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Τα 53 εκατομμύρια άγγιξαν οι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα στη χώρα μας το πρώτο μισό του 2026, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Συνολικά στην Ευρώπη το α’ εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1,321 δισ. διανυκτερεύσεις, αυξημένες κατά 1,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με την Ισπανία να αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια» στη Μεσόγειο με ένα σύνολο 222,8 εκατ. διανυκτερεύσεων και αύξηση αντίστοιχη του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Εurostat, για τη χώρα μας από το σύνολο των 52,9 εκατ. διανυκτερεύσεων, η μεγάλη πλειονότητα, 43,4 εκατ. αντιστοιχούν στους ξένους επισκέπτες και οι υπόλοιπες, κάτω από 9,5 εκατ. στους Ελληνες ταξιδιώτες, οι οποίοι μάλιστα ειδικά το μήνα Ιούνιο (σ.σ. όπως και το Μάρτιο) ταξίδεψαν λιγότερο στη χώρα τους με τις διανυκτερεύσεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 0,9%. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη εποχικότητα πανευρωπαϊκά αν ληφθεί υπόψη ότι συνολικά στη χώρα μας πάνω από 4 στις 10 διανυκτερεύσεις που πραγματοποιούνται αφορούν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με τους Ελληνες να ακολουθούν και αυτή την τάση των ταξιδιωτών στο «θερμό» δίμηνο του καλοκαιριού.

Συνολικά στην Ευρώπη, ως προς την τουριστική δραστηριότητα του πρώτου εξαμήνου αυτή κινήθηκε ανοδικά και σε επίπεδο κρατών-μελών, τις υψηλότερες αυξήσεις κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους κατέγραψαν η Ιρλανδία με +14,6%, η Μάλτα με +9,9% και η Σλοβακία με +5,9%.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν ήταν θετική σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς εννέα χώρες κατέγραψαν μείωση των διανυκτερεύσεων σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφάνισε η Κύπρος, με -7,7% η οποία είναι η τουριστική αγορά που έχει επηρεαστεί εφέτος περισσότερο λόγω της γεωπολιτικής παραμέτρου της Μέσης Ανατολής, και ακολούθησε η Ρουμανία με -6,7%. Ειδικά για την αγορά της Κύπρου ο αριθμός των διανυκτερεύσεων στο α’ εξάμηνο του 2026 ήταν κάτω από τα 6,5 εκατομμύρια. Από τις μεγάλες τουριστικές αγορές της Μεσογείου, μετά την «πρωταθλήτρια» Ισπανία, ακολουθεί η Ιταλία με πάνω από 219,5 εκατ. διανυκτερεύσεις ενώ πολύ ισχυρή εμφανίζεται και η Γαλλία με σχεδόν 193 εκατομμύρια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την ευρωπαϊκή τουριστική αγορά εξακολουθεί να έχει η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση με σχεδόν 1 στις 2 διανυκτερεύσεις που πραγματοποιούνται να είναι από ταξιδιώτες εκτός της χώρας φιλοξενίας. Η εισερχόμενη ζήτηση ήταν παράλληλα αυτή που έδωσε τη μεγαλύτερη ώθηση στις τουριστικές επιδόσεις ανά την Ευρώπη κατά το πρώτο μισό του έτους. Οι διανυκτερεύσεις των ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι αύξησης μόλις 0,9% στις διανυκτερεύσεις των εγχώριων ταξιδιωτών.

Ειδικότερα, οι ξένοι επισκέπτες –τόσο από άλλες χώρες της ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες– αντιπροσώπευσαν το 48,9% του συνόλου των διανυκτερεύσεων στις ευρωπαϊκές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με το ποσοστό της χώρας μας να είναι συντριπτικά υψηλότερο αφού 4 στις 5 διανυκτερεύσεις πραγματοποιούνται από ξένους. Ακόμη υψηλότερη εξάρτηση από την ξένη τουριστική ζήτηση καταγράφηκε στη Μάλτα, όπου οι μη κάτοικοι αντιστοιχούσαν στο 95,2% των διανυκτερεύσεων. Ακολούθησαν η Κύπρος με 92,6% και το Λουξεμβούργο με 87,7%.

Στον αντίποδα, πολύ μεγαλύτερη είναι η βαρύτητα του εγχώριου τουρισμού σε μεγάλες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης: Στη Γερμανία οι ξένοι επισκέπτες αντιπροσώπευσαν μόλις το 18,5% των συνολικών διανυκτερεύσεων, στην Πολωνία το 19,8% και στη Ρουμανία το 23%.

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