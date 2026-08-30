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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.15 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Joseph Aoun, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο.

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