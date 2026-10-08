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Δεν είναι όμως μόνον η δεύτερη θέση, αλλά και η πρωτιά. Για την ακρίβεια, όχι το ποιο κόμμα θα είναι στην πρώτη θέση, μιας και είναι απόλυτα καθαρό ότι αυτό θα είναι το κυβερνών, αλλά με ποιο ποσοστό θα πάρει την πρωτιά, μιας και υπάρχει ο παράγων Σαμαράς. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μέχρι στιγμής ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει μηδαμινό «πέρασμα» στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους των ευρωεκλογών του 2024.

Όμως, αρκετές μετρήσεις δείχνουν ότι στο μεγάλο σώμα του 40,6% των εθνικών εκλογών του 2023, ο κ. Σαμαράς δυνητικά συνομιλεί ως και με τέσσερις καθαρές νεοδημοκρατικές μονάδες. Σε συνδυασμό δε με το δημοσκοπικό «κάθισμα» του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που δεν μπορεί να αποτελέσει φόβητρο διεκδικώντας την πρωτιά, μειώνονται οι δυνατότητες της ΝΔ να πολώσει τις εκλογές, προκειμένου να πετύχει μεγαλύτερη συσπείρωση.

Υπάρχει όμως και η τρίτη μάχη, που αφορά το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Από τις εκλογές του 2023 είχαν προκύψει εννέα κοινοβουλευτικά κόμματα, ανεβάζοντας τον πήχη της αυτοδυναμίας, αλλά η Νέα Δημοκρατία απολαμβάνει μία άνετη πλειοψηφία χάρη στο πολύ υψηλό εκλογικό ποσοστό της. Είναι φανερό ότι με τα σημερινά δεδομένα, η Νίκη και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη δεν βλέπουν Βουλή, ούτε με τα κιάλια.

Από κει και πέρα, όμως, αρχίζουν τα στοιχήματα: Κανείς δεν ξέρει αυτή την στιγμή πώς θα φτάσει στις κάλπες ο ΣΥΡΙΖΑ που απέμεινε μετά τις διαδοχικές διασπάσεις, αν θα καταφέρει να ροκανίσει κάτι από τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΕΛΑΣ, αλλά και των υπολοίπων κομμάτων που προέκυψαν από τον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης του 2023. Κάποιες δημοσκοπήσεις δείχνουν την Πλεύση Ελευθερίας να μπαίνει οριακά στη Βουλή, άλλες την καταγράφουν με κάτι παραπάνω, αλλά σίγουρα ο δρόμος της προς το κοινοβούλιο θα είναι μακρύς και ολισθηρός, εκτός κι αν καταφέρει να επαναλάβει το ξεπέταγμα της περυσινής χρονιάς, που την είχε οδηγήσει δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση και την ίδια την Ζωή Κωνσταντοπούλου στην κορυφή της δημοτικότητας μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Ωστόσο, οι ευκαιρίες στην πολιτική δεν είναι καθημερινές. Συνήθως, αν κάποιος δεν αρπάξει την ευκαιρία, την χάνει για πάντα.

Υπάρχει το ΜεΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη, που συσπειρώνει πολλούς από τους απογοητευμένους του ΣΥΡΙΖΑ του 2015, που έχει ωστόσο μία δημοσκοπική εικόνα πολλών ταχυτήτων. Κάποια γκάλοπ το δείχνουν να μπαίνει, έστω και οριακά, στη Βουλή, αλλά κάποια άλλα δεν του δίνουν ιδιαίτερες πιθανότητες. Λίγο καλύτερα, στο επίπεδο αυτό, «κάθεται» το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, που με αυξομειώσεις είναι πάντοτε πάνω από το όριο του 3%. Όμως, για τη Φωνή Λογικής, ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι ο Αντώνης Σαμαράς, μιας και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι θα καταφέρει να κρατήσει τα ποσοστά της όταν ο πρώην πρωθυπουργός ανακοινώσει το κόμμα του.

Όλα αυτά προκύπτουν από τις μετρήσεις των δημοσκοπικών εταιρειών, αλλά τα πράγματα στο εκλογικό σώμα είναι πάντοτε δυναμικά και η αλήθεια είναι ότι σε κάθε περίπτωση οικονομικά ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μία κρίση εισαγόμενη, λόγω των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, της οποίας η αντιμετώπιση παράγει καθημερινές σφοδρές αντιπαραθέσεις μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Παράλληλα, είναι πλέον δεδομένο ότι τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο, μας τελείωσαν και είναι γνωστό ότι οι κοινωνίες έχουν συνήθως την τάση να συσπειρώνονται γύρω από τις κυβερνήσεις τους σε τέτοιες συγκυρίες. Επομένως, είμαστε ακόμα στην αρχή: οι άγνωστοι χ είναι πολλοί και το μέλλον παραμένει αόρατο.