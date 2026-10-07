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Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό για τη στεγαστική πολιτική κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνοντας την πλήρη αντίθεσή του με την προώθηση ενός μπόνους δύο επιπλέον ορόφους σε όσους χτίζουν κτίρια που θα αξιοποιούν συμβάλλοντας στην επίλυση του μείζονος στεγαστικού προβλήματος.

«Η φαεινή ιδέα του Πρωθυπουργού ήταν να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους, για αυτό και οι μόνοι που πανηγύρισαν, είναι οι εργολάβοι», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας επίσης ότι: «Το πρόβλημα με την πρόταση του Πρωθυπουργού θα γίνει ακόμα χειρότερο, γιατί η Αθήνα είναι επιβαρυμένη σε επίπεδο κατασκευής στον κεντρικό αστικό ιστό» και εξήγησε πως «η λύση του Πρωθυπουργού είναι να αποκτήσουμε παντού αστικές χαράδρες, που θα δυσκολέψουν τη ζωή μας, θα κάνουν αβίωτο το κέντρο των Αθηνών με περισσότερο μπετόν», υπογραμμίζοντας πως αντ’ αυτού η κυβέρνηση όφειλε να επιταχύνει τα σχέδια πόλης, «ώστε αντί να έχουμε κάθετη, να έχουμε οριζόντια ανάπτυξη της πόλης, δηλαδή να έχουμε φθηνότερη γη άρα και φθηνότερο κόστος αγοράς ή ενοικίου». Ο κ. Ανδρουλάκης πρόβλεψε μάλιστα ότι η σχετική πρωτοβουλία δεν πρόκειται να γίνει δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όπως ισχυρίστηκε χαρακτηριστικά: «Χθες ο Πρωθυπουργός είπε στον ελληνικό λαό ότι αυτό που προτείνει πιθανόν να είναι και μια φαυλότητα, διότι ήδη το ΣτΕ έχει δείξει τις διαθέσεις του; Προτείνει κάτι που πιθανόν να μην γίνει δεκτό από το ΣτΕ, όταν ήδη σε ανάλογη περίπτωση που έδιναν μπόνους σε τετραγωνικά ως κίνητρα κατασκευής κατοικιών πιο φιλικών προς το περιβάλλον, το ΣτΕ είπε όχι. Ποιοι θα αγοράσουν τα σπίτια των τελευταίων ορόφων; Αυτοί που δεν μπορούν ούτε να νοικιάσουν; Θα έχουν φτηνό ενοίκιο τα υψηλά ρετιρέ; Απίθανα πράγματα και μου προκαλεί εντύπωση που δεν έχουν αντιδράσει η επιστημονική κοινότητα, το ΤΕΕ και άλλοι φορείς σε αυτή την απαράδεκτη και προσβλητική για τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού, πρόταση του Πρωθυπουργού χθες από το βήμα του συνεδρίου σας».

Συζητώντας με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα», ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ακόμη λόγο για «την αποτυχία του λεγόμενου επιτελικού κράτους, καθώς «όλα αποφασίζονται σε έναν κλειστό πυρήνα εξουσίας- έχει αποδυναμωθεί και η αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, έχει αποδυναμωθεί όμως και η πολιτική λειτουργία της ίδιας της Κυβέρνησης». Και συνέχισε στον ίδιο τόνο: «Το μοντέλο αυτό απέτυχε παταγωδώς, διότι ήταν ένα συγκεντρωτικό μοντέλο που ήθελε να ελέγξει τα πάντα και τελικά τι έχει καταφέρει, να ελέγχει τη ροή του χρήματος αλλά μόλις υπάρχει ένα ζήτημα που εκθέτει το συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας, “δεν ξέρουμε”, “δεν γνωρίζουμε τίποτα”, “κάποιοι άλλοι φταίνε”, “παθογένειες”. Άρα άλλοθι της συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής που ζήσαμε μετά το 2019. Θα σας φέρω το τελευταίο παράδειγμα: Πώς καταργήθηκαν οι “Ράμπο” που ήλεγχαν και αξιολογούσαν τις ιδιωτικές δομές υγείας; Με τον νόμο του επιτελικού κράτους. Θα το είχαμε μάθει, αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ενός διάσημου προσώπου πριν από μερικές εβδομάδες; Το σώμα αυτό το ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ για να ελέγχει τις δομές και να βάζει κανόνες στην ιδιωτική υγεία».

Ο κ. Ανδρουλάκης αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική κρίση δίνοντας έμφαση στην κατατεθείσα τροπολογία της Κ.Ο. που απέρριψε η κυβέρνηση. «Πρότεινα στη Βουλή με τροπολογία την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι που δεν κάνει μπίζνα τη στέγαση προς όφελος συμφερόντων και δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ: όσα σπίτια έχουν πουληθεί με Golden Visa όταν έρχεται η ώρα της ανανέωσής της πάνω στην πενταετία, το σπίτι πρέπει να είναι είτε σε ιδιοκατοίκηση είτε σε μακροχρόνια μίσθωση. Απαγορεύω λοιπόν τη βραχυχρόνια μίσθωση σε όποιον έρχεται να ανανεώσει την Golden Visa του. Γιατί είπε όχι η Νέα Δημοκρατία; Κοστίζει έστω και ένα ευρώ; Ενοχλήθηκαν πρεσβείες και συμφέροντα, που κάναμε ξεπούλημα της Αθήνας και της Ελλάδας για να βγάζουν δισεκατομμύρια από την βραχυχρόνια μίσθωση; Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν επιβαρύνει το περιβάλλον όπως αυτή του Πρωθυπουργού, δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό, βάζει κανόνες μέσα στην Αθήνα σε σχέση με τη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά την αρνήθηκε η Κυβέρνηση».

Όσον αφορά στην κυβερνητική επιχειρηματολογία όσον αφορά στα πεπραγμένα της σοσιαλιστικής κυβέρνησης στην Ισπανία σχετικά με το θέμα της στέγασης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε:

«Θέλω να πω κάτι στο Μέγαρο Μαξίμου που είναι ο βασικός πυρήνας fake news της χώρας. Όταν το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τον νόμο προστασίας της πρώτης κατοικίας -και δεν το ψήφισε τότε η Αριστερά αν θυμάστε, για να τα θυμόμαστε όλα-, υπήρξε πρόταση από τους Σοσιαλιστές να γίνει κάτι αντίστοιχο και στην Ισπανία. Το αρνήθηκε η Κυβέρνηση Ραχόι. Η Κυβέρνηση η οποία δημιούργησε τις συνθήκες έξωσης εκατοντάδων χιλιάδων Ισπανών από τα σπίτια τους, είναι η Κυβέρνηση Ραχόι που αρνήθηκε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η προστασία της πρώτης κατοικίας στην Ισπανία έγινε με κυβέρνηση Πέδρο Σάντσεθ».

Ερωτηθείς για το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Λεκανοπεδίου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υπογράμμισε:

«Χαίρομαι που διάβασα ότι στον Δήμο Αθηναίων εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα με ηλεκτρικά λεωφορεία το επόμενο διάστημα, δωρεάν, πιλοτικό. Πρέπει να γίνει σε πολλούς δήμους. Πρέπει να αποκτήσουμε “έξυπνα” φανάρια, πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερα ΜΜΜ, πρέπει να αποκτήσουμε ανισόπεδους κόμβους και μιλάω και στους συγκοινωνιολόγους. Το μεγάλο πρόβλημα στο λεκανοπέδιο είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί ανισόπεδοι κόμβοι. Γιατί δεν υπάρχουν; Γιατί είναι δύσκολα έργα, υψηλού κινδύνου και ρίσκου, χρονοβόρα διότι θέλουν απαλλοτριώσεις. Άρα οι κατασκευαστικές δεν τα επιλέγουν και το κράτος τα αποφεύγει. Η μόνη λύση είναι πολλά ΜΜΜ και πολλοί ανισόπεδοι κόμβοι, σε κρίσιμα σημεία που υπάρχει τεράστια κυκλοφοριακή πίεση, για να υπάρχει αποφόρτιση. Τώρα, είναι και θέμα κουλτούρας. Μπορούμε εύκολα να αποκτήσουμε τους ποδηλατόδρομους που έχουν οι Βρυξέλλες και άλλα ευρωπαϊκά κράτη; Όχι. Πρέπει να προσπαθήσουμε, όμως. Επίσης, δωρεάν τα ΜΜΜ για όλους τους νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για να μάθουν τα παιδιά μας από πολύ νωρίς ότι αυτή η επιλογή είναι επιλογή καλύτερης ζωής, σεβασμού του περιβάλλοντος».

Αντιπαραθέτοντας το πολιτικό υπόδειγμα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «Εμείς κάναμε τις ανεξάρτητες αρχές και τις σεβαστήκαμε, δεν τους επιτεθήκαμε, ούτε οργανώσαμε σχέδιο εξόντωσης κάποιοι προϊσταμένου τους όταν δεν μας άρεσαν οι αποφάσεις του, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δώσαμε αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση. Υπήρχε αυτοδιοίκηση πριν τους νόμους του ΠΑΣΟΚ; Άρα, αυτά που λέμε, τα έχουμε κάνει και θα τα κάνουμε και καλύτερα και πιο σύγχρονα, διότι έχουμε μάθει και από τα λάθη μας. Εδώ το θέμα είναι ένα: αυτοί που δεν τα έκαναν, γιατί δεν τα κάνουν τώρα; Δεν πιστεύουν σε αυτά τα μοντέλα. Δεν πιστεύουν στα μοντέλα αποκέντρωσης, θέλουν την εξουσία παντού δική τους. Θέλουν να ελέγχουν τις ανεξάρτητες αρχές, να ελέγχουν τους περιφερειάρχες, θέλουν οι δήμαρχοι να είναι εκλεγμένοι με έναν εκλογικό νόμο που δεν είναι καν το 50%, πλήρως δημοκρατικά απονομιμοποιημένοι. Άρα εδώ είναι μια κεντρική επιλογή. Δική μας κεντρική μας επιλογή είναι η ποιοτική δημοκρατία μέσω της αποκέντρωσης, με θεσμούς, δικαιοσύνη, ανεξάρτητες αρχές, διάκριση των εξουσιών».

Τέλος ερωτηθείς για τη συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ έδωσε προτάσεις βγαλμένες από το παρόν και το μέλλον. Είπε πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, να περνάνε οι υπουργοί από δικαστικό συμβούλιο, κάτι για το οποίο η Κυβέρνηση είπε όχι, επιμένοντας η παραπομπή να προκύπτει από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό δείχνει διάθεση ποιοτικότερης δημοκρατίας ή δημοκρατίας που την κρατάει σφιχτά στα χέρια του το Μαξίμου;

Δεύτερο παράδειγμα, εμείς προτείναμε η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης να γίνεται από διευρυμένο σώμα. Η Κυβέρνηση είπε όχι, πάλι η ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία να διορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Να σας δώσω κι άλλα παραδείγματα; Άρα, εδώ μιλάμε για μια αντίληψη, κουλτούρα και εν τέλει μια ιδεολογία, διότι οι επιλογές μας έχουν και ιδεολογική φόρτιση. Οι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας είναι ιστορικά συγκεντρωτικές και του ΠΑΣΟΚ ιστορικά αποκεντρωτικές».

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