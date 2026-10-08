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Λίγο μετά τις 20:15 και σχεδόν μια ώρα από την ώρα που πέρασε το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκίνησε με την αυτοκινητοπομπή του για τον τελευταίο σταθμό του επίσημου προγράμματος του στην Αθήνα: το γεύμα που είχε οργανώσει προς τιμήν του η Αμερικανική Πρεσβεία στο Tudor Hall του ξενοδοχείου King George, με θέα την Ακρόπολη.

Στις πέντε ροτόντες που στήθηκαν στον χώρο πήραν θέση οι λίγοι προσκλεκημένοι: υπουργοί, μέλη του entourage του κ. Ρούμπιο, πρέσβεις και κάποιοι λίγοι επιχειρηματίες με ισχυρές όμως σχέσεις με τις ΗΠΑ. Το δείπνο κράτησε περίπου 2,5 ώρες, με τον κ. Ρούμπιο να περιγράφεται ως εξαιρετικά ευδιάθετος.

Την ώρα που έφτασε πέρασε από τα τραπέζια και είχε σύντομες συνομιλίες με αρκετούς εκ των προσκεκλημένων, ενώ κατά τη διάρκεια του γεύματος και μεταξύ των πιάτων που επιμελήθηκε ο head chef των ξενοδοχείων «Μεγάλη Βρετανία» και King George Αστέριος Κουστούδης σηκωνόταν όρθιος και άνοιγε κουβέντα με αρκετούς που τον πλησίαζαν. Πάντως, παρά τη γλυκιά βραδιά, ο κ. Ρούμπιο δεν βγήκε στο μπαλκόνι του εστιατορίου για να δει τη θέα, για προφανείς λόγους ασφαλείας.

Ομολογουμένως, η συζήτηση ήταν και ελαφρά και πιο σοβαρή κατά περίπτωση. Πάντως, ήταν το επιστέγασμα μιας άκρως ικανοποιητικής για τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ επίσκεψης, καθώς έστειλε τα πολιτικά μηνύματα που επιθυμούσε με φόντο την Πνύκα, ενώ οι συνομιλίες με την κυβέρνηση ήταν σε άρτιο επίπεδο. Και βεβαίως η χημεία του με τον κ. Μητσοτάκη είναι σαφής, καθώς οι δυο τους έχουν γνωριστεί εδώ και χρόνια.

Και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη όμως το body language φανέρωνε οικειότητα, ενώ και η κατ’ ιδίαν συνάντησή τους το πρωί στο ΥΠΕΞ κράτησε περισσότερου του αναμενομένου. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική φιλοξενία λειτουργεί ως υποθήκη για την ενίσχυση του δίαυλου της Αθήνας με τον κ. Ρούμπιο, ο οποίος έχει ξεκάθαρες προεδρικές βλέψεις, αρχής γενομένης από το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για το 2028.

Η χωροταξία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, σε ένα τραπέζι κάθισε ο κ. Ρούμπιο μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη σύζυγό του Μαρέβα, τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη και τους δύο πρέσβεις: την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τον πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Σε άλλο τραπέζι κάθισαν ο εορτάζων (είχε χθες γενέθλια) υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Antenna Θοδωρής Κυριακού, η εφοπλιστής Μαρία Αγγελικούση του ομώνυμου ομίλου.

Επίσης, ο ειδικός σύμβουλος για τα ενεργειακά Τζόσουα Βολτς που έχει σημαντική εμπλοκή στο project του Κάθετου Διαδρόμου. Σημειωτέον, ο κ. Δένδιας αποχώρησε λίγο νωρίτερα από το τέλος του δείπνου, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια του μαζί με τη σύζυγό του.

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