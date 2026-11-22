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Η αιφνιδιαστική αναχώρηση του Αντώνη Σαμαρά χθες βράδυ από τη Θεσσαλονίκη, μετά τη συνάντηση με πολιτικούς του φίλους σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Μακεδονία Palace» τροφοδότησε πολλά σενάρια ως προς τον πραγματικό λόγο πρόωρης διακοπής της περιοδείας του που είχε ξεκινήσει την Παρασκευή από τα Καμμένα Βούρλα. Ενδεικτικό της πρόωρης αποχώρησης του πρώην πρωθυπουργού είναι ότι ο ίδιος πήρε τη βραδινή πτήση της Aegean χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, όντας συνηθισμένος στα ξενύχτια, ενώ συνεργάτες του και οι αποσκευές τους γύρισαν στην Αθήνα με τα αυτοκίνητα της συνοδείας.

Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος της αποχώρησης; Συνεργάτες του κ. Σαμαρά έλεγαν χθες στην ομήγυρη ότι προγραμματίστηκε μια συνάντηση με κάποιον ξένο αξιωματούχο την τελευταία στιγμή. Κάποιοι πάντως εμφανίστηκαν δύσπιστοι, κυρίως η πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου που παρακολουθεί διακριτικά την πρώτη περιοδεία του πρώην πρωθυπουργού. Ο κ. Σαμαράς βεβαίωνε πάντως τους πολιτικούς του φίλους ότι ένας πονόδοντος που τον συνόδευε δεν ήταν ο λόγος που ακύρωσε το ραντεβού με νέους στο εστιατόριο Avenue του ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, αλλά και τη σημερινή του συνάντηση με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο.

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