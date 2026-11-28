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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας βρίσκεται στο ανάκτορο Ντολμαμπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης, για τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στο φως της δημοσιότητας ήρθαν οι πρώτες φωτογραφίες από το ιστορικό τετ α τετ των δύο ηγετών.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη διμερή συνάντηση εν ενεργεία Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας με Τούρκο πρόεδρο επί τουρκικού εδάφους από τη Μεταπολίτευση, η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

🇹🇷🇬🇷 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas ile görüştü. 📍İstanbul @RTErdogan & @PresidencyGR https://t.co/Sjap4VL6fo — 🇹🇷 Mavi Vatan (@MaviVatan_MFA) November 28, 2026

Η συνάντηση πραγματοποιείται με αφορμή την προσκυνηματική επίσκεψη του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προς τιμήν του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τασούλας είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά την Τετάρτη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να τον ενημερώσει για την επίσκεψή του. Την Πέμπτη η Άγκυρα διατύπωσε την πρόταση για συνάντηση των δύο προέδρων, η οποία οριστικοποιήθηκε την Παρασκευή.

Ο τελευταίος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας που είχε συναντήσει τον Τούρκο ομόλογό του στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Προκόπης Παυλόπουλος, στις 22 Μαΐου 2017. Τότε, ωστόσο, η προγραμματισμένη διμερής συνάντηση είχε ακυρωθεί και οι δύο πρόεδροι είχαν περιοριστεί σε ένα ολιγόλεπτο τετ α τετ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.