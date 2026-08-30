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Στο «διαβατήριο αξιοπιστίας» επενδύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενίσχυση της κυβερνητικής δυναμικής προς τις εκλογές, ενώ με την παρουσία του στη ΔΕΘ το προσεχές Σαββατοκύριακο θα εστιάσει στην περιγραφή του σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030.

Η φετινή ΔΕΘ είναι η τελευταία πριν από τις κάλπες της άνοιξης του 2027 και ως εκ τούτου καθοριστική για τη «γέφυρα» που θέλει σταδιακά και μέχρι τότε να απλώσει σε ευρύτερα εκλογικά κοινά. Ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από τους αρμόδιους υπουργούς να ετοιμάσουν προτάσεις για το πακέτο της ΔΕΘ στη λογική ανάδειξης καταρχάς της «παραδοτέας ύλης» από την πρώτη κυβερνητική θητεία. Άλλωστε οι σχέσεις εμπιστοσύνης που επιδιώκει να χτίσει με πολίτες που παρατηρούν διερευνητικά το «αποτύπωμα» των δύο θητειών βασίζονται στη συνέπεια λόγων και πράξεων και στη δέσμευση ότι με ακόμη μεγαλύτερη «ταχύτητα» μπορούν να γίνουν και στη συνέχεια. Το «διαβατήριο αξιοπιστίας» – μια φράση που χρησιμοποίησε ο κ Μητσοτάκης από την προχθεσινή επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη- είναι δε, ο τίτλος της στρατηγικής που επιλέγει προς τη νέα εκλογική αναμέτρηση και τη διεκδίκηση μιας τρίτης θητείας. Είναι και η σύνδεση με το πρόγραμμα της Ελλάδας προς το 2030, μέρος από το οποίο θα ενταχθεί και θα ψηφιστεί με τον προϋπολογισμό του φετινού Δεκεμβρίου.

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν στον ίδιο τόνο ότι οι περισσότερες από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023 είτε έγιναν, είτε γίνονται πράξη, κάτι που αποτελεί απόδειξη αξιοπιστίας και νέα αφετηρία για την προσέγγιση όλων των πολιτών με αφορμή τη ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός αναμένει μέχρι την Πέμπτη τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο της ΔΕΘ έχοντας δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις, στη βάση του δημοσιονομικού πλαισίου και της διαρκούς προσπάθειας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου για κάθε πολίτη.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στη φετινή προετοιμασία των μέτρων ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν θα έχει στο πλάι του μόνο τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Και αυτό φαίνεται από το ότι το οικονομικό επιτελείο έχει προγραμματισμένο μπαράζ συναντήσεων με εκπροσώπους των «ενδιαφερόμενων» επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων. Έτσι, στην οδό Νίκης θα βρεθούν από αύριο συνταξιούχοι, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οδηγοί ταξί, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και δήμαρχοι. Ο στόχος είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι όσο το δυνατόν πιο στοχευμένα και αποδοτικά. Οι συναντήσεις θα κορυφωθούν στις αρχές της εβδομάδας, ώστε το πακέτο των μέτρων να έχει «κλειδώσει» μέχρι την Πέμπτη.

Σε όλες τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει με φόντο την προετοιμασία του πακέτου της ΔΕΘ ότι αυτή η κυβέρνηση σε αντίθεση με τις προηγούμενες εξασφαλίζει με την πολιτική που εφαρμόζει, παραπάνω φορολογικά έσοδα μειώνοντας φόρους και αυτά τα επιστρέφει πίσω. «Τώρα πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνεπείς. Γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη στήριξης, όπως για τους ευάλωτους δανειολήπτες και τις οικογένειες με παιδιά», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης ο οποίος στη ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου θυμίζει ότι έχει ήδη μειωθεί για τα φυσικά πρόσωπα από το 100 στο 50% και για τις υπόλοιπες εταιρείες (δηλαδή τα νομικά πρόσωπα) έχει μειωθεί στο 80%. Τώρα, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλά ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί μέχρι σήμερα να υπάρξει κίνηση νέας μείωσης της προκαταβολής φόρου.

Για τα τεκμήρια

Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης, όσο προχωρούν τα υπόλοιπα μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, όπως είναι τα POS, οι μεταβιβάσεις ακινήτων και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται και αποδίδουν, για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, να βρει ένα τρόπο για να «διαγραφούν» τα τεκμήρια. Τη συγκεκριμένη απόφαση θα λάβει ο κ. Μητσοτάκης μέσα στα επόμενα 24ωρα. Και το σίγουρο είναι ότι το σύνολο των μέτρων που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό, θα νομοθετηθούν στον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου και θα εφαρμοστούν από 1/1/2027. Αύριο – τελευταία ημέρα του Αυγούστου- εν τω μεταξύ ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup θα εξετάσουν την πιθανότητα παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Θα αναλύσουν όλα τα νέα δεδομένα και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις.

Η οδηγία ωστόσο παραπέμπει σε αποφάσεις και πρωτοβουλίες με τις οποίες η κυβερνητική παράταξη αξιοποιώντας το «διαβατήριο αξιοπιστίας» θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επαναπροσέγγιση των απαιτητικών εκλογικών κοινών. Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα αποτελούν για παράδειγμα περιφέρειες ειδικού ενδιαφέροντος για την κυβέρνηση, αφού εκεί από τις ευρωεκλογές τα ποσοστά της ΝΔ μειώθηκαν σημαντικά. Η αποκατάσταση των διαύλων επικοινωνίας με αυτές τις περιοχές και κυρίως με τις αγροτικές και ημιαστικές, θεωρείται μία από τις προτεραιότητες που έχει θέσει το Μέγαρο Μαξίμου- γι αυτό και έχουν ήδη ξεκινήσει «εκστρατεία» η οποία θα συνεχιστεί και μετά από τον «σταθμό» της ΔΕΘ. Η προσπάθεια αφορά γενικότερα στην οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης και με τον κόσμο του Κέντρου που στήριξε τη ΝΔ, τόσο το 2019 όσο και το 2023 και με το κεντροδεξιό ακροατήριο, σημαντικό μέρος του οποίου «σταθμεύει» επί του παρόντος στη ζώνη των αναποφάσιστων ψηφοφόρων σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι προφανές ότι η ΝΔ σχεδιάζει «εκστρατεία» και στην πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, δηλαδή στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου πάντως διατηρεί ισχυρό προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα.

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