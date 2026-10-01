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Με τις μάχες εντός βουλής επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ να παίξει μπάλα στο πεδίο, απ΄όπου απουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς δεν διαθέτει κοινοβουλευτικά στελέχη.

Η Χαριλάου Τρικούπη μετά από τη χθεσινή παρουσίαση της πρώτης δόσης ως προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας και δη στα καύσιμα από την κυβέρνηση, έσπευσε να καταθέσει δύο τροπολογίες για να αναδείξει την προγραμματική της ατζέντα. Χαρακτήρισε νωρίτερα πανικόβλητο τον Κυριάκο Μητσοτάκη διαπιστώνοντας ότι «ξήλωσε» στο υπουργικό συμβούλιο το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής, αφού «ενώ απέρριπτε εκ νέου στις 2 Σεπτεμβρίου την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, 28 μέρες μετά ο πρωθυπουργός την υιοθέτησε ανακοινώνοντας 120 δόσεις για χρέη στο Δημόσιο, χωρίς ωστόσο την εισήγηση για «κούρεμα» τόκων και προσαυξήσεων». Στελέχη του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να ανακοινώσει τα όποια μέτρα και δη για τα καύσιμα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει με την ομιλία του σήμερα στη βουλή να μιλήσει για «ημίμετρα» της κυβέρνησης, περιγράφοντας το «συνολικό προγραμματικό σχέδιο» του ΠΑΣΟΚ.

Στόχος είναι η ευθεία προγραμματική αναμέτρηση με την κυβέρνηση, με επόμενο σταθμό τη κατάθεση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος την επόμενη εβδομάδα. Επί του παρόντος μένουν στην ανάδειξη των προτάσεων μέσω των δύο τροπολογιών, που κατέθεσαν χθες αργά το βράδυ.

Η πρώτη παραπέμπει σε μηχανισμό προσαρμογής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου υπερβαίνει την τιμή που έχει ληφθεί υπόψη στον επίσημο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας και από την εξέλιξη αυτή προκύπτουν πρόσθετα έσοδα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Με τον προτεινόμενο μηχανισμό, τα πρόσθετα έσοδα Φ.Π.Α. που δημιουργούνται από την ενεργειακή ακρίβεια δεν παραμένουν αυτομάτως ως πρόσθετο φορολογικό όφελος για το Δημόσιο, αλλά επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω προσωρινής μείωσης του Ε.Φ.Κ. και τελικά με μειωμένη τιμή στην αντλία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Είναι το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο το οποίο ο Ν. Ανδρουλάκης έθεσε στη δημόσια συζήτηση με την παρέμβαση του την Κυριακή και προτείνει τώρα το ΠΑΣΟΚ.

Η δεύτερη τροπολογία αφορά στη πρόταση για την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή (Golden Visa) μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας, τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την εθνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα με την Angel Visa και την εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ακίνητα υφιστάμενων Golden VISA όταν έρθει η ώρα της 5ετούς ανανέωσης.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ προαναγγέλλουν μια προσπάθεια αποδόμησης του κυβερνητικού έργου με πιο συντονισμένο τρόπο και με τη συμμετοχή όλων των βουλευτών και στελεχών, αναδεικνύοντας κάθε φορά στις περιοδείες το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος. Έμφαση το προσεχές διάστημα θα δοθεί στη μάχη της Αττικής, όπου το ΠΑΣΟΚ καταγράφει χαμηλότερα ποσοστά απ’ ότι στη περιφέρεια και όπου η ενίσχυση της δυναμικής του θεωρείται η αναγκαία συνθήκη για την αλλαγή πίστας πανελλαδικά.

Κορυφαία στελέχη και βουλευτές αναλαμβάνουν κρίσιμους ρόλους προς αυτήν την κατεύθυνση και με αφορμή τα μέτρα της κυβέρνησης θα εστιάσουν στην αποδόμησή τους σε κάθε ευκαιρία. «Οι καθυστερημένες ανακοινώσεις δεν καλύπτουν ούτε τις αυξήσεις του τελευταίου μήνα», λένε χαρακτηριστικά στελέχη όσον αφορά στα μέτρα για τα καύσιμα και υποστηρίζουν: «Από τον Μάρτιο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε συγκεκριμένες, κοστολογημένες προτάσεις για πραγματική μείωση φόρων στην αντλία, ξεσκεπάζοντας τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της κυβέρνησης και τα υπερπλεονάσματα του ΦΠΑ. Η κυβέρνηση άργησε ανεπίτρεπτα. Φτάνει πια με τα μέτρα «κατόπιν εορτής».

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