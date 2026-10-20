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Σε μια άγρια κόντρα με μικρά «διαλείμματα» εξελίσσεται η προεκλογική αναμέτρηση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ, με φόντο την μικρή δημοσκοπική άνοδο της Χαριλάου Τρικούπη και την … κολλημένη βελόνα του κόμματος Τσίπρα γύρω στο 15%.

Τις τελευταίες μέρες και ειδικά μετά από το άρθρο του Θανάση Καρτερού με το ερώτημα «είναι τελικά βλάκας ο Ανδρουλάκης;» συνεχίζεται ο «πόλεμος» μεταξύ των δύο κομμάτων που «παλεύουν» για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά, ενώ οι δημοσκόποι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να αλλάξει εκ νέου ο «νικητής» στη δεύτερη θέση. Το ασφαλές προβάδισμα της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη επιβεβαιώνεται σε όλα τα γκάλοπ και τα δύο κόμματα που διεκδικούν το ρόλο του ισχυρού εναλλακτικού πόλου απέναντι στην κυβερνητική παράταξη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να ξεπεράσουν το καθεστώς των κολλημένων επιδόσεων. Το ΠΑΣΟΚ επενδύει στη δυναμική του προγράμματος που άρχισε να ξεδιπλώνει από τη ΔΕΘ και στην «ομάδα» των βουλευτών και των κορυφαίων στελεχών- η ΕΛΑΣ ξεκίνησε το «παιχνίδι» με τα νέα στελέχη αλλά ετοιμάζεται να υποδεχθεί, αρχικά ως απλά μέλη στο κόμμα, αρκετούς από τους βουλευτές που εκλέχτηκαν το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα.

Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης φιλοδοξούν ότι η απουσία της ΕΛΑΣ και του κ. Τσίπρα από τη βουλή θα αποδειχθεί ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα κατά το προεκλογικό διάστημα, το οποίο και οφείλουν να αξιοποιήσουν για τις μετωπικές συγκρούσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Η μάχη για την ενεργειακή ακρίβεια και η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2027 στη βουλή θεωρείται στο ΠΑΣΟΚ μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για το μπρα ντε φερ με την κυβερνητική παράταξη και μέσα από αυτό για την ανάδειξη στα μάτια των πολιτών της ενισχυμένης «κυβερνησιμότητας» του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει χαμηλά ποσοστά, αλλά και ο κ. Τσίπρας ο οποίος προηγείται του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ απέχει αρκετά έως πολύ από το σταθερό προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μετά από τη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ απέκτησε μεγαλύτερη αισιοδοξία όσον αφορά στις προβλέψεις για τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει προς τις εκλογές αποδίδοντας την αύξηση (περίπου μίας μονάδας) στα γκάλοπ στις συγκεκριμένες προτάσεις που παρουσίασε, όπως ήταν η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός, οι 120 δόσεις για τους δανειολήπτες και η μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Μόλις χθες από το Βόλο ο Αλέξης Τσίπρα, όπως παρατηρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, «επέστρεψε» στην 13η σύνταξη δηλώνοντας ότι η ΕΛΑΣ θα την εξασφαλίσει από τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Στο μεσοδιάστημα –από τη ΔΕΘ μέχρι σήμερα- τα δύο κόμματα εμφανίζονται έτοιμα να αντιπαρατεθούν σκληρά με κάθε αφορμή. Το «ή εμείς, ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίστηκε ως ένδειξη αμετροέπειας και αλαζονείας από τη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ μια πρόσφατη φράση του πρώην πρωθυπουργού που ακούστηκε κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ σήμανε τον συναγερμό της αντεπίθεσης. «Νόμιζαν οι αφελείς πως αν έχανε ο Τσίπρας θα ήταν αυτοί η εναλλακτική λύση. Κι όμως, εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Τους έστρωσα τον δρόμο μήπως και τα καταφέρουν αυτοί απέναντι στη Δεξιά. Και τι έκαναν τρία χρόνια τώρα; Τίποτα», δήλωσε ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος στο «κενό που δεν κατάφερε να καλύψει το ΠΑΣΟΚ» από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέση την οποία έλαβε μετά από τον παραμερισμό του κ. Τσίπρα και τις διαδοχικές διασπάσεις του σΥΡΙΖΑ.

Η Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζεται ακόμη πιο αισιόδοξη μετά από τη μαζική προσέλευση στην εκδήλωση στο Αιγάλεω την περασμένη Κυριακή. Ήταν μια εμφανής προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να συσπειρώσει δυνάμεις για την κρίσιμη μάχη της Αττικής, όπου το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές «κόλλησε» στην τέταρτη θέση και ο ΣΥΡΙΖΑ παρά την πανελλαδική εκκωφαντική ήττα κατάφερε να διατηρήσει ποσοστά κοντά (και πάνω) από το 20%. Στο κλειστό γυμναστήριο στο Αιγάλεω προσήλθαν για την ομιλία Ανδρουλάκη όλες οι «φυλές» του ΠΑΣΟΚ, κορυφαία στελέχη και νέοι «παίκτες» στη Χαριλάου Τρικούπη, δείχνοντας ότι «παραμερίζουν» τις όποιες εσωκομματικές διαφωνίες τους με στόχο την ενδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον «βασικό αντίπαλο», δηλαδή τη ΝΔ αλλά και στο κόμμα Τσίπρα που διεκδικεί την πρωτιά στην κεντροαριστερά.

Την επόμενη εβδομάδα ο κ. Ανδρουλάκης θα κάνει περιοδεία στη Θεσσαλία με βασικό «σταθμό» τη Λάρισα, όπου το ΠΑΣΟΚ διατηρεί σημαντικά ποσοστά- εκεί, βρίσκεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας ποντάροντας στους «πυρήνες» που η ΕΛΑΣ απέκτησε από την ίδρυσή της αλλά και στο πασοκογενές κοινό και σε αυτοδιοικητικά στελέχη, όπως σε ανθρώπους του περιφερειακού συνδυασμού του Δημήτρη Κουρέτα, που εκλέχτηκε περιφερειάρχης με την στήριξη και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ το 2024. Την προσεχή Πέμπτη πάντως ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιθανό να μιλήσει εκ νέου στη βουλή για την ενεργειακή ακρίβεια και τα ζητήματα της επικαιρότητας.