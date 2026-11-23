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Στη σύγκριση των στοιχείων της Eurostat για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των Ευρωπαίων πολιτών, εστιάζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα για την πορεία των ελληνικών εισοδημάτων διαφοροποιείται σημαντικά όταν η σύγκριση γίνεται με αφετηρία το 2019 αντί του 2010.

Όπως επισημαίνει, το γράφημα της έρευνας EU-SILC της Eurostat που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και παρουσιάζει την Ελλάδα στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς τη μεταβολή του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος από το 2010, αποτυπώνει τον ρυθμό μεταβολής των εισοδημάτων και όχι το πραγματικό εισοδηματικό επίπεδο κάθε χώρας.

«Μας δείχνει, με σημείο αναφοράς το έτος 2010, το ρυθμό μεταβολής των πραγματικών εισοδημάτων κάθε χώρας. Δηλαδή, κάνοντας την υπόθεση ότι τα εισοδήματα κάθε χώρας είχαν την τιμή 100 το 2010, μας λέει πόσο αυξήθηκαν ή πόσο μειώθηκαν σε % από τότε. Και όχι ποιο είναι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα σε κάθε χώρα (γι’ αυτό άλλωστε βλέπουμε στις πρώτες θέσεις χώρες της ανατολικής Ευρώπης που υστερούν ακόμη εισοδηματικά από την κεντρική ή δυτική Ευρώπη)», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, το συγκεκριμένο γράφημα δεν αποτυπώνει ότι «η Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία πέρασε μια βαθιά κρίση χρέους που οδήγησε σε μια παρατεταμένη πολυετή ύφεση η οποία αφαίρεσε με τη σειρά της 27% -σχεδόν 1/3- από το εθνικό εισόδημα».

Παράλληλα, συμπληρώνει, «την ίδια περίοδο που στην Ελλάδα τα εισοδήματά μας κατέρρεαν, οι οικονομίες της υπόλοιπης Ευρώπης αναπτύσσονταν και τα εισοδήματά τους αυξάνονταν» με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο η απόσταση μεταξύ των ελληνικών και των ευρωπαϊκών εισοδημάτων.

Τονίζει δε ότι το 2019, τα ελληνικά εισοδήματα ήταν στο 63,7 συγκριτικά με τα 100 του 2010, ενώ το 2025 αυξήθηκαν στο 77,7.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει ότι αν επιλεγεί ως έτος αναφοράς το 2019, τότε η εικόνα διαφοροποιείται και «λέει μια άλλη ιστορία για την Ελλάδα» καθώς, όπως σημειώνει, η χώρα μας καταγράφει την όγδοη μεγαλύτερη αύξηση πραγματικών εισοδημάτων στην ΕΕ.

«Από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα παρουσιάζει την 8η μεγαλύτερη αύξηση εισοδημάτων στην ΕΕ, μετά τον πληθωρισμό, ύψους 22%, όταν ο μέσος όρος μεταβολής των εισοδημάτων στην ΕΕ αυτά τα 6 χρόνια ήταν 14%», υπογραμμίζει.

«Η Ελλάδα επομένως τα έχει πάει καλύτερα ως προς την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος, αφού έχουμε αφαιρέσει την επίδραση του πληθωρισμού, από 19 χώρες της ΕΕ», προσθέτει.

Ο κ. Σκέρτσος διευκρινίζει, πάντως, ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν συνιστούν λόγο για πανηγυρισμούς, συμπληρώνοντας ότι η απόσταση των ελληνικών εισοδημάτων από εκείνα των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ΕΕ παραμένει σημαντική.

«Ωστόσο, η εισοδηματική σύγκλιση της χώρας μας με την ΕΕ επιτυγχάνεται με ένα και μόνο τρόπο: όταν τα πραγματικά μας εισοδήματα αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από το μέσο όρο της ΕΕ. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία 7 χρόνια», τονίζει.

Αναφερόμενος στις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά εξαιτίας της ακρίβειας, ο υπουργός Επικρατείας αναγνωρίζει ότι πολλές οικογένειες δυσκολεύονται στην κάλυψη βασικών αναγκών.

«Γνωρίζουμε ότι η πληθωριστική πίεση δυσκολεύει πολλές οικογένειες να πληρώσουν το ενοίκιο ή τα ψώνια του μήνα. Είναι σημαντικό όμως να κατανοήσουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι η ασκούμενη πολιτική συμβάλλει στην αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων και στη σταδιακή μείωση της απόστασης από την Ευρώπη.

«Γι’ αυτό και έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι μια στατιστική έρευνα, ή ένα γράφημα όπως το συγκεκριμένο, μπορεί να έχει περισσότερες από μία αναγνώσεις αναλόγως με το που θα τραβήξεις τη “γραμμή σύγκρισης” αλλά και με το πώς θα ερμηνεύσεις τα μεγέθη που καταγράφονται», καταλήγει ο κ. Σκέρτσος.

Η ανάρτηση του Ακη Σκέρτσου

Μια έρευνα της Eurostat με δύο διαφορετικές όψεις και δύο διαφορετικές ιστορίες.

Την περασμένη εβδομάδα πέρασε πολλές φορές μπροστά από το timeline μου το γράφημα της Eurostat (2η συνημμένη εικόνα) που δείχνει, στο πλαίσιο της έρευνας πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος EU SΙLC της Eurostat και με βάση αναφοράς το έτος 2010, την Ελλάδα να βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς το ρυθμό αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια.

Τι μας λέει αυτό το γράφημα;

Μας δείχνει, με σημείο αναφοράς το έτος 2010, το ρυθμό μεταβολής των πραγματικών εισοδημάτων κάθε χώρας. Δηλαδή, κάνοντας την υπόθεση ότι τα εισοδήματα κάθε χώρας είχαν την τιμή 100 το 2010 μας λέει πόσο αυξήθηκαν ή πόσο μειώθηκαν σε % από τότε. Και όχι το ποιο είναι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα σε κάθε χώρα (γι’ αυτό άλλωστε βλέπουμε στις πρώτες θέσεις χώρες της ανατολικής Ευρώπης που υστερούν ακόμη εισοδηματικά από την κεντρική ή δυτική Ευρώπη).

Και τι είναι αυτό που δεν μας λέει το συγκεκριμένο γράφημα ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας;

Δεν μας λέει τρία πράγματα:

ότι η Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία πέρασε μια βαθιά κρίση χρέους που οδήγησε σε μια παρατεταμένη πολυετή ύφεση η οποία αφαίρεσε με τη σειρά της 27% -σχεδόν 1/3- από το εθνικό εισόδημα.

ότι την ίδια περίοδο που στην Ελλάδα τα εισοδήματά μας κατέρρεαν, οι οικονομίες της υπόλοιπης Ευρώπης αναπτύσσονταν και τα εισοδήματά τους αυξάνονταν. Έτσι διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο η απόσταση που χώριζε τα ελληνικά από τα ευρωπαϊκά εισοδήματα.

και ότι το 2019 τα ελληνικά εισοδήματα ήταν στο 63,7 συγκριτικά με τα 100 του 2010 ενώ το 2025 αυξήθηκαν στο 77,7 (+22%).

Αν, λοιπόν, με βάση την ίδια ακριβώς έρευνα του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος της Eurostat (https://ec.europa.eu/…/databrowser/explore/all/all_themes) τραβήξουμε τη γραμμή στο έτος 2019, αντί για το έτος 2010, και συγκρίνουμε το ρυθμό μεταβολής των ευρωπαϊκών εισοδημάτων, τότε θα δούμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα που λέει μια άλλη ιστορία για την Ελλάδα.

Ποια είναι αυτή η εικόνα;

Από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα παρουσιάζει την 8η μεγαλύτερη αύξηση εισοδημάτων στην ΕΕ, μετά τον πληθωρισμό, ύψους 22%, όταν ο μέσος όρος μεταβολής των εισοδημάτων στην ΕΕ αυτά τα 6 χρόνια ήταν 14%.

Η Ελλάδα επομένως τα έχει πάει καλύτερα ως προς την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος, κι αυτό αφού αφαιρέσουμε την επίδραση του πληθωρισμού, από 19 χώρες της ΕΕ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν συνιστά λόγο για πανηγυρισμούς. Η απόσταση των ελληνικών εισοδημάτων με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ παραμένει σημαντική και εργαζόμαστε καθημερινά για να μειωθεί. Ωστόσο, η εισοδηματική σύγκλιση της χώρας μας με την ΕΕ επιτυγχάνεται με ένα και μόνο τρόπο: όταν τα πραγματικά μας εισοδήματα αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από το μέσο όρο της ΕΕ. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία 7 χρόνια.

Γνωρίζουμε ότι η πληθωριστική πίεση δυσκολεύει πολλές οικογένειες να πληρώσουν το ενοίκιο ή τα ψώνια του μήνα. Είναι σημαντικό όμως να κατανοήσουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Η ασκούμενη πολιτική έχει συμβάλει στην αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων με ρυθμό που μειώνει σταθερά την απόσταση από την Ευρώπη.

Γι’ αυτό και έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι μια στατιστική έρευνα, ή ένα γράφημα όπως το συγκεκριμένο, μπορεί να έχει περισσότερες από μία αναγνώσεις αναλόγως με το που θα τραβήξεις τη «γραμμή σύγκρισης» αλλά και με το πώς θα ερμηνεύσεις τα μεγέθη που καταγράφονται.