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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.15 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Joseph Aoun, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο.
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