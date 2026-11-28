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Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαφθορά, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια και την εξωτερική πολιτική εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς, που δίνει και μία αιχμηρή απάντηση για τη σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή.

Ο πρώην πρωθυπουργός επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τον κύκλο των επαφών του, που διεκόπη το περασμένο Σάββατο, όταν και αναχώρησε για την Αθήνα, με συνεργάτες του να αναφέρουν ότι η επιστροφή του ήταν αναγκαία λόγω έκτακτης συνάντησης με πρόσωπο από το εξωτερικό.

«Η διαφθορά έχει γίνει κανονικότητα, δυστυχώς. Η σημερινή κυβέρνηση είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα. Βλέπουμε όλοι, κάθε μέρα βγαίνει και ένα καινούργιο. Έχουμε γίνει… πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η νοοτροπία αυτή έχει διαπεράσει όλον σχεδόν τον κυβερνητικό μηχανισμό», αναφέρει στη συνέντευξή του.

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, αυτή η νοοτροπία δεν αποτελεί ηθική αντίληψη της Κεντροδεξιάς, με την οποία είναι ξένη. «Εκφράζει ασφαλώς τον πρωθυπουργό και το σύστημά του. Δείτε το μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών. Κανείς δεν ασχολείται, κανείς δεν δίνει απαντήσεις! Σας το λέω εγώ, που είμαι και θύμα της σκευωρίας Novartis επί Τσίπρα. Φαίνεται ότι ενοχλούν οι απόψεις μου… Όμως, έτσι δεν μπορεί να πάει μπροστά ο τόπος. Απαιτείται Δικαιοσύνη!», σημειώνει

Σαμαράς για Καραμανλή: «Έχουμε το… προνόμιο να έχουμε διαγραφεί και οι δύο από τον Μητσοτάκη»

Ειδική αναφορά κάνει ο κ. Σαμαράς στα όσα έχουν γραφτεί για τις σχέσεις του με τον Κώστα Καραμανλή. Όπως λέει, διατηρούν μακροχρόνια φιλία, ενώ οι απόψεις τους ταυτίζονται σε σειρά ζητημάτων.

«Η πραγματικότητα είναι ότι με τον Κώστα είμαστε φίλοι. Γνωριζόμαστε από το 1976. Μας ενώνει η κοινή ανησυχία όπως και η ταύτιση απόψεων σε μια σειρά θεμάτων», λέει αρχικά.

Ωστόσο, αφήνει και μία αιχμή, λέγοντας ότι «έχουμε επίσης το… προνόμιο να έχουμε διαγραφεί και οι δύο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ κυριολεκτικά και ο Κώστας μεταφορικά, όπως ο ίδιος το είπε χαρακτηριστικά».

Ο ίδιος αναφέρεται και στους δεσμούς που έχουν και οι δύο με τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχουν οικογενειακές ρίζες στην πόλη. «Άλλωστε, το ξέρετε, η Μακεδονία χτυπάει δυνατά στην καρδιά μου!», επισημαίνει.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε φιάσκο της ΑΑΔΕ»

Αναφερόμενος στα αγροτικά ζητήματα και στις συναντήσεις που είχε κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Σαμαράς τάσσεται υπέρ των διεκδικήσεων των αγροτών αλλά και της επανασυγκρότησης της περιφέρειας, με επίκεντρο την πρωτογενή παραγωγή.

«Αυτό που ξεκάθαρα ισχύει είναι ότι οι αγρότες μας έχουν δίκιο. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε φιάσκο της ΑΑΔΕ. Στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα επί της ουσίας. Ωστόσο, η Ελλάδα χωρίς τον αγροτικό τομέα δεν μπορεί να υπάρξει. Χρειαζόμαστε διατροφική ασφάλεια και προπάντων αυτάρκεια», υποστηρίζει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τους αγρότες, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη συμφωνία με τη Mercosur.

Κριτική ασκεί στην κυβέρνηση και για την ακρίβεια. Επικαλούμενος τα στοιχεία της Eurostat για τις αυξήσεις των τιμών στο φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια, τα τρόφιμα, τα αεροπορικά εισιτήρια και τα ενοίκια, σχολιάζει: «Όπως βλέπετε στην ακρίβεια πρωταγωνιστούμε πανευρωπαϊκά. Τα συμπεράσματα, δικά σας…».

Αιχμές για την εξωτερική πολιτική και την Ακρόπολη

Κριτική ασκεί ο κ. Σαμαράς και στους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση παραχώρησης των οστών του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για έλλειψη διαφάνειας ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας, «όπως δεν δίνει το κείμενο για τη Μονή Σινά! Όπως δεν δίνει τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία, για το καλώδιο. Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι… κρυφτό! Λυπάμαι γι’ αυτή την κατάντια…».

Επικριτικός εμφανίζεται και για τα εγκαίνια του παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, κάνοντας λόγο για «αρχοντοχωριάτικη φιέστα» και για μια χαμένη ευκαιρία διεθνούς προβολής της διαχρονικής ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το πρόγραμμα του Αντώνη Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη

Ο πρώην πρωθυπουργός θα επισκεφθεί σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στις 12:15 τη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου. Στις 18:00 θα συναντηθεί με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, ενώ στις 21:00 θα έχει συνάντηση με νέους στο AVENUE.

Αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με επαγγελματικούς φορείς της πόλης.