι ένα focus group. Ο συνταξιούχος ένα άλλο. Ο νέος ένα τρίτο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας ένα τέταρτο. Και για κάθε ομάδα αναζητείται το κατάλληλο επίδομα.

-Σας καλώ, να αναλογιστείτε: Αξίζουμε άλλη μία τετραετία χαμένων ευκαιριών; Μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφθορά, αναξιοκρατία, αδιαφάνεια, ατιμωρησία;

-Αν η απάντηση είναι «όχι» και πρέπει να είναι «όχι» . Το «όχι» κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του, που νοιάζεται για τη χώρα του και σκέφτεται το αύριο, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η χώρα δεν χρειάζεται άλλη διαχείριση της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία.

-Για την ακρίβεια:

«Δεν αρκεί ένα ακόμη pass. Αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια στην πηγή. Προχωράμε σε μια μεγάλη θεσμική τομή: μια νέα, ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς, που θα έχει το προσωπικό, τους πόρους και τα σύγχρονα εργαλεία για να κάνει τη δουλειά της. Ακολουθώντας επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Με δύο βασικές αρμοδιότητες: Προστασία του ανταγωνισμού και προστασία του καταναλωτή. Ελέγχουμε τα καρτέλ και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Βάζουμε τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με βαριές κυρώσεις.

Θεσμοθετούμε Συνήγορο του Μικρομεσαίου Προμηθευτή και Εμπόρου, εξασφαλίζοντας προστασία απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές μεγάλων δικτύων διανομής. Μεταφέρουμε τον έλεγχο του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο ρυθμιστής μιας αγοράς δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και ο βασικός ελεγκτής του ανταγωνισμού στον ίδιο κλάδο. Δεν είναι τυχαία θεαματικά υψηλότερες οι τιμές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Δημιουργούμε Μονάδα Χαρτογράφησης της Αγοράς, αξιοποιώντας το Παρατηρητήριο Τιμών και τα ψηφιακά δεδομένα.

Ενισχύουμε τους ελέγχους στις ενδο-ομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών.

Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών των ολιγοπωλίων, που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών.

Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος. Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα.

-ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στην ενέργεια, η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη: μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο.

– Διευκολύνουμε τη μετάβαση των νοικοκυριών από τα ακριβά κυμαινόμενα σε φθηνά και σταθερά τιμολόγια.

– Προωθούμε τα μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ξέρουν τι θα πληρώνουν και να μην εξαρτώνται κάθε μήνα από τις διεθνείς διακυμάνσεις.

– Επιταχύνουμε τις υποδομές που ρίχνουν το κόστος όπως είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση ενέργειας.

– Δίνουμε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων, των αγροτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με εξασφαλισμένο χώρο σύνδεσης.

– Θεσπίζουμε ένα νέο, δίκαιο “Εξοικονομώ”, με προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για να μειωθεί η κατανάλωσή τους.

– Και για την παραγωγή, εγγυόμαστε ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.

Συγκροτούμε ισχυρό Όμιλο Αναπτυξιακής Τράπεζας με δύο πυλώνες:

την αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ένα πραγματικό Ταμείο Εθνικού Πλούτου.

Η πρώτη γίνεται μόνιμος βραχίονας αναπτυξιακής πολιτικής, με αποστολή πολύ ευρύτερη από τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και το Υπερταμείο αλλάζει αποστολή. Αλλάζουμε και τα φορολογικά κίνητρα. Καθιερώνουμε επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Η φορολογία πρέπει να ανταμείβει την επανεπένδυση. Και όχι να ευνοεί τη διανομή παχυλών μερισμάτων εκατομμυρίων, με φορολόγηση μόλις 5%, που συχνά φεύγουν στο εξωτερικό.

Σε αυτή την κατεύθυνση καθιερώνουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν νέες παραγωγικές επενδύσεις. Γιατί ανάπτυξη χωρίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν γίνεται. Δίνουμε ανάσα στον μικρομεσαίο και στον ελεύθερο επαγγελματία που παλεύει καθημερινά να κρατήσει όρθια την επιχείρησή του.

Καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος.

Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στην τετραετία.

Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση.

Φόρος στο πραγματικό εισόδημα.

Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

Θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, προστατεύοντας τη ρευστότητα κάθε βιώσιμης επιχείρησης.

Και θέτουμε ξεκάθαρες παραγωγικές προτεραιότητες.

Πρώτον, η μεταποίηση.

Γιατί ανθεκτική οικονομία χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση δεν υπάρχει.

Θέλουμε ξανά ισχυρή την ελληνική βιομηχανία.

-Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Δημιουργούμε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης.

Ενεργοποιούμε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις.

Επαναφέρουμε τη δωρεάν διάθεση δημόσιας γης σε νέους αγρότες.

Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να κάνει πράξη επί 7 χρόνια.

Εθνικό σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων με μικρά φράγματα και αρδευτικά δίκτυα σε όλη τη χώρα.

Ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων.

Συγκροτούμε αξιόπιστο οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων, στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με διαφάνεια, ελέγχους και έγκαιρες πληρωμές.

Πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα αναπαραγωγής ζώων με έμφαση στη διατήρηση των ελληνικών φυλών. Να ανασυσταθεί το ζωϊκό κεφάλαιο και να γίνουν τοπικοί εμβολιασμοί όπου υπάρχει έξαρση.

-Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ελληνική ναυτιλία Πρέπει να γίνει μοχλός μεγαλύτερης παραγωγικής δραστηριότητας μέσα στην Ελλάδα. Με Ναυπηγεία. Με Ναυτιλιακό εξοπλισμό. Σύγχρονα Λιμάνια. Και Logistics.

-«Αλλάζουμε την πολιτική προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων».

Τέλος στη Golden Visa ως εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας.

Τέλος στον αφελληνισμό της εθνικής περιουσίας. Δεν θα γίνουμε νοικάρηδες στον τόπο μας.

Συνδέουμε τις άδειες διαμονής μόνο με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι επενδύσεις σε real estate.

Αυστηροποιούμε το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων στην παραμεθόριο της χώρας.

-Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Υποδομών.

Ο σιδηρόδρομος γίνεται βασικός πυλώνας του παραγωγικού μας σχεδίου. Με ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας. Με επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό. Με συντήρηση και ουσιαστική εποπτεία.

Με αξιόπιστη σύνδεση Αθήνας–Θεσσαλονίκης. Και με σύνδεση των λιμανιών, των βιομηχανικών περιοχών και των εμπορευματικών κέντρων.

– Ανάπτυξη χωρίς χωροταξικό σχέδιο δεν είναι ανάπτυξη. Είναι αυθαιρεσία. Και αυτό τελειώνει με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Ολοκληρώνουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας.

Με Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον αγροτικό χώρο και τον πρωτογενή τομέα.

Συνδέουμε επιτέλους τον χωροταξικό σχεδιασμό με την κλιματική ασφάλεια.

-ΜΙΣΘΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Επαναφέρουμε σταδιακά τον 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους.

Θεσπίζουμε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού.

Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια.

Αποκαθιστούμε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία για να δώσουμε εργαλεία διαπραγμάτευσης στους εργαζόμενους.

Δίνουμε φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για επιχειρησιακές συμβάσεις με σαφή θεσμικά δικαιώματα.

Ανοίγουμε τη συζήτηση για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία.

Καταργούμε το 13ωρο.

Εφαρμόζουμε πιλοτικά τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές, σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε θέσεις έντασης διανοίας, δίνοντάς τους φορολογικά κίνητρα.

Για τους συνταξιούχους έχουμε παρουσιάσει 17 παρεμβάσεις:

-Σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης με κοστολογημένο σχέδιο,

-Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους,

-Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.

-Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων.

-Σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για να δουν επιτέλους οι συνταξιούχοι πραγματικές αυξήσεις.

-Θέσπιση αναλογικής ανταποδοτικής σύνταξης σε όσους δεν συμπληρώνουν τα 15 έτη ασφάλισης.

-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

Το σχέδιό μας είναι έτοιμο, σε κάθε λεπτομέρεια.

Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869/2010.

Βάζουμε κανόνες και θέτουμε φραγμό στην ασυδοσία των funds και των servicers.

Δίνουμε στον συνεργάσιμο δανειολήπτη προτεραιότητα για το δικό του δάνειο: δυνατότητα εξαγοράς, με σαφείς και δίκαιους όρους.

Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Θεσπίζουμε βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.

Δίνουμε δίκαιη και βιώσιμη λύση στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

Προστατεύουμε την αναγκαία ρευστότητα των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων, βάζουμε κανόνες στις κατασχέσεις και καταργούμε καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις.

–ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θεσμοθετούμε Δημογραφικό Αποτύπωμα. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε σημαντική απόφαση του κράτους θα αξιολογείται και ως προς το πώς επηρεάζει τους νέους, την οικογένεια και την ελληνική περιφέρεια.

Ξεκινάμε από τη στέγη.

Το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το πρόβλημα και κατέθεσε ολοκληρωμένο σχέδιο.

Αυξάνουμε την προσφορά προσιτής κατοικίας με το σχέδιο μας GenRent: 40.000 κοινωνικές κατοικίες από αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων.

Προτεραιότητα έχουν οι νέοι και οι οικονομικά ευάλωτοι, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί που δυσκολεύονται να βρουν σπίτι στα νησιά και στις περιοχές που καλούνται να υπηρετήσουν.

Ανοίγουμε κλειστά σπίτια με ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση.

Περιορίζουμε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις όπου η πίεση έχει ξεπεράσει τα όρια και θεσπίζουμε πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις ενοικίων σε τεκμηριωμένες ζώνες στεγαστικής πίεσης.

Μειώνουμε τα βάρη στις οικογένειες:

Θεσπίζουμε καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, με περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη.

Δίνουμε μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως τριών ετών, με εισοδηματικά κριτήρια.

Προσαρμόζουμε τη φορολογική κλίμακα των οικογενειών, ιδιαίτερα με δύο παιδιά, προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολύτεκνες οικογένειες.

Εξισώνουμε σταδιακά δικαιώματα και παροχές τρίτεκνων και πολύτεκνων.

Στηρίζουμε τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί με δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη των απαραίτητων φαρμάκων.

Δημιουργούμε Ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό, με έσοδα από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπώλια.

Με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ η νέα γενιά βρίσκει χώρο να ζήσει, να μεγαλώσει τα παιδιά της να ριζώσει στον τόπο της.

Συνδέουμε το δημογραφικό με 12 Περιφερειακά Σχέδια Ανάπτυξης.

Δίνουμε γενναία φορολογικά και κοινωνικά κίνητρα σε νέους και οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια.

Κρατάμε ζωντανά τα χωριά μας δίνοντας ειδικά κίνητρα και απαλλαγές για να μείνουν ανοιχτά καφενεία και παντοπωλεία σε μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς.

-ΥΓΕΙΑ

Ξεκινάμε από την αναγέννηση του ΕΣΥ.

Ανασυγκροτούμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ενισχύουμε την πρόληψη με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά και χρόνια νοσήματα.

Σχεδιάζουμε σύγχρονο Υγειονομικό Χάρτη, με περισσότερη στήριξη εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες.

Στις ευάλωτες ομάδες, στα νησιά, στην ύπαιθρο και στις απομονωμένες περιοχές με χρήση της τηλεϊατρικής.

Αναβαθμίζουμε τα νοσοκομεία με σύγχρονες υποδομές και αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων.

Κυρίως, επενδύουμε στους ανθρώπους του ΕΣΥ.

Με μισθολογική αναβάθμιση για γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το υγειονομικό προσωπικό.

Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος κρίνεται πρώτα απ’ όλα από το πώς αντιμετωπίζει τα Άτομα με Αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Εμείς τους εντάσσουμε οριζόντια σε όλες τις πολιτικές μας -στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, στον πολιτισμό, στη στέγαση, στον αθλητισμό – και γι’ αυτό:

-Επαναφέρουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη.

Έτσι, διορθώνουμε μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου, την οποία διατήρησε και ενίσχυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

-Επαναφέρουμε την καταβολή της πλήρους εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

-Θεσπίζουμε το Εθνικό Πρόγραμμα «Εγγύηση για την απασχόληση και τις δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες και σπάνιες παθήσεις», προκειμένου να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στην εργασία , την ανεξαρτησία τους και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

-ΠΑΙΔΕΙΑ

Θεσπίζουμε Πραγματικά Ολοήμερο Δημόσιο Σχολείο: ενισχυτική διδασκαλία, σχολική σίτιση, μόνιμοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, ισχυρή ειδική αγωγή.

Με ιδιαίτερη μέριμνα για νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Συνδέουμε το σχολείο με τον τόπο του. Με βιωματικές δραστηριότητες για τη γη, την καλλιέργεια, τη θάλασσα, το περιβάλλον, την άσκηση, τη διατροφή και την υγεία.

Το Λύκειο ξαναγίνεται σχολείο.

Θεσπίζουμε Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο, με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.

Στηρίζουμε το δημόσιο Πανεπιστήμιο με περισσότερη χρηματοδότηση, αντικειμενική αξιολόγηση, νέα μέλη ΔΕΠ ισχυρή έρευνα, φοιτητική στέγη και μέριμνα.

Η Νέα Δημοκρατία βάφτισε πανεπιστήμια υφιστάμενα κολλέγια για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Εμείς βάζουμε τέλος στην ασυδοσία.

Μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, φέρνουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου.

-ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑΓΕΣ

Το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους φέρει το όνομα του Αναστάση Πεπονή.

Εγγυόμαστε νέο ΑΣΕΠ, με αξιοκρατία στις προσλήψεις, στις διοικήσεις όλων των φορέων και οργανισμών του δημοσίου και στις θέσεις ευθύνης όλης της διοικητικής ιεραρχίας.

Ξαναδίνουμε κεντρικό ρόλο στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Μειώνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και τους μετακλητούς.

Θωρακίζουμε τη Διαύγεια και θεσπίζουμε νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.

Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει τον προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο τη νομιμότητα, όσο και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Εντοπίζουμε έγκαιρα φωτογραφικούς όρους, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις και απουσία πραγματικού ανταγωνισμού.

Προστατεύουμε το δημόσιο χρήμα πριν γίνει η ζημιά.

Βάζουμε τέλος στο πάρτι των απευθείας αναθέσεων. Θεσπίζουμε συγκεκριμένο πλαφόν επί των συνολικών πιστώσεων με εξαίρεση τους μικρούς δήμους.

Αλλάζουμε επίσης την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, αποκόπτοντας την εξάρτησή της από την εκτελεστική εξουσία.

Θεσπίζουμε μικτή επιτροπή με συμμετοχή βουλευτών όλων των κομμάτων, δικαστών και εκπροσώπων της νομικής κοινότητας.

Καθιερώνουμε τετραετές ασυμβίβαστο μετά την αφυπηρέτηση δικαστικών λειτουργών, πριν αναλάβουν κυβερνητικές ή άλλες κρίσιμες δημόσιες θέσεις.

Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων.

Προχωράμε σε ουσιαστική αποκέντρωση: διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης με σαφείς αρμοδιότητες.

Καμία νέα αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό.

Καταργούμε τον νέο εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση και διαμορφώνουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο μετά από ουσιαστικό διάλογο με τους αυτοδιοικητικούς και τις τοπικές κοινωνίες.

Αυτές είναι οι άμεσες τομές στους πρώτους έξι μήνες διακυβέρνησης. Αυτές οι τομές εξασφαλίζουν μία νέα πορεία για τη χώρα. Έτσι δημιουργούμε μια χώρα που μας χωρά όλους.

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