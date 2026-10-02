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Κριτική στην κυβέρνηση για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση για το ιδιωτικό χρέος αφήνει εκτός μεγάλο μέρος των οφειλετών και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης στις 120 δόσεις «καθυστερημένα και μετά από πιέσεις του ΠΑΣΟΚ», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το νέο πλαίσιο αφορά σε περιορισμένο αριθμό οφειλετών.

Όπως επισημαίνει, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έχει προτείνει ρύθμιση έως 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, η οποία θα καλύπτει όλους τους οφειλέτες και όλες τις οφειλές, ανεξάρτητα από το πότε αυτές βεβαιώθηκαν ή δημιουργήθηκαν.

Η κριτική για το επιτόκιο και τις εξαιρέσεις

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επικρίνει τους όρους της κυβερνητικής ρύθμισης, σημειώνοντας ότι προβλέπονται 120 δόσεις χωρίς διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το 2024, ενώ, όπως αναφέρει, εξαιρούνται όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση, με εξαίρεση εκείνους που είχαν ενταχθεί στην πρόσφατη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο επιτόκιο 5,84% της νέας ρύθμισης, αντιπαραβάλλοντάς το με το 3% που, σύμφωνα με τον ίδιο, ίσχυε τόσο στον εξωδικαστικό μηχανισμό όσο και στην προηγούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων του 2019.

«Γιατί η κυβέρνηση αποκλείει την πλειοψηφία από το μέτρο που εξήγγειλε; Γιατί κλείνει τα αυτιά της στην αγορά;», διερωτάται ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζητούν να πάρουν «ανάσα από τον βραχνά των οφειλών και των πολλαπλών ρυθμίσεων».

Ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους με επικοινωνιακούς όρους.

«Η κυβέρνηση χειρίζεται το μεγάλο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους πρόχειρα με όρους επικοινωνιακής διαχείρισης λίγων ημερών. Δεν θέλει να δώσει λύση, απλά να εξαπατήσει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσουκαλάς προαναγγέλλει παράλληλα ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει άμεσα τη δική του πρόταση για το ιδιωτικό χρέος.

«Η κοινωνία θέλει να πάρει ανάσα. Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει άμεσα τη δική του πρόταση που απαντά αποτελεσματικά στις ανάγκες της κοινωνίας. Και τότε ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να εξηγήσει τις πολιτικές του επιλογές», καταλήγει στη δήλωσή του.

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