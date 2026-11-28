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Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης στη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Ντολμαμπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης, στο γραφείο εργασίας του Τούρκου ηγέτη.

Παρότι το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, ο τουρκικός Τύπος χαρακτηρίζει τη συνάντηση κρίσιμη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επίσημη διμερή επαφή των δύο προέδρων μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Κωνσταντίνου Τασούλα, τον Μάρτιο του 2025.

Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά στις 16 Μαΐου 2025, όταν πραγματοποίησαν σύντομη συνομιλία στο περιθώριο της έκτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στα Τίρανα.

Η σημερινή συνάντηση αποκτά έτσι ιδιαίτερο διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για μια επίσημη διμερή συζήτηση μεταξύ Τασούλα και Ερντογάν.

Συνάντηση εθιμοτυπικού χαρακτήρα

Όπως αναφέρεται η συνάντηση που έχει εθιμοτυπικό χαρακτήρα, και θα λάβει χώρα σήμερα στις 16.00 ώρα Τουρκίας στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά είχε ζητηθεί αρχικά μια επικοινωνία του προέδρου Τασούλα με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ωστόσο ο Τούρκος πρόεδρος αντιπρότεινε μια απευθείας συνάντηση. Παρόντες στη συνάντηση θα είναι η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, οι οποίοι συμμετείχαν εξαρχής στην αποστολή. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί το σημερινό πρόγραμμα της συνάντησης, τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι θα συζητηθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και οι περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή.

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