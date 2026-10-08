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Με ορμητήριο την Ολομέλεια της βουλής επιχειρεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τις προγραμματικές επιθέσεις στην κυβέρνηση και την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Την ίδια ώρα προσπαθεί να αναδείξει συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι στο κόμμα Τσίπρα αξιοποιώντας κορυφαία στελέχη και βουλευτές που αναλαμβάνουν το καθημερινό μπρα ντε φερ επί του πεδίου. «Εμείς έχουμε ομάδα και σοβαρό πρόγραμμα», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου «κλείδωσε» ο προγραμματισμός των νομοθετικών πρωτοβουλιών του επόμενου διαστήματος.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ζήτησε επίσης από τους βουλευτές «ανοιχτές κεραίες» και άμεσες απαντήσεις με συγκεκριμένα επιχειρήματα εναντίον της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας και της τακτικής αποδόμησης της πορείας τους από άλλα κόμματα. «Μην αφήνετε τίποτα να πέφτει κάτω. Όπως χτυπάμε τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να χτυπάμε και όποιον προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και τον αγώνα που έκανε το ΠΑΣΟΚ να σταθεί η χώρα όρθια κάτω από τις δυσκολότερες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που υπήρξαν ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης», είπε βάζοντας στο στόχαστρο και την ΕΛΑΣ, που κινείται με στόχο την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά, άλλοτε με το «ή εμείς ή κανείς» και άλλοτε με το άνοιγμα στις κεντροαριστερές δυνάμεις με φόντο τον πιθανό δεύτερο εκλογικό γύρο.

Στις 14:00 το μεσημέρι ο κ. Ανδρουλάκης έχει προγραμματισμένη ομιλία στη Bουλή, όπου θα περιγράψει μεταξύ άλλων την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μειωμένο ΦΠΑ και άλλες παρεμβάσεις στα νησιά. Ωστόσο θα αναφερθεί σε όλα τα βασικά ζητήματα της ατζέντας που συγκροτεί και ανοίγει καθημερινά το ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές.

«Η στέγαση, το ιδιωτικό χρέος, η ακρίβεια θα είναι τα κεντρικά ζητήματα και στις επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα που βιώνει πολύ επώδυνα τη στεγαστική κρίση, την αναδιανομή της ακίνητης περιουσίας μέσα από την διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, τη χαμηλή αγοραστική δύναμη, τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς στην ενέργεια και την εκτίναξη των τιμών των βασικών αγαθών», είπε χαρακτηριστικά πριν από λίγο ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς θέλοντας ταυτόχρονα να εστιάσει στην κόντρα με την κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. «Ή με το ΠΑΣΟΚ και τη νέα αλλαγή για δίκαιες λύσεις στο στεγαστικό και το ιδιωτικό χρέος ή με την εμπορευματοποίηση των αγαθών, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργολάβων και την παρακμή της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς σημειώνοντας ότι: «Η ώρα για τη νέα Αλλαγή είναι τώρα.

Με αφορμή τον θάνατο της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, της γυναίκας που έγινε σύμβολο στην Ισπανία και στον «πόλεμο» εναντίον της στεγαστικής κρίσης, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε δε ότι: «Δεν άντεξε την αδικία και «έφυγε» η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ , η γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα για να ξαναγίνει η στέγη δικαίωμα και να πάψει να είναι προνόμιο των λίγων. Είναι χρέος των προοδευτικών ανθρώπων και δυνάμεων σε όλον τον κόσμο, ο αγώνας της να μην πάει χαμένος. Υπάρχουν και στην Ελλάδα χιλιάδες Μαρικάρμεν που ζουν με το άγχος της κατάσχεσης, του πλειστηριασμού και της έξωσης μετά την αδράνεια και την κατάργηση του προστατευτικού πλαισίου από την κυβέρνηση».

Η τροπολογία για τους κατοίκους στα νησιά

Είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην κοινωνική ατζέντα και στην παρουσίαση κάθε φορά συγκεκριμένων προτάσεων που αναμένουν οι πολίτες και κυρίως εκείνοι που στις δημοσκοπήσεις τάσσονται υπέρ της ανάγκης να υπάρξει «πολιτική αλλαγή». Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης με την ομιλία του στη βουλή θα εστιάσει στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την «επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους και την θέσπιση μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ στα υπόλοιπα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό έως 130.000 κατοίκους.

«Με την τροπολογία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ διευρύνεται, από την 1η Ιανουαρίου 2027, το πεδίο εφαρμογής της μείωσης των συντελεστών Φ.Π.Α. κατά τριάντα τοις εκατό (30%), ώστε αυτή να καταλαμβάνει όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με μόνιμο πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη απογραφή.

Η εφαρμογή της μείωσης εξακολουθεί να υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κώδικα Φ.Π.Α», θα αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης ενώ στελέχη του αρμόδιου τομέα επισημαίνουν ότι: «Επιπλέον, θεσπίζεται μηχανισμός αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων Φ.Π.Α. για τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων και έως 130.000 κατοίκους, τα οποία δεν καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 4Α του άρθρου 26 του Ν.5144/2024, ώστε να στηριχθεί το σύνολο της νησιωτικής χώρας που αντιμετωπίζει οικονομικές και αναπτυξιακές προκλήσεις.

Σε αυτόν θα πιστώνεται ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ των εσόδων Φ.Π.Α. που προκύπτουν από τις συναλλαγές επί αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού και των εσόδων Φ.Π.Α. που θα προέκυπταν από τις ίδιες συναλλαγές εάν εφαρμόζονταν σε αυτές μειωμένοι κατά τριάντα τοις εκατό (30%) συντελεστές, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Μέσω του λογαριασμού τα ποσά της αντισταθμιστικής απόδοσης θα επιστρέφουν στις νησιωτικές τοπικές κοινωνίες και θα διατίθενται, με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, για τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών.

Για τους αλιείς

Μετά τη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους αλιέων το περασμένο Σάββατο, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καταθέτει τροπολογία με την οποία θεσπίζεται, για την περίοδο από 1.3.2026 έως 31.12.2026, έκτακτη ενίσχυση των φυσικών ή νομικών προσώπων που εκμεταλλεύονται επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για το αυξημένο κόστος αλιευτικών καυσίμων, με μοναδιαίο ποσό πενήντα λεπτών (0,50 ευρώ) ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου, εντός πάντως των ανώτατων ορίων και εντάσεων που επιτρέπει το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο.

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