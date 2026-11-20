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Στα Καμένα Βούρλα βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/11) ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, πραγματοποιώντας την πρώτη στάση των περιοδειών που ξεκινά σε διάφορες περιοχές της χώρας.

O κ. Σαμαράς είχε συνάντηση με αγρότες της περιοχής, κατά την οποία ενημερώθηκε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, εστιάζοντας στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στις καθυστερήσεις των αγροτικών ενισχύσεων και στη λειτουργία της αγοράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο φαινόμενο της «καρτελοποίησης των τιμών», υποστηρίζοντας ότι δεν περιορίζεται στα αγροτικά προϊόντα, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, αν και ο πρωτογενής τομέας αντιμετώπιζε ανέκαθεν δυσκολίες, η σημερινή κατάσταση είναι πρωτοφανής. Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε κριτική τόσο στην ελληνική κυβέρνηση όσο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις εξελίξεις.

Αιχμές για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο κ. Σαμαράς για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Υποστήριξε ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μετατραπεί πλέον σε φιάσκο της ΑΑΔΕ», συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με τις μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές προς τους παραγωγούς.

Έθεσε επίσης ζήτημα ελέγχων, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις και οι δυσλειτουργίες επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη οικονομική θέση των αγροτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε στο υψηλό κόστος της ενέργειας και των φυτοφαρμάκων, το οποίο, όπως υποστήριξε, έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου.

«Αν υποφέρει ο αγροτικός κόσμος, θα υποφέρει η Ελλάδα»

Ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη πίεση στον πρωτογενή τομέα δεν περιορίζεται στους ίδιους τους παραγωγούς, αλλά έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

«Αν συνεχίσει να υποφέρει ο αγροτικός κόσμος, θα υποφέρει η Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σημασία της υπαίθρου για την οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Σαμαρά, η διαρκής αποδυνάμωση της ελληνικής περιφέρειας αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.

Καταλήγοντας, κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρώπη ότι δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα με την απαιτούμενη προσοχή, αφήνοντας αιχμές για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που εφαρμόζονται.